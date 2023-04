La noche del viernes 21 de abril de 2023 Cergio Prudencio soñó que había ganado la categoría de Mejor Música Original de los Premios Platino, como reconocimiento a su trabajo en Utama. Se guardó aquella premonición sólo para él. A veces es un hombre de supersticiones y prefiere no poner sal a los deseos.

Tiene el semblante de un hombre duro, pero es frágil en varios aspectos de su vida. Por ejemplo, confiesa que lo emocionó Cinema Paradiso, aquella película en la cual el pequeño Toto crece amando el cine de su pueblo italiano Giancaldo y después se convierte en un famoso director italiano.

Con Página Siete Cergio emprende un camino similar. Viaja al pasado y recuerda la mezcla de sonidos de su infancia, las primeras películas que vio y cómo quedó marcado por la rebeldía de los pueblos. Narra parte de su vida hasta llegar a Utama, la cinta que le dio un premio Platino, que él soñó tener en sus manos.

Sopocachi

Sentado en la sala de la Cinemateca Boliviana, recuerda cómo la música y él fueron dando sus primeros pasos hasta coincidir. “Este acercamiento se pierde en las profundidades de mi memoria. La música siempre estuvo en mi contexto, ya sea porque mi madre tocaba el acordeón y el piano y nos articulaba como familia alrededor; por la radio prendida en la cocina de la señora Juanacha que trabajaba en la casa y que fue mi primer contacto con la música nativa; o por los profesores que mi padre contrataba para que nos enseñaran a tocar instrumentos y los instrumentos que compraba para estimularnos”, dice el hombre que nació en el corazón de Sopocachi, pero que con los años se nacionalizó como vecino de la zona Sur.

En esta mezcla de sonidos de su niñez resaltan los sones de tierra adentro que le gustaban a Juanacha. “Efectivamente ahí pasó algo consagratorio en mi vida, que recién en los años pude verbalizar”, puntualiza Cergio.

De a poco llegaron a él el folklore argentino, Los Jairas, Alfredo Domínguez y encontró un camino con sonidos que lo acompañarían toda la vida. Cuando concluyó estudios académicos en la Universidad Católica Boliviana ingresó a la Universidad Mayor de San Andrés y se dedicó a la investigación musical. En 1980 fundó la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, que en principio no se llamaba así. Ahí, junto con un grupo de colegas, interpretó y descubrió ritmos que lo cautivaron. “La música nativa tiene varias cosas, tiene una concepción del sonido diferente, una concepción entre comillas ‘sucia’ del sonido, que la hace diferente de esa concepción ‘limpia’ de sonido de la cultura europea occidental. Tiene una concepción de tiempo extraordinariamente diferente por su circularidad. Un tercer elemento es que la producción de música es un hecho colectivo entre dos, cuatro, ocho, entre pares. Son aspectos conceptuales técnicos que me atraparon y definieron mi estética sonora”, refiere el compositor, director de orquesta e investigador.

Tiempo de cine

Cergio nació tres años después de la revolución nacional, aquella revuelta histórica que apostó por darle la tierra a quienes la trabajaban y que nacionalizó las minas del país.

Cuando tiene que recordar una primera película que lo dejó marcado, él viaja en el tiempo y rememora: “Yo viví un impacto muy fuerte a mis 15 o 14 años cuando en el colegio nos llevaron a ver Yawar Mallku al cine 16 de Julio, ese hecho me cambio la vida y produjo una intensa emotividad en mí”. Esta cinta de Jorge Sanjinés relata cómo el Cuerpo de Paz de Estados Unidos esterilizó a una comunidad quechua sin el consentimiento de las mujeres.

La cinta de Sanjinés le mostró a Prudencio un país que él no conocía, luego vinieron otras obras del mismo director. Si Juanacha le abrió los oídos a nuevos sonidos, Sanjinés, Antonio Eguino y otros directores le presentaban a Bolivia en la pantalla grande. “Era un cine en el que yo me sentía reflejado, podía ver el país y me podía reconocer a mí mismo en muchas de esas historias”, cuenta.

