Conozca al viejo Spike, el perro más longevo del mundo

De forma coloquial Spike es el nombre de un perro grande, fuerte y capaz de enfrentarse a cualquier otro can con tal de hacerse respetar y dar la cara y los colmillos por sus amigos de cuatro patas... Sin embargo, fuera de los dibujos animados y de lo coloquial, Spike es el nombre de un chihuahua que tiene más de 23 años y fue reconocido por el Récord Mundial Guinness (GWS, por sus siglas en inglés) como el perro vivo más longevo del mundo.

Cumplió 23 años el miércoles 7 de diciembre y no hay registros de ningún perro que tenga tanta edad como él en todo el mundo.

Spike es un pequeño chihuahua que mide 22,86 centímetros de alto y pesa apenas 5,85 kilos, informa el portal electrónico La Vanguardia.

Su nombre se lo debe a un perro de dibujos animados conocido por su gran tamaño y disposición agresiva. El dibujo animado de Looney Tunes viste un suéter corto, un bombín marrón, suele andar con el ceño fruncido y no es tan buen amigo de los gatos. También suele presentarse en la serie Tom y Jerry, poniéndose siempre del lado del ratón.

“Mi perro parecía todo lo contrario: era pequeño y amistoso, así que pensé que le quedaba bien (el nombre)”, explicó Rita Kimball a la entidad que registra los récords del mundo.

Pero el nombre no era tan ajeno a la personalidad del peludo adoptado. “Spike era un nombre para un perro grande. El mío era pequeño, pero tenía la actitud de un perro grande”, añadió Rita.

De hecho, la única vez que Spike muestra su infame personalidad de chihuahua es cuando lo acaricia un extraño.

Cuando ella encontró al perro blanco no sabía si éste tenía dueño o no. El can se encontraba en mal estado, tenía el lomo trasquilado y llevaba varias manchas de sangre alrededor del cuello, por lo que decidió salvarlo y llevarlo consigo a casa.

De acuerdo con lo que comentó la dueña a la organización Guinness, el pequeño peludo llevaba en el estacionamiento tres días y los empleados del lugar lo estaban alimentando con las sobras de comida del restaurante, informó Infobae.

En entrevista para el blog de GWS, Rita relató que el perro siguió a su familia por todo el estacionamiento y cuando abrieron la puerta del coche para poner a su nieto en el asiento, Spike decidió subirse como un integrante más del grupo. Ante esta acción los Kimball decidieron que se harían cargo de este chihuahua. “Se sentó en el asiento como si supiera a dónde íbamos, que estaba destinado a ser nuestra mascota”, comentó al recordar la escena ocurrida hace una década.

Spike iniciaría su nueva vida, con tan sólo 10 años, con una familia que le brindaría la atención y cariño que tanto le hacía falta. A pesar de que los chihuahua son reconocidos por ser caninos muy nerviosos, el suyo fue muy tranquilo desde que llegó.

Como un giro del destino, los Kimball llegaron a la vida de Spike en 2010 y 13 años después de este suceso convive día a día con la familia integrada por tres niños, dos mujeres adultas y con Foxxy, un gato doméstico con el que a veces juega.

Tras todo este tiempo Spike ha tenido todos los cuidados y atenciones que necesita; sin embargo, el paso de los años ha comenzado a pasar factura en el chihuahua mediano. Su vista y oído se han desgastado por lo que ya ve con dificultad y en muchas ocasiones llega a ignorar los llamados que le hace su familia.

“Es simpático, pero como está casi ciego y tiene problemas de audición, a veces se pone irritable y sólo quiere que le dejen en paz”, acotó Rita.

Pero, a pesar de los años, conserva cierta simpatía. Su dueña explica: “En términos generales es genial con los nietos y nunca ha mordido a un extraño. Todavía mueve la cola cuando le hablan”.

En la actualidad, lo único que quiere es permanecer acostado, descansar a lo largo del día y aunque en ocasiones se pone irritado cuando llegan a interrumpir su comodidad, sigue siendo amigable con las personas, explicó Rita.

Rutina

Spike se levanta entre las siete y siete y media de la mañana; en algunas ocasiones desayuna cuando despierta y en otras apenas prueba un bocado.

Rita explica que, según Infobae, la actividad favorita del chihuahua es visitar a los animales en el granero, ya sean vacas, caballos o gatos. “Si es un buen día, perseguirá a uno o dos gatos”, explicó en cuanto al gusto por tratar de espantar a otras especies.

Su dueña explicó a GWS que cuando Spike llegó a la familia le gustaba espantar a otros animales mucho más grandes que él; sin embargo, como pasaron los años, las vacas y los caballos del granero comenzaron a ignorarlo.

La dueña de Spike aconsejó a las personas que tienen a su cuidado mascotas, que les den una dieta saludable, amor y atención ilimitada para que puedan vivir mucho tiempo. “Él todavía está aquí porque después de tener una vida tan terrible al principio, saca lo mejor de sí cada día”, dijo.

El reinado de Pebbles

La toy fox terrier más famosa del planeta se llamaba Pebbles y falleció en Estados Unidos a los 22 años. La mascota estaba en el Libro Guinness de los Récords como el can más longevo del mundo y ha fallecido sólo cinco meses después de su nombramiento. La noticia fue compartida por sus dueños a través de la cuenta de Pebbles en redes sociales, informó la web Marca.

“Gracias a todos por el amor y el apoyo a Pebbles a lo largo de su vida. Ella siempre estará en nuestros corazones”, expresaron sus dueños.

Su fallecimiento, como confirmó la familia, se produjo por causas naturales en su hogar de Taylors, un pueblo situado en el estado de Carolina del Sur. Sus dueños, Julie y Bobby, contaron que el día en que decidieron tener una mascota, nunca pensaron en una del tamaño de Pebbles. No obstante, al verla se enamoraron: “Ha sido la mejor compañera de vida posible, de esas que sólo aparecen una vez en la vida”.

Hoy el perro vivo más longevo del mundo es Spike, un chihuahua pequeño, pero con actitudes de perro grande.