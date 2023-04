Después de una carrera bastante variada como astronauta, cocinera, paramédica, patinadora, maestra, apicultora y sirena, es justo que Barbie intente convertirse en una estrella de cine.

Una película estelar de acción en vivo sobre la muñeca más famosa del mundo está en camino, y ya es uno de los estrenos más comentados de la época.

Anunciada en 2017, la película ha experimentado varios cambios de reparto y varios retrasos, pero finalmente llegará a las pantallas en julio.

Unos días atrás se lanzó un avance que evocaba simultáneamente la sensación de tener náuseas en una tienda de dulces y provocó una ráfaga de memes brillantes.

¿Quién protagoniza Barbie?

Podría ser más rápido hacer una lista de los actores que no aparecen en Barbie.

Margot Robbie y Ryan Gosling pueden asumir los papeles protagónicos de Barbie y Ken, pero hay un pequeño problema: en el mundo de las muñecas, no hay una sola Barbie, hay cientos.

Como resultado, la película también está protagonizada por la estrella del pop Dua Lipa (que interpreta a la sirena Barbie), Nicola Coughlan de Bridgerton (la Barbie diplomática) y Ana Cruz Kayne (la jueza de la Corte Suprema Barbie).

Issa Rae de Insecure interpretará a una Barbie presidenta, mientras que la estrella de Sex Education Emma Mackey interpreta a una Barbie con un premio Nobel de Física.

Ncuti Gatwa, actor de Doctor Who, asume el papel de un Ken que toca la guitarra, mientras que Scott Evans de One Life to Live aparecerá como un Ken con un sombrero de vaquero.

Otras estrellas incluyen al actor británico Kingsley Ben-Adir (otro Ken), Kate McKinnon de Saturday Night Live (otra Barbie) y la estrella Alexandra Shipp (otra Barbie más, esta vez autora).

Emerald Fennell de The Crown interpreta a Midge, la mejor amiga de Barbie, y Michael Cera de Juno aparecerá como Allan, el amigo de Ken.

Los personajes humanos serán interpretados por la actriz de Ugly Betty America Ferrera, el actor de Elf Will Ferrell, la estrella de Stath Lets Flats Jamie Demetriou y Connor Swindells de Sex Education. Dame Helen Mirren dará voz al narrador.

¿Quién dirige la película?

A la cineasta nominada al Óscar Greta Gerwig se le ha encomendado la tarea de llevar este elaborado dulce a la pantalla.

La mujer de 39 años es mejor conocida por dirigir películas como Lady Bird, protagonizada por Saoirse Ronan, Laurie Metcalf y Timothée Chalamet, que le valió una nominación al Óscar a la mejor dirección.

También dirigió la versión de 2019 de Mujercitas, en la que se reunió con Ronan y Chalamet, junto a Emma Watson, Florence Pugh y Laura Dern. Le valió una segunda nominación al Óscar, esta vez por guion adaptado.

Pero Gerwig también es actriz y ha aparecido en las películas Frances Ha, 20th Century Women y, más recientemente, White Noise. Esta última fue dirigida por su socio cineasta Noah Baumbach, con quien coescribió el guion de Barbie.

Un tráiler viral

La gran cantidad de estrellas involucradas en la película y los carteles de personajes que se han lanzado para cada una de ellas han provocado algunos memes divertidos en las redes sociales.

El estudio de cine Warner Bros se anticipó a la locura, codificando un sitio web que permitía a los fanáticos insertarse en los carteles a tiempo para que apareciera el tráiler.

Los usuarios de Twitter han estado imaginando otros personajes poco probables que podrían aparecer en Barbie Cinematic Universe.

Quizás uno de los carteles más inteligentes para los fanáticos del cine es Cillian Murphy en Oppenheimer, una referencia al hecho de que Barbie se estrena el mismo día que la muy esperada película de Christopher Nolan, sobre el desarrollo de la bomba nuclear.

A pesar de que las dos películas están dirigidas a audiencias totalmente diferentes, el público está listo para una proyección doble cuando se estrenen.

¿Por qué ha tardado tanto?

Hay varias razones: una son varios cambios en el elenco y el equipo creativo (perfectamente normal en la industria cinematográfica) y la otra es la pandemia del coronavirus.

La comediante Amy Schumer había sido elegida previamente para interpretar a la muñeca titular, pero después se retiró del proyecto en 2017 debido a conflictos de programación.

“Estoy desanimada, pero espero ver a Barbie en la pantalla grande”, dijo Schumer entonces.

Según los informes, Anne Hathaway estaba en conversaciones para asumir el cargo, pero el papel finalmente fue para Margot Robbie, quien fue anunciada como la estrella y productora de la película a principios de 2019.

El director también cambió: Alethea Jones estaba inicialmente a cargo del proyecto, luego se informó que podría pasar a manos de la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins; antes de que Gerwig finalmente se hiciera cargo en julio de 2021.

¿Qué ha dicho Margot Robbie?

En un comunicado emitido cuando fue elegida, Robbie dijo: “Me siento muy honrada de asumir este papel que creo que tendrá un impacto tremendamente positivo en los niños”.

Agregó que la película promovería “la confianza, la curiosidad y la comunicación” y que “no podía imaginar mejores socios” que Warner Brothers y Mattel, quienes crearon a Barbie.

Sus palabras sugieren que la película mostrará a Barbie bajo una luz positiva, diversa e inspiradora.

Robbie es la estrella nominada al Óscar de I, Tonya, Bombshell, Suicide Squad y The Wolf of Wall Street. Pero espera que Barbie se desempeñe mejor que dos de sus películas más recientes que decepcionaron en la taquilla: Babilonia y Ámsterdam.

¿Cuándo se lanza?

La película se estrenará el 21 de julio como un proyecto conjunto entre Warner Bros y el fabricante de Barbie, Mattel.

Un adelanto de la película lanzado en diciembre abrió con una parodia de la clásica epopeya de ciencia ficción 2001: Una odisea del espacio.

Mattel, que se lanzó en 1959, ha visto anteriormente adaptaciones animadas que incluyen Barbie en el cascanueces, Barbie como Rapunzel y Barbie del lago de los cisnes.

Pero es probable que la última adaptación de acción en vivo sea la Barbie más destacada y exitosa que jamás haya llegado a la pantalla grande.