Tuyu-tuyu: el viscoso y nutritivo manjar de la Amazonia boliviana

El tuyu-tuyu se come así: dedo índice y pulgar a la cabeza —que es negra y pequeña en comparación al cuerpo blanco y regordete—, y se lleva a la boca. La piel del tuyu-tuyu, al menos cuando ha sido cocinada, es dura y chiclosa, y casi imposible de cortar con los dientes, hay que sorberla. Morder la cabeza, dicen, no es la mejor manera de vivir la experiencia gastronómica de tragarse esta larva.

Luego de recorrer un camino de tierra en medio de la selva se llega a Irimo, una comunidad indígena de la Amazonia boliviana, a 72 kilómetros del municipio de Apolo y a 480 kilómetros de la ciudad de La Paz. Allí, muy alto, está el árbol de motacú, una palmera nativa en cuyo tallo reposan las larvas de un insecto que los integrantes recolectan y consumen. Las llaman tuyu-tuyu, mojojoy o suri, dependiendo de la zona, y es la larva del escarabajo Rhynchophorus palmarum.

Se dice que sabe a nueces, pero en realidad el sabor es lo último en lo que se piensa cuando se muerde. Lo primero es la grasa: el líquido aceitoso que llena la boca, que unta la lengua y el paladar y los dientes. Luego la piel, con la que se lucha en la boca y que se va pegando por ahí en las muelas.

No es una experiencia traumática. Su sabor y su textura no son los más extraños que podrán probar en la vida. Pero eso no borra el hecho de haber agarrado una larva para llevársela a la boca.

El tuyu-tuyu en Bolivia es un plato, pero también una rareza para los turistas. Hay quienes se lo comen directo y crudo, de la tierra o de la pecera, pero también los hay fritos o asados en brocheta. Esta última es la mejor opción para quienes lo van a probar por primera vez. Dicen que es un gran alimento de la selva, pero el tuyu-tuyu para muchos es una historia que contar, una foto de Instagram: viscosos pero sabrosos.

Raquel Lurice Taraniapo come tuyu-tuyu desde que era una niña, aprendió a recolectarlas junto a sus abuelos. En Irimo vive con su familia y su esposo Juan Pala Chuiri. Tiene 45 años y risa fácil. Ambos se dedican al cultivo de arroz, maní, yuca, sandía y también de motacú, la palmera donde habita el tuyu-tuyu.

Las larvas tienen la apariencia de un gusano no mayor a un dedo pulgar, con un cuerpo blando y surcado de anillos y una cabeza oscura. Son, en realidad, la segunda fase en la metamorfosis de un insecto herbívoro de la familia de los curculiónidos (gorgojos) y el orden Coleóptera.

La hembra deposita entre 150 y 250 huevos en el tallo del motacú y una vez sale, la larva se alimenta de los tejidos de la planta para aumentar su masa corporal. Luego entra en una fase de crisálida, hasta que el capullo se rompe y surge, finalmente, el adulto.

Aunque en general las larvas de insectos suelen considerarse como una plaga, puesto que son capaces de devorar una plantación entera, su función en un ecosistema es esencial: al ser consumidoras de plantas y, a la vez, comida para animales como pájaros o murciélagos, transforman la materia vegetal que ingieren en alimento para otros. En el caso del tuyu-tuyu es, además, alimento para los seres humanos.

En Irimo la comunidad participa en la recolección. Protegido del sol por las ramas de los árboles y tras una hora de caminata hasta la plantación de motacú, Juan Pala Chuiri abre un tajo en el tallo con su machete y enseguida prueba el palmito que se encuentra allí —de esa palmera también se extrae el aceite, sus frutos son comestibles y sus hojas se utilizan para construir techos de viviendas—. Después, en el hueco del tallo, señala tres tuyu-tuyu gordos que se mueven con torpeza.

Aunque no existe un estudio riguroso en cuanto a las propiedades de estas larvas, los habitantes de la Amazonia, que las consumen desde hace cientos de años, saben que son una fuente de proteínas, aminoácidos, minerales y vitaminas A y E. Saben que el aceite de su cuerpo cura la tos, las enfermedades respiratorias y mantiene las defensas altas.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) recomienda comer insectos. Según indica, unas dos mil millones de personas en Asia, África y América Latina lo hacen. A pesar de que existe una reticencia cultural en torno a ellos, nada indica que consumirlos sea perjudicial.

Por el contrario, la FAO enumera los beneficios ambientales, de salud y sociales que traen: los insectos están en todas partes, se reproducen con rapidez, causan menos gases de efecto invernadero que el ganado y requieren de menor cantidad de agua, pueden criarse de manera fácil. Su cultivo y venta son una salida laboral para comunidades vulneradas.

Pero quizás la ventaja más importante es su alto contenido de nutrientes: proteínas, grasas, fibra y minerales. Además, pueden comerse enteros o molidos y el riesgo de que transmitan enfermedades o parásitos es mínimo. Si se tiene en cuenta que para 2030 cerca de 9.000 millones de personas necesitarán ser alimentadas, la entomofagia, más que una alternativa gastronómica, deberá convertirse en un hábito de vida, sugiere la FAO.

Es posible comer las larvas de tuyu-tuyu crudas, pero en esta ocasión Juan Pala Chuiri prefiere llevarlas a casa para freírlas.

Este contenido fue publicado originalmente en Rebeldes! Un manifiesto insaciable en Cerosetenta, con el apoyo del programa de la Friedrich Ebert Stiftung para América Latina. Encuentre el especial completo en cerosetenta.uniandes.edu.co/especiales/recetario-rebelde