En vez de un álbum de fotos, Beatriz Carmiña Lazo de la Vega crea cuadros en los cuales retrata imágenes importantes para ella. Realizó paisajes en los cuales hay pedazos de naturaleza o escenas citadinas. También plasmó eventos bíblicos relevantes y dejó volar su imaginación. En vez de pintura y pincel, ella utiliza hilos y agujas para realizar estas piezas que en la actualidad se muestran en el Museo Tambo Quirquincho.

Primera costura

“He nacido en Santa Cruz un 5 de septiembre, un día muy lindo que cayó miércoles”, comenta la mujer de 71 años.

Añade que estudió en el colegio Berea, de Santa Cruz de la Sierra, donde aprendió los secretos del punto cruz. Era una de las mejores de su salón y de vez en cuando sus compañeras le pedían ayuda. “Desde pequeña me ha gustado el arte, me he dedicado a bordar y todas mis obras las he ido regalando. Pasó el tiempo y un día decidí crear para mí también”, acota.

De la capital oriental fue a la ciudad de La Paz, donde estudió filosofía y letras, aunque no culminó su carrera porque viajó a Argentina, donde estuvo casi 30 años.

Retratos

Hay lugares que marcaron la vida de Carmiña. Comenta: “Cuando he estado en España me he llevado aguja, telas e hilos en maletín y he bordado a gusto allá. Luego en Argentina he estado bordando con mis hilos matices y he plasmado en bordados mis pensamientos. Acá en La Paz sucedió algo parecido, porque donde he ido siempre he cargado con mi maletín de hilos”.

Cuenta que uno de sus secretos es usar material de primera calidad. Suele tener una imagen en la mente, pero a veces improvisa. “Cuando voy creando y matizando los hilos, las figuras se van creando. Alguna vez estuve bordando y de pronto me salió una especie de gato. Entonces me dije ‘por qué no, pondré un gato blanco también’”.

Entre sus piezas favoritas están las imágenes bíblicas. Por ejemplo, tiene una réplica de La última cena que mide 57 centímetros de alto por 70 de ancho. La pieza fue realizada en 2012 y muestra detalles de aquella reunión en la cual Jesús compartió con sus 12 apóstoles.

“Todas las obras que hago me gustan y ahí tenemos, por ejemplo, a la Mamita de los Remedios. Yo tengo esa imagen en un cuadro grande de 1872”, explica. Esta obra ella la heredó de su abuela, es decir que tiene un gran valor sentimental.

En el cuadro de La Virgen de los Remedios, Carmiña se dio una licencia porque plasmó otras imágenes paceñas. La pieza mide 88 centímetros de alto por 60 de ancho y fue creada en 2011. “Ahí podemos ver que está la Virgen, el Illimani y abajo se encuentra Palca, que es un dibujo que yo he copiado del original que es del pintor Julio Téllez”, cuenta la cruceña que hace años vive en la ciudad de La Paz.

Otra pieza religiosa de su colección es El Buen Pastor, la imagen fue creada en la ciudad de La Paz en 2011. Carmiña confiesa que suele rezarle a esta obra y que le agradece por la salud que tiene y por la habilidad que posee para crear. “El Buen Pastor y La Virgen de los Remedios son los dos cuadros que me impactan y que son de mi predilección”, opina.

Cuando ella decidió radicar en la ciudad de La Paz su casa se convirtió en un pequeño museo, donde expuso sus creaciones, además de las piezas en punto cruz, ella pinta lienzos. El arte es lo que menos falta en su hogar.

Entre las piezas de Carmiña, las escenas de España son las más recurrentes. Por ejemplo, cuando estuvo por Bilbao retrató una parte de La Alhambra, aquella ciudad medieval amurallada que está en Granada.

Uno de los cuadros que más tiempo le llevó hacer fue Plaza de Toros. Esta obra la elaboró en 2010, cuando permaneció un tiempo en Bilbao. “El torero me ha llevado más tiempo del cual esperaba. En ese cuadro tuve que matizar una infinidad de colores. Si uno observa la arena entonces notará los detalles y se aprecia cómo se ha ido cambiando el hilo y utilizando pedacitos de hilo. Se han utilizado diferentes colores y, por ejemplo, hay un montón de matices en el cielo. Mirándolo de lejos, el cuadro parece una pintura; y no es una pintura, es un bordado que lleva mucho tiempo”, menciona la artista cruceña.

Ella añade que le ha tomado más de un año Plaza de Toros, en cambio otros cuadros le han requerido meses de dedicación.

Aclara que muchas veces hizo sus obras en sus ratos de ocio y descanso, pero a veces se quedaba hilando figuras hasta el amanecer. “Incluso me olvidaba de comer por continuar haciendo mis obras”, refiere con orgullo por la dedicación que le puso a cada una de sus piezas.

Otra de sus pasiones es la música y tiene cierta debilidad por los grupos nacionales. “Me gustan Los Jairas, Los Kjarkas. Me gusta el sonido del charango y también de la guitarra”, explica.

Tambo

La tarde del martes 11 de abril Carmiña no podía aguantar los nervios en el Tambo Quirquincho. A su lado estaba su esposo, Julio Gastón Rodríguez, dándole ánimos poco antes de salir a hablar sobre su exposición. Se animó y salió a la palestra. “He querido unirme al hermoso mundo de artesanos para mostrar mis obras, donde he plasmado mis sueños, cada puntada significa un recuerdo, un te quiero, un esperar al ser amado mientras enhebras una aguja se ve pasar el tiempo”, contó la artista.

Poco después Vania Coronado, responsable del centro cultural municipal, valoró el trabajo de Lazo y dijo que era un honor para el Tambo Quirquincho exponer sus obras.

Carmiña va pensando en el futuro y aún no sabe qué irá a ocurrir con estas piezas. “Cuando ya pasen los años y ya yo vea que me debo ir para el otro lado, quizás tenga que donarlos. Podría donarlos al Tambo Quirquincho, quizás, aún no sé”, cuenta la mujer que revela no tener herederos en Bolivia.

Por el momento las piezas están en el repositorio municipal. Permanecerán en la planta alta hasta el sábado 29 de abril. “Es un sueño ver mis obras acá, este es un trabajo muy delicado de horas y meses”, expresó la artista que es capaz de contar una y cien historias con una aguja, varios hilos de colores y mucha paciencia.