Coral, la chulumaneña enamorada de la cocina y que brilla en MasterChef

Me estaba enfermando por estrés y decidí dejar el trabajo y empezar a estudiar Administración. El papá de mi hijo, con quien tengo buena relación, me dijo entonces ‘a ver, mira, cómo brillas en la cocina, cómo eres feliz’. Yo relacionaba la cocina con las peleas de mis padres, que se separaban y volvían. Años después yo he cortado la brecha de aquella mujer que también sufrió violencia y eso me hace feliz. Lamentablemente muchas mujeres de Bolivia sufren violencia por el hecho de que se sienten menos o porque se cree que no se puede vivir sola. Yo he podido mostrarme a mí misma que sí se puede.

Después, con Michelangelo Cestari logramos fondos holandeses para crear otro proyecto: las escuelas Manq’a. Y hubo otros. Me siento afortunada porque yo me considero de las cocineras clásicas, pero he logrado cruzar el puente a la cocina de vanguardia.

Soy exigente en todo, desde pedir a los participantes que ordenen sus estaciones; porque ésa es parte del trabajo en la cocina. El otro día, en un restaurante una señora me dijo: “Ah, usted hace de mala en la tele”. Y no, no estamos actuando. Si quieres excelencia debes ser exigente y ello da frutos, he visto el crecimiento en todos los chicos del Master y lo valoro y respeto.

Huelo la comida porque en ese proceso entra la parte sensorial que es bien importante. Primero es la vista la que impacta, luego entra en juego el olfato, que es vital para la cata. ¿Acaso no lo hacen los enólogos o los catadores de café? Oliendo yo puedo saber qué ingredientes se han usado o si se ha quemado la comida. La vista engaña. Claro que en la casa o en un restaurante no voy a oler la comida porque no estoy trabajando. En MasterChef soy jurado y debo dar un fallo argumentado.

¿Y por qué usa siempre boina, chef?

La boina (ríe con ganas) es chistoso. Siempre me han gustado gorros y sombreros y en mi trabajo en cocina siempre he usado gorro. Un día en Gustu, Michelangelo me dice ‘¿qué haces con gorro de pijama?’ y es que en Gustu, como en Europa, ya no los usan en restaurantes de alta cocina. Yo era la cocinera acostumbrada a gorro y lo he reemplazado por la boina. Quise sacarme varias veces la boina y la gente ya no me reconocía. Sin darme cuenta se volvió una marca y no podría vivir sin mi boina.

Ahora que es un personaje público, ¿cómo vive la fama?

Al inicio, cuando salieron los haters me sentí un poco mal. A veces la gente no tiene el filtro y lastima, pero yo sé quién soy, cuánto trabajo me ha costado llegar, nadie me lo ha regalado. También respeto, son sus opiniones. En contraparte, está el afecto, la gente que me reconoce y me pide fotos. Es impresionante el cariño especialmente de los niños, me hace muy feliz. Creo que llega para todos un tiempo, un momento.

¿Cuál es su próximo reto, Coral?

No sabemos si va a venir un segundo MasterChef, espero que sí. Siempre me he proyectado hacia fuera, por eso no he tenido la idea de montar un restaurante en Bolivia. Siento que lo que estamos viviendo acá, hay que mostrarlo al mundo. Me gustaría estar en otros países, en otros restaurantes hablando de mi Bolivia, de su cocina y de sus productos.

MasterChef nos ha hecho dar cuenta de que muchos no conocemos nuestra comida. Un día hicimos silpancho y había quienes no lo conocían. Nos estamos olvidando de los ancestros, del patrimonio gastronómico y urge revalorizarlo en todo el país.