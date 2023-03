Christian Castillo comienza a recordar al Juve y su Cementerio de elefantes. “Efectivamente ya son 15 años desde que hemos hecho la película; y sí, efectivamente el Juve es un personaje que me acompaña hasta ahora. Creo que la película no deja de ser vista por la temática que tiene principalmente y eso me ha dado a mí, le ha dado al personaje y a la película la chance de trascender en el tiempo”, cuenta el actor principal del filme.

La cinta dirigida por Tonchy Antezana se hizo en 15 días maratónicos. “Hay que decirlo todo, en el aspecto técnico la película fue de muy bajo presupuesto por las premuras de tiempo, etcétera. Tiene problemas técnicos, lo que en muchos casos le ha impedido participar en algunos festivales. Más allá de todo esto se encuentra la temática que ha dado una estética a la película. El trabajo de los actores y de las actrices ha sido muy importante porque han dado una credibilidad a la historia”, refiere el actor que gran parte de su niñez la pasó en Cochabamba.

Justamente en Cochabamba se encuentra el escenario clave de Cementerio de elefantes, aquella suite presidencial donde el Juve va a pasar sus últimos días, bebiendo y bebiendo. Castillo afirma: “En la ciudad de La Paz estuvimos por cercanías del Mercado de las Brujas y por los alrededores de la Terminal de Buses; también estuvimos por El Alto buscando esos lugares que son icónicos de los relatos de la noche paceña, de los textos de Víctor Hugo Viscarra y Jaime Saenz que nos han ayudado a entender el mundo de la película, el mundo del Juve”.

Castillo confiesa que el Juve ha sido un personaje complicado. “Ha sido difícil entender el universo interior de este personaje como para plantearlo y hacer algo creíble. Entonces actoralmente ha sido un proceso que sí me ha marcado porque me ha hecho comprender muchas vías del trabajo de la creación del personaje”, refiere el actor. Luego sentencia: “La gente no me reconoce a mí, lo que reconoce es el trabajo y eso es lo importante para un actor”.

Unay

Castillo nació en Oruro en septiembre de 1971. Creció en Cochabamba donde acabó el colegio y tenía toda la intención de seguir en una carrera artística. El actor explica: “Tenía pasión por el cine y quería estudiar cine, pero en el momento que salí del colegio fue un tanto difícil. No había ninguna academia o escuela de cine en el país todavía y pensar en el exterior era difícil para mí y mi familia. Además, las carreras artísticas tienen, digamos, una mala reputación y yo decidí estudiar comunicación social que es lo que más se aproximaba al cine, pero paralelamente a eso empecé a trabajar en teatro, fue el teatro que me atrapó”.

Antes de ingresar al Cementerio de elefantes y a la suite presidencial, Castillo hizo la película Nostalgias del rock, de Tonchy Antezana. También participó en: Margaritas negras de Claudio Araya; y No escribiré tu epitafio, de Luis Bredow. Incluso hizo un mediometraje con Luis Mérida. Pero de todos sus personajes, el Juve se hizo inmortal.

A pesar de los años, el personaje del Juve sigue relacionado con Castillo; en su cuenta de Facebook hay quienes lo nombran cariñosamente así. Es más, le han compartido memes sobre este hombre que, en el mundo del cine, se encerró durante días en un cementerio de elefantes.

Después de su exitosa cinta, la siguiente película que se estrenó con Castillo fue Unay, en octubre de 2022. En este filme él se pone el traje del profesor Gregorio y se sumerge en el mundo de las bandas musicales de Oruro.

Hay otras producciones en las cuales participó Castillo, pero que aún no se han estrenado. Una de las más esperadas es Perdidos en septiembre, una película de Rodrigo Ayala que se filmó en octubre de 2019 en la ciudad de Tarija. Octubre de 2019 fue un año bisagra en Bolivia por los conflictos sociales y políticos que hubo.

El docente

Desde que estaba en colegio, Castillo tenía entendido que era muy difícil vivir haciendo únicamente arte; y eso que él decidió vivir en Santa Cruz de la Sierra desde 2004 porque allí estudió actuación.

En la actualidad es docente universitario, pero no deja de lado el teatro y las artes escénicas. Suele participar en obras y también brinda clases de actuación. “Doy docencia en la Facultad de Arquitectura, lo cual es un trabajo que me permite moverme con cierta tranquilidad, pero no con holgura para encarar proyectos propios”, refiere el hombre que desde niño era un apasionado por la música.

“Me gusta mucho la música. Es más, estos dos últimos años he retomado esta idea de volver a la música. He empezado con una banda aquí en la ciudad de Santa Cruz. Tenemos un grupo de cuatro personas a quienes nos gusta mucho la música. Hemos empezado a crear música con características de todos los estilos”, refiere el hombre amante de la lectura ecléctica.

En la actualidad hace un taller de actuación sobre el texto, la voz y la palabra. También queda a la espera del estreno de los filmes en los cuales participó. Durante todos estos años la sombra del Juve sigue grande detrás de él y atraviesa los años. Castillo lo sabe... y de momento tiene al Juve guardado entre sus recuerdos, quizás en una suite presidencial.