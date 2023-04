Se enamoró de ella en cuanto la vio. Cuando tenía 9 años reunió sus ahorros y se compró una guitarra. Con el tiempo supo que era una de las mejores elecciones de su vida. Hoy Carlos Fischer se consolida como un referente del jazz boliviano, un género que está de fiesta en estos días.

Una compra inolvidable

“Me acuerdo. Fui con mi tío a comprar una guitarra, yo había ahorrado de mis recreos para comprarme el instrumento. Mi primera guitarra era ordinaria, pero era mi sueño tener una; admito que en ese entonces la compré sin saber nada. Yo no sabía hacer ni una pisada porque mi conocimiento era igual a cero: pero el momento en el cual sentí la guitarra y cómo vibraban las cuerdas, entonces esa sensación fue muy fuerte”, comenta el cruceño que radica en la ciudad de La Paz.

Tiene 40 años y el recuerdo permanece fresco. Para él la música es un constante descubrimiento y un reto permanente. “Yo en ese tiempo era fanático del rock y de la música clásica. Me gustaban los guitarristas al estilo de Kill Hammet, de Metallica, también me gustaban Nirvana y las bandas que tenían mucho éxito en los años 90”, cuenta.

Con su nueva guitarra, Carlos comenzó a descubrir sonidos y a disfrutar de los retos, interpretó al oído Symphony Of Destruction, de Megadeth. Esta canción, que se convirtió en un himno generacional, ofrece una participación casi rabiosa de la guitarra. Y, como si se tratara de otra persona, quizás más calmada o relajada, Fischer también tocaba música clásica.

Así como aprendió guitarra, él también se interesó por el piano. En su adolescencia tuvo dos profesores y aprendió a fortalecer su técnica musical. Para demostrar que los polos opuestos pueden coincidir, él explica: “Lo que pasa es que el piano es un instrumento muy amigable para componer y para conocer, digamos, más voces y más roles. Hasta ahora al componer yo prefiero hacerlo en el piano, al menos algunas facetas. Los dos pueden ser complementarios”, explica.

El vínculo entre Fischer y el jazz fue mayor cuando salió del colegio San Ignacio de Loyola, en Santa Cruz de la Sierra. Ya entonces él estaba seguro de que se dedicaría a la música por siempre.

Fue becado en Berkeley y allá comenzó a consolidar sus conocimientos en el jazz. Después siguió su preparación académica en Italia, España y Argentina. Allá se forjó y esas experiencias las vuelca ahora a sus alumnos. Eso sí, siempre que puede recomienda a sus estudiantes salir de Bolivia para escuchar y aprender cómo el jazz va creciendo en otros países.

¿Bohemia? No, gracias

Sabe que hacer música, y más aun jazz, es una tarea complicada y con poco apoyo. Él no se arrepiente de su elección y tampoco se queja, aunque a veces se lamenta por no haber tomado, de forma paralela, otras opciones. “Quizás debí aprender más cosas de finanzas y saber cómo se arma una empresa, o cómo se hace dinero con la música. La mayoría de los músicos y los artistas son muy bohemios. Para estos artistas no es tan importante el dinero, les gusta vivir en la bohemia y no mezclar el arte con el comercio”, reflexiona.

Fischer no está de acuerdo con la bohemia y la idea de que los músicos viven del aplauso del público. Él va tocando teclas hasta conseguir una respuesta a la relación arte-dinero. “Hace ya varios años empecé a decirme que esta apuesta es difícil y yo me tengo que armar de elementos necesarios como el marketing”.

Al respecto, tiene un referente. Explica: “David Bowie decía que era un completo artista cuando hacía música y que a la hora de los negocios era un completo empresario”. Bowie fue considerado un rockero precursor del negocio musical.

Es consciente de que enfrenta una batalla complicada, por eso necesita apoyo. “Gracias a Dios me casé con alguien que tiene una visión muy similar a la mía. Nos complementamos en varios sentidos”, dice de Silvana Vargas, su esposa. Ambos tienen una bebé y a ellas él les dedica gran parte de su obra.

Silvana, que también es cantante y comunicadora social, se convirtió en una experta productora de Carlos.

Dos veces Europa

Fischer cuenta que no descuida su formación musical. Practica a diario, dicta clases y alista nuevas presentaciones en el país y en el exterior. En la actualidad prepara una gira europea para noviembre o marzo de 2024.

Sería la tercera vez de Fischer y su elenco en el Viejo Mundo, un mercado exigente para los jazzistas. En Francia hay al menos 180 festivales y en Alemania, unos 150. “Realmente los músicos de jazz pueden estar de giras casi el año completo. Ellos siempre van a tener actividades. Además, otra facilidad que tienen es el transportarse dentro de Europa, que es una delicia, encima las distancias no son tan largas”, narra.

Una de sus experiencias inolvidables sucedió en Rumania, en el castillo donde creció la leyenda del conde Drácula. “Fue tremendo, sí, fue emocionante. Es un festival muy bien organizado y además tiene mucha historia. Entonces fue muy emocionante haber tocado allí. Yo estaba un poco nervioso sinceramente, al igual que los chicos, pero todo pasó después de tocar la primera pieza. Al público le gustó muchísimo la presentación del concierto Búsqueda Infinita”.

El evento Jazz at Bran Castle hizo una reseña de la presentación de Fischer y sus músicos: “Al escuchar las canciones de Búsqueda Infinita, el tiempo parece interminable, los días parecen más hermosos y los cielos más despejados. Dejamos de hacer preguntas sin respuestas. Dejamos de preocuparnos por la brecha entre nosotros y el infinito, por nuestro propósito en este mundo o cualquier significado de nuestra existencia. Escuchándolos, las preguntas y respuestas no tienen sentido... Carlos Fischer y su banda nos dan más que eso; nos dan la esperanza en los días venideros. Llevado en tonos sublimes, te dejas flotar en su música y, hacia el final, te quedas boquiabierto sobre ellos en los que ella, la música, ¡puede poner tanta alegría de vivir!”.

Carlos Fischer lo logró. Desde que tuvo su primera guitarra hasta ahora, que vive gracias al jazz. No se detiene y va colocando retos para conquistarlos. Triunfa, ya sea en Rumania o impartiendo clases.