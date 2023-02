Su joven y frágil silueta llamó la atención entre los cuatros varones que ganaron este año ese privilegio: hombres, en algunos casos, con una valiosa experiencia de más de 40 años entre las bandas de bronce. Es la segunda mujer que conquista ese espacio.

Romané Íñiguez tiene 28 años y desde que recuerda tuvo un instrumento musical en las manos. Primero, a los nueve años, fue el piano, luego el charango y después el acordeón. Cuando se hizo adolescente, la llamaron los platillos y el clarinete por una clara razón: su deseo entrañable de formar parte de una de esas bandas de bronce que oía y veía pasar en el Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“Mis padres me llevaban a ver la Entrada del Carnaval y cuando oía la banda, me emocionaba tanto que me repetía por dentro una y otra vez: Quiero entrar, quiero entrar, y ¡entré!”, afirma la mujer músico con voz de niña a Página Siete, a través de una llamada telefónica desde Oruro.