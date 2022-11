Carolina López Moreno, la voz de ópera que suena en Europa tiene raíces tarijeñas

“Muy grata sorpresa de la noche la soprano Carolina López Moreno, alemana por nacionalidad, pero boliviana-albanesa por parte de sus padres. Muy buena e intensa Antonia, quien de los tres papeles femeninos es el más difícil y desafiante. Perfecta en la canción Elle a fui, la tourterelle, cantada con tonos íntimos. Muy apreciada en el dueto con Hoffmann J’ai la bonheur dans l’ame, y, luego, arrojada a una turbina dramática en la terraza con Miracle and the mother (...) Una soprano lírica para no perder el ojo”, escribió el crítico.

La actuación de hace un par de semanas de Carolina como Santuzza, en la obra Cavalleria Rusticana, que se presentó en el Festspielhaus Baden-Baden de Alemania, despertó críticas similares entre los conocedores de la ópera.