Las salas comerciales de cine se convirtieron en su ventana al mundo. Conoció las obras de Luchino Visconti, Federico Fellini, Ingmar Bergman, François Truffaut, Pier Paolo Pasolini, Stanley Kubick, y todo aquello que se convirtió para Cergio en una cinematografía explosiva. “Estuve siempre cerca del cine y siempre con la curiosidad de saber cómo se hacía la música”, añade el investigador que también es poeta.

Política

Escarbando en su pasado, Cergio recuerda los años de la dictadura.“A mí me marcó mucho la muerte del Che Guevara al año 67. Yo iba a cumplir 12 años ya y ese hecho a mí me conmovió profundamente sin terminar de entender lo que pasaba en mi familia, una familia convencional conservadora”, dice mientras mueve las manos al compás de sus palabras. Silencio. Sigue: “Yo siempre digo que me hice hombre en dictadura, a palos. Fue un periodo muy hostil, muy difícil pese a que yo vivía en condiciones de privilegio”.

Cuenta que la dictadura desintegró a su familia. Banzer mandó a sus primos hermanos a Chile y a México, de pronto se le viene a la memoria su primo Iván Prudencio. Traza, como si fuera una película, una escena: “Entró con su padre a la embajada de México y yo recuerdo que lo visitaba y me sentaba cerca de un poste en la Calle 5 de Obrajes y él se subía al pino de la embajada y hablábamos sin vernos, simplemente estábamos para cruzar diálogo”.

El padre de Prudencio fue perseguido porque lo acusaron de ser hermano de dos “comunistas”. Fue encarcelado y vetado en la Universidad. Más tarde, Cergio se unió al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Cuando se fue a Venezuela él se alejó del país y también del partido político. Nunca más perteneció a ninguna sigla partidaria.

Zona Sur

En 2009 Juan Carlos Valdivia dirigió la película Zona Sur. El filme relata las peripecias y contradicciones de una familia de clase alta cuyos trabajadores del hogar son de raíces indígenas. Los conflictos internos son una constante que deambula en escenarios blancos y tienen la musicalización de Prudencio.

Cergio recuerda con cariño a este filme: “Yo sentí que hablaba de mí mismo, realmente esa película hablaba de mí, de mi entorno social. Hablaba de cosas que yo estaba viendo en ese momento en el ambiente en el que nací y al que de alguna manera pertenezco”.

Además de Zona Sur, las otras dos películas con las cuales se sintió muy identificado son: Sayariy y Utama, la cinta más premiada de la historia nacional.

Con los años, él tuvo la ocasión de trabajar con los mejores directores del país. Valora a todos ellos, pero confiesa que al trabajar con Mela Márquez (Sayariy) sintió más libertad. Añade: “No puedo pasar por alto a Paolo Agazzi (Los hermanos Cartagena), quien tiene una gran cultura musical y es muy lindo intercambiar criterios con él. También me he sentido muy bien dirigido por Alejandro Loayza (Utama)”.

En Utama se dio el encuentro de dos generaciones. Fue la ópera prima de Loayza y para entonces Prudencio ya tenía una trayectoria reconocida en el país y fuera de las fronteras. “Ha sido un trabajo maravilloso”, comenta el poeta, quien tuvo la ocasión de cooperar con los talentosos Luzmila Carpio y Fernando Cabrera.

Prudencio cuenta una frustración. “Me frustra muchísimo, me decepciona ver una sala de cine vacía de la Cinemateca. Es el síntoma de la asimetría que tenemos, en las relaciones de intercambio cultural en el marco de la globalización”, se lamenta.

Usa la metáfora para explicar cómo una avalancha de cine comercial se apodera de las propuestas locales; pero no todo está perdido. “Los Premios Platino reconocen y valoran la producción del hemisferio, de Iberoamérica. Se toma conciencia de que la comunidad iberoamericana está articulándose y demuestra que puede producir una cinematografía propia y sólida, con la capacidad de generar economía en nuestros países. Esto a la par de generar valores e identidades que nos preserven de avalanchas que nos pueden hacer desaparecer”.

Mientras conversa con Página Siete, camina por la Sala 1 de la Cinemateca Boliviana, visita la sala de proyección. Se llena de sueños y recuerdos. Rememora cuando soñó ganando el Premio Platino y sonríe al saber que sí se hizo realidad. También se acuerda de la vez que vio Cinema Paradiso con su hija y lloró con la historia de Toto, aquel niño que amaba el cine y la música.