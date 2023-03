“Me ofrecieron entrar a Esta boca es mía. Trabajé ahí cuatro años en el primer ciclo por invitación de Beto Barragán. Yo no quería, pero imitaba muy bien a Cristina Corrales o a Verónica Palenque y así quedé contratada”, recuerda. El éxito persiguió este trabajo durante años y en paralelo no dejó de estudiar economía.

“Como si te pagaran sales”, decía la mamá de Claudia cada que ella se paraba en la puerta de su casa para despedirse e ir a alguna fiesta o evento. Han pasado 11 años desde que la señora María Angulo Roca ya no está. “Si mi mamá supiera que ahora sí me pagan por salir”, explica Claudia Rosmery Cárdenas Angulo. A sus 49 años ha logrado que la diversión sea su trabajo y que su trabajo se caracterice por la disciplina y responsabilidad.

Tras ese cierre Claudia creyó que iba a tener un año sabático, pero en tres meses ya estaba trabajando nuevamente. Creó la plataforma Piensa Verde en la que ya pudo fusionar varias de sus aficiones. “Lo he vuelto transversal a mi vida. Entonces digo voy a hacer una gran fiesta, pero la vamos a cruzar con la lucha contra la violencia y todas las poleras de las comadres que sean con dichos de empoderamiento y terminando la fiesta que se recicla el 100% de los materiales. Entonces en vez de realizar cambios radicales, lo que he hecho ha sido ir acomodando mi vida, a lo que iba migrando, a lo que iba conociendo y siempre que cumplía años me ponía nuevas metas”, comenta.

En 2018 renunció a la Fundación Viva. “De verdad sientes que ya has cumplido un ciclo. Me estaban afectando hasta personalmente algunas situaciones de trabajo porque están relacionadas con la violencia, con el medioambiente... es luchar contra la corriente año redondo, entonces ahí decido irme”, confiesa.

Sinceridad

Si algo caracteriza a Claudia es que no maquilla sus palabras ni rebusca en el vocabulario para decir lo que piensa y quiere hacer. “Sabía que había creado una marca, una reputación, pero físicamente estaba cansada. Entonces empecé a cambiar mis hábitos en el gimnasio con miras a mis 50 años, pero todavía no había dejado el alcohol. Hubo dos detonantes. Murió un amigo mío mucho menor que yo porque estaba mal del corazón. Teníamos el mismo estilo de vida: trago y cigarro. Aunque lo dejé en 2011, yo seguía y sentía que tenía una vida desordenada. Entonces analizas tu vida y me pregunté ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar?”, cuenta.

Así fue como Claudia puso metas muy ambiciosas pensando en su siguiente cumpleaños. “Yo no quiero morirme a mis 50 años, quiero llegar en mi mejor momento”, expresa en palabras y acompaña sus deseos con las manos.

Desde inicios de año Claudia tomó la decisión radical de sacar al alcohol de su vida y aunque reconoce que sintió abstinencia muchas veces, los resultados en su cuerpo y mente le han dado muchas más alegrías que cualquier bebida.

“Siempre que iba al gimnasio era disciplinada, pero no podía marcar bien mi cuerpo. Mi entrenador me decía: ‘Si dejaras de tomar’”, cuenta mientras muestra sus bíceps bien marcados ahora que ya no hay alcohol en su vida. Así también reivindicó los años que ha vivido.

“Tu familia y la comunidad están hechos para hacernos creer que a partir de los cuarenta y algo somos (las mujeres) material inservible”, reflexiona sobre el hecho de cumplir años, de envejecer y toda la carga negativa que eso tiene para las mujeres a diferencia de los hombres. Como publicista y responsable de muchas campañas de comunicación Claudia sabe que esto es una realidad y por eso decidió hacer frente a todos esos estereotipos.

“Un influencer es la persona que influencia sobre la vida de las demás personas. Entre los creadores de contenido hay dos tipos. Puedes tener contenido de valor en el que aportas, por ejemplo, temas de historia, geografía, marketing; y hay un contenido que es más banal, que tampoco creo que sea dañino, pero es un contenido más de quién es más bonita. Quizás es un poco más vacío y que en vez de hacernos daño a nosotros le hace daño a la persona porque si no se da cuenta que no hace algo más con el tiempo, la belleza se acaba. La belleza, es efímera y si tú no has aportado nada más, esa comunidad va a desaparecer junto con tu belleza o junto con lo efímero que estés vendiendo o mostrando”, detalla una de las mujeres con mayor influencia en temas empresariales cuando se trata de la organización, sobre todo en la ciudad de La Paz.