Cómo la imagen del James Webb nos permite conocer la historia del universo

Si usted toma una foto con una cámara, captura un momento. Ahora, imagine que la cámara de fotos las hiciese de lejos. ¿Cuán lejos? Pues no sé, a 4.600 millones de años luz. ¿Que cuánto es eso? Es un 4 seguido de 22 ceros, si no me equivoco.

Cuando la foto captura luz lejana, esa luz tiene que haber viajado hasta nosotros. Y saben que la luz no se propaga instantáneamente: viaja –sorpresa– a la velocidad de la luz. Lo sé, soy un genio. Velocidad que viene a ser al cambio trescientos mil kilómetros por segundo.

Esto tiene una consecuencia, y es que, de objetos distantes, no vemos su estado actual, sino el estado cuando la luz salió de ellos. Mire usted al Sol. Lo que está viendo no es el Sol, ahora es el Sol hace ocho minutos y 20 segundos, aproximadamente. Consecuencia de eso: si un día se apaga el Sol, nos quedan unos ocho minutos para despedirnos de la familia y hacer un café. Claro que usted no se habrá enterado, porque la luz no nos habría llegado aún.

Pero volvamos al telescopio. Bien, pues en esa imagen no estamos mirando el Sol, estamos mirando un grupo de galaxias que se llama SMACS 0723. ¿Que dónde está eso? Los que me leen desde el hemisferio sur están de suerte: eso está en su cielo, constelación del Pez Volador (ver imagen).

Vale, entonces, las galaxias en cuestión están a 4.600 millones de años luz; por lo tanto, no las estamos viendo ahora: las estamos viendo como eran hace 4.600 millones de años. ¿Me siguen?

Claro, llega un momento en que, si pudiésemos mirar suficientemente lejos, deberíamos ver el origen del universo, ¿no?

Recuerden: un telescopio es una máquina del tiempo. Y recuerden del colegio: la teoría dominante en ciencias es que el universo empieza un día con una gran explosión, el famoso Big Bang, a partir del cual empieza a expandirse y enfriarse.

Tenemos una foto que “mira al pasado”. Lo interesante es ver “cuánto” al pasado mira. Pues 4.600 millones de años.

El Big Bang –se calcula– sucedió hace 13.800 millones de años. ¿Cómo se sabe eso? Es complicadillo de explicar, les tendría que explicar lo que es el corrimiento al rojo, la energía oscura y mil cosas raras. Pero créanme: 13.800 millones de años.

Pues esa foto, que parecen manchurrones de colores, básicamente de un plumazo nos permite ver casi un tercio de la historia del universo. Nos permite ver qué había hace 4.300 millones de años, lo cual, para un científico, tiene un valor incalculable.

A partir de fotos como ésta se podrá entender mejor el universo antiguo, cómo se desarrolló, y seguramente anunciar nuevas teorías que nos ayuden a entender mejor el mundo que nos rodea. Usted dirá: ¿por qué me importaría eso? Y tendrá razón. Pero entender el mundo que le rodea es un instinto primario de la humanidad, y este telescopio nos va a permitir llegar mucho más allá. O, siguiendo mi símil: nos permitirá llegar mucho antes.

Ahora, algunos comentarios:

Primero: no esperen fotos “bonitas”, al estilo del Hubble. El telescopio Webb es infrarrojo. ¿Qué quiere decir eso?, que no está diseñado tanto para detectar luz visible, sino luz infrarroja, ¿por qué?, porque cuando más “hacia atrás” observas, la pregunta deja de ser “de qué color era”, y pasa a ser más bien “a qué temperatura estaba?”. Y porque, a distancias extremas, los objetos sufren un fenómeno llamado “corrimiento al rojo”, derivado de la expansión del universo, que hace que su luz esté en el espectro infrarrojo.

Segundo: esta imagen es sólo el preludio. No olviden que esto no es un telescopio para una mañana: esto tiene una vida útil de muchos años. Ahí sigue el Hubble tras 30 años. A medida que vaya explorando y detectando objetos, irá sacando fotos nuevas que viajarán más y más al pasado. No sé si me explico: este trasto hizo hace poquísimo la foto más “antigua” de la historia: lo que ha visto el telescopio Webb no lo había visto nadie antes.

Así que ahora irán afinando y buscando objetivos nuevos para ir viajando “hacia atrás” a fases más tempranas del universo. Fíjense: la foto del Webb tiene 4.600 millones de años. El Big Bang sucedió hace 13.800. Por tanto, esa foto es de un momento, unos 9.000 millones de años tras el Big Bang, ¿me siguen? Bien, se calcula que el telescopio Webb puede hacer fotos a objetos tan lejanos que sólo están 180 millones de años tras el Big Bang. ¿Y por qué exactamente ese número? Pues porque según la ciencia, las estrellas más antiguas del universo se formaron entre 100 y 180 millones de años tras el Big Bang.

Con ese telescopio veremos el universo como un bebé. Y entenderemos por tanto mejor cómo se formó y desarrolló.

Y un último comentario: no se hacen a la idea de lo que es el telescopio Webb. A veces, con técnica, sucede que hacemos cosas tan alucinantes que ya ni las valoramos. Les doy datos.

Seguramente les suene el telescopio Hubble, que lleva 30 años en órbita, y nos ha traído imágenes geniales, ¿verdad? Esto de meter telescopios en el espacio no es “porque sí”: es porque así evitas la interferencia de la atmósfera de la Tierra.

Vuelvo al Hubble. El Hubble está, en términos de distancia “aquí al lado”: orbita la tierra a 540 km de distancia. A veces ayuda imaginar las distancias: el Hubble está un poco más cerca que la distancia entre Barcelona y Madrid. ¿A que no es nada?

Bien, pasemos al Webb. Este monstruo (20x14 metros, el tamaño de un autobús más o menos) orbita el Sol, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Una vez más, se lo pongo a escala: el telescopio Webb está más o menos cuatro veces más lejos que la Luna.

Se acercan meses y años de progreso científico asombroso para entender mejor el universo. El Webb nos dará más imágenes, veremos qué nos muestran.

*El autor es director del máster en Creación de Videojuegos de la UPF Barcelona, School of Management, y CEO de Novarama.