Pero la invitación del Rigucho fue clave. A la hora de hacer un recuento de sus inicios, ella informa que está en el teatro desde 2007. Después suelta una sonrisa cuando recuerda una de sus primeras actuaciones. “Pasé el taller y le gustó (a Gonzales) mi trabajo porque de todos los alumnos del taller la única que quedó fui yo. Hicimos una obra que está pirateada en las redes sociales y en la Feria 16 de Julio, la cual es Riguchito el kallawaya. Yo estaba feta, changuita y gordita. Unos 17 años tenía”, explica la artista.

Por entonces Castro terminaba el colegio y debía escoger una carrera profesional. En Thalía Producciones comenzó a forjar una carrera desde utilería hasta actuación. David Santalla la observó y quiso compartir escenario con ella. La joven estaba en un camino que se bifurcaba en dos opciones: la universidad y la actuación. Su mamá le dijo: “Si te organizas lo vas a lograr, sólo no me descuides la universidad”.

En la actualidad la actriz es ingeniera comercial y es técnico medio en marketing y publicidad. Para acabar con su carrera profesional solía pedir que se le adelanten los exámenes porque no siempre estaba en la ciudad y solía pasar los fines de semana viajando a diferentes escenarios o en talleres de actuación, fue alumna de Santalla y David Mondacca.

Así, de a poco, los años pasaron, ella no dejó de actuar y conoció casi toda Bolivia gracias a los diferentes papeles que representaba.

Cuando habla con Página Siete, Castro revela otra de sus aficiones. Explica: “De hecho yo quise estudiar comunicación social, pero he aprendido más en cancha que en la universidad”. Añade que gracias al humor y sus actuaciones llegó a trabajar en radio y televisión. Su presencia en la pantalla chica aumentó su popularidad.

El quiebre

Sobre el escenario sus papeles más conocidos están relacionados con el teatro popular; sin embargo, cuenta que también hizo obras de contenido social, como Me avergüenzan tus polleras, de Juan Barrera.

En 2012 hubo un quiebre en su vida cuando falleció su mamá. “Ahí como que cambiaron las cosas, en lugar de seguir instruyéndome he decidido seguir trabajando. Básicamente son 10 años de meterle duro al trabajo. Y ya en la pandemia quería hacer este cambio radical de dejar la televisión (para viajar al exterior); pero al final mejor que no lo dejé porque esa época fue muy dura para los artistas”.

Sí, en 2019 decidió apostar por la televisión y se sumó a Bolivisión. Con su personaje Carlitos conquistó a la audiencia y durante la época dura de la pandemia se hizo querer al apoyar las medidas preventivas contra el mal. Salía a la calle con un flexómetro y ordenaba las filas, criticaba a quienes no llevaban el barbijo obligatorio y todo eso con la gente en vivo y directo.

Un quemazón

El 26 de diciembre de 2020 David Castro anunció su candidatura a la Alcaldía de La Paz. El cantante, papá de Leila, ingresó a esta campaña junto con la fórmula Jallalla, del actual gobernador Santos Quispe.

La actriz recuerda aquella decisión de su papá: “Ay la campaña... este mi padre, yo le he dicho no te metas y al final la que termina metiéndose soy yo”. Sí, a comienzos de mayo de 2021 Castro asumió la Secretaría de Turismo y Cultura de la Gobernación de La Paz y a fines de agosto del mismo año dejó el puesto a su tío Willy Castro; luego éste también dejó el cargo.

“He aprendido mucho, me sentí muy frustrada porque no he podido hacer las cosas que yo pensé que podría llegar a hacer. Pero todo fue según la medida de mis posibilidades y he llegado a tratar de hacer todo lo que estaba en mis manos”, refiere al hablar de aquellos meses. Añade: “No se trata de incompetencia, muchas veces estamos en un trabajo años de años por la estabilidad económica, cuando tenemos solamente una vida para hacer las cosas que queremos hacer. Tal vez he estado en lugares donde he ganado mucho menos pero era muy feliz ahí (y no en la Gobernación)”.

Es una mujer que no tropieza dos veces con la misma piedra. Cuando se le consulta si volviese a pasar una situación similar, no duda. “No volvería a hacerlo, definitivamente no. Eso sí, yo apoyaría a mi papá, pero yo no me metería más. No tengo miedo a nada, pero me he dado el mejor quemazón y ni era San Juan”.

El viaje de la chica tímida

En los últimos años, Leila se hizo conocida por hacer stand up, aquellas presentaciones en las cuales el artista se enfrenta en vivo y directo al público y trata de sacar risas con su actuación.

No fue fácil para ella, pero se adentró de lleno en aquella experiencia. “Aunque no lo creas puedo ser muy extrovertida y me meto en muchas cosas; pero en varios temas soy bien tímida. O sea, me cuesta todavía algunas cosas, por ejemplo si veo al chico que me gusta me achuncho”, dice y suelta una carcajada.

Acota que por eso decidió viajar a México, para mejorar su actuación. Aclara: “Básicamente en el stand up eres tú y no hay un personaje”.

“Estoy diciendo que voy a ir a tomar unos cursos, pero si el destino me tiene preparado algo más para quedarme allá, me voy a quedar”, comenta. Luego reafirma su postura: “Me quedo allá. Siento que puedo dar más”.

Ya tiene listas las maletas. Es más, una de sus amigas en México ya le agendó una presentación en México, para el 19 de marzo, la cual se titulará: Qué padre o Traigo las salteñas.

Cree que no tiene nada que perder. Así, con humor y esperanza, Leila emprende un viaje a la incertidumbre.