Confidencias, el lado agradable de la política

“Eso que usted me dice va a estar muy complicado”, comenta con el rostro adusto René Rosquellas... Continúa con el ceño algo fruncido y agrega: “Usted nos dice que vamos a tener bonitas fotos..., ¡cómo pues!, si nosotros no somos bonitos”. Ríe, ríe con ganas..., es como un niño al que le gusta hacer travesuras, pero, en vez de tener juguetes cerca suyo, él hace bromas con el lenguaje. Es un mago que agarra las palabras al aire y las convierte en elefantes de colores o en mariposas. Parece que la creatividad la lleva consigo en algún bolsillo de su camisa.

Confidencias no se estancó. Hubo corresponsales ficticios, se simularon llamadas telefónicas (a veces visitas) de personajes políticos y todo bajo el paraguas del humor. Entre risa y risa se consolidó como el programa con mayor audiencia del país en las ciudades, poblados y comunidades.

Uno de los pasos más recordados fue del micrófono a las tablas. “Durante muchos años me he resistido a que vayamos al teatro porque la radio tiene su magia, su secreto y su encanto. Yo tenía miedo de que la gente se fuera a decepcionar al vernos físicamente, con todos nuestros defectos y debilidades, haciendo el programa frente al micrófono..., pero parece que a la gente le gustó”, explica don Roque.

Primera plana de Confidencias

Los políticos dan material a los humoristas hace mucho tiempo, y Confidencias los pone en evidencia. “Ellos están siempre alertas a ver en qué momento nos vamos a equivocar”, narra el creador del programa.

Cuenta que el espacio radial nunca fue vetado. Presidentes, vicepresidentes, ministros y ministras tuvieron que soportar las bromas de Confidencias. “Recuerdo que estábamos haciendo un programa normalmente cuando salió la Ley contra el racismo y la discriminación (Ley 045, de 2010). Nos hicieron saber que había un programa que ofendía a las autoridades y que eso era discriminación. Pero nunca pudieron demostrarnos cuál era la parte de nuestro programa que cometía ese pecado”, sonríe Rosquellas.

Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Evo Morales..., todos ellos fueron parte de las aventuras de Confidencias. “Es paradójico porque alguna vez no poníamos a algún político durante un tiempo y nos reclamaban. Nos decían: ‘¿Qué pasa?, ya no lo mencionan al jefe’”, cuenta el director. Para ellos era y es muy importante estar en los libretos del programa: “Cierto día, un político me dijo: ‘Salir en Confidencias es como estar en la primera página de un periódico’”.