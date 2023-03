Ahí también se podrán apreciar exposiciones artísticas y organizar debates, especialmente sobre cultura boliviana.

Las paredes están repletas de imágenes pintadas a mano: son obras tiwanacotas las que forman parte de este paisaje.

Así, el cholet alojamiento es una de las particularidades más importantes de esta obra.

Una planta más encima es un espacio habitable privado. Quizás en el futuro ahí se trasladen los dueños del edificio.

En el sexto piso hay otro ambiente cultural, pero con imágenes folklóricas de danzas. Diablos y reyes morenos ponen color a estas paredes.

La cima

El barco se encuentra en la parte más alta del edificio y tiene tres plantas. Existe un cierto parecido del Crucero de Los Andes con el Titanic, especialmente en la proa (donde el personaje Jack abraza a Rose mientras ella tiene cerrados los ojos y piensa que está volando).

Desde la proa del Crucero de Los Andes se ve una parte de El Alto en la cual el color ladrillo es predominante.

En la proa (lugar en el Titanic donde Rose amenaza con saltar) hay un paisaje único, se observan el Chacaltaya y el Huayna Potosí. Mientras que el Illimani está más lejos, pero también visible.

¿De dónde nace la idea del barco? se pregunta a Víctor y él responde: “Hicimos una combinación entre Freddy Mamani, mi persona, mi esposa, mis hermanos y demás para darle la forma exacta que tiene. Es difícil replicar un barco como tal porque no es como hacer un barco en plastilina, esto es arquitectura”.

Emprendimiento

Víctor Choque y su esposa Domi Flores son los dueños del edificio. Ellos viven a un par de cuadras del lugar y son orgullosamente alteños.

“Hay quienes me preguntan: ‘¿Por qué mejor no invierto en la zona central o en la zona Sur de La Paz?’ y yo les respondo: ‘Yo he nacido acá, vivo en El Alto, he crecido en esta ciudad y sería malo no invertir acá’”, comenta el propietario que tiene 43 años.

Agrega que se trata de un emprendimiento familiar de toda una vida en el cual no han dejado centavo sin exprimir.

“Mire, yo no me apeno de decir que yo visto usado hasta ahora; muchos dirían ‘el dueño de ahí es un millonario’ y no, para nada. Y los trabajadores lo saben porque en mi camioneta llevo y traigo materiales”, indica el hombre que está ansioso por soltar las anclas del barco y empezar a zarpar con su Crucero de Los Andes.