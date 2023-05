“Hay que bailar moreno al año una vez, aunque nos cueste plata. Qué cosas vamos a llevar, cuando nos vamos a morir, cholita paceña”, resuena el coro de una popular morenada de antaño, que funciona muy bien como justificativo de los elevados costos económicos que implica bailar en la Festividad del Señor del Gran Poder. Y cuando se trata de ataviarse y verse lo mejor posible durante el recorrido folklórico, los hombres que participan en la celebración no se quedan detrás de las mujeres.

Tanto quienes bailan como los que tocan en las bandas tienen algunas particularidades a la hora de vestirse y hasta en el momento de peinarse. Luis Gabriel Fernández Ruiz participa hace tres años en la Fraternidad Unión Folklórica y Cultural de Achachis y Morenos Señorial Illimani y participa en la entrada folklórica por devoción a Jesús del Gran Poder. Ante el Tata y la sociedad quiere verse bien.

La cuenta regresiva está activada, pues la entrada es el sábado 3 de junio y, si bien los reflectores se centran en las bailarinas, los hombres han empezado a perder la timidez y mostrar algo de vanidad. Luis tiene todo listo para ese día, explica que en su caso el traje de la preentrada es el mismo que usará en la diana del día siguiente. El joven forma parte de todos los preparativos para los festejos de los 25 años de su fraternidad. Dice que la formalidad es clave para distinguirse entre el resto de danzas pesadas y más de una veintena corresponden a la morenada.

“Vemos qué podemos lucir, los anillos de oro, las esclavas, corbatas, sombrero, manta de vicuña y el disfraz de moreno para la entrada como la pieza central. Cada fraterno se hace hacer a su gusto el modelo. El que más me gusta es el corte clásico: caja lisa y pliegues en la cintura de los pantalones, dos botones en el saquito, atrás con dos aberturas y yo uso ese mismo corte para todo, porque puedes usar en todo tipo de ocasiones. Hay algunos que se ponen gafas, eso también puede ser. Algunos jóvenes pueden tener un peinado más extravagante, pero siempre estamos encasillados en lo formal”, explica el danzante.

En la calle Los Andes, sobre la avenida Buenos Aires de la ciudad de La Paz, hay más de una decena de tiendas, en las cuales familias enteras se dedican al bordado y costura de los trajes. Allí está Pacha Illa, tienda con especialidad en caporales y morenada.

“Ellos bailan por bloques. Los bloques especiales son achachis, superachachis y turrilitos. Cada bloque busca un diseño exclusivo. Desde lentejuelas, brillo, tela tipo piel de lobo o lo que más les guste, pero la mayoría busca que se vea elegante”, explica Ana, joven que atiende afanada la entrevista de Página Siete. En la zona se respira folklore, son casi las ocho de la noche de un día hábil antes del gran evento y muchos danzarines hacen suyas las calles con parlantes y música folklórica a todo volumen. Están ensayando.

“A los caballeros no les gusta que un diseño se repita, entonces los bloques tienen que distinguirse por un modelo y que no tenga nadie más”, adelanta la joven. “Mi papá abrió esta tienda, tenemos una gran tradición y conocidos entre los fraternos. Las hombreras con esponja en los trajes formales ya no están de moda, tampoco tanto la lentejuela, quizás más las perlas”, indica mientras acomoda los maniquíes que lucen sus diseños exclusivos.