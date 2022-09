Criss, “El Provechito”, sazona TikTok con sus recetas de campo

Con su crecimiento, sus padres fueron comprendiendo poco a poco la importancia que adquiría el joven en los medios digitales masivos. “Cuando mi papá me vio en televisión, en algunos programas de radio o en periódico se dio cuenta que estaba haciendo algo más que sólo videos; estaba teniendo una repercusión interesante a nivel nacional, entonces él me dijo que me iba a apoyar”, agrega.

“Para muchas personas dedicarse a redes sociales o hacer contenidos es ser ocioso o no tener nada más que hacer; por eso, cuando comencé a hacer mis videos, mi padre quería que esté al 100% en el campo con ellos. Si bien los ayudaba, por las tardes yo me dedicaba a hacer contenidos”, recuerda Cristian.

Criss trataba de replicar los preparados de su madre, y así, de a poco, y en con la complicidad de sus seguidores fue creciendo su gusto por la comida.

Puso en práctica esta pasión cuando se fue a la ciudad a vivir solo y comenzó a estudiar en la universidad. “Yo estaba solo, no había quién pueda cocinar, así que me vi en la necesidad de hacerlo. Ahí aprendí a agarrar el gusto por los productos locales como la quinua y el amaranto. Además, estaba estudiando nutrición y dietética, así que ahí aumentó mi amor por la cocina”.

Los productos audiovisuales más virales de “El Provechito” son sobre recetas que él preparó en el campo. Tal es su crecimiento y el cariño que ha despertado, que mucha gente espera que su siguiente proyecto sea abrir su propio restaurante para poder probar sus platos virales que parecen deliciosos.

“Decidí todavía no abrir el restaurante porque me falta aprender mucho todavía. Si bien cocino comida nacional y casera, me falta conocimiento en servicio, administración y liderazgo en la cocina. Entonces, por ahora no tengo un proyecto cercano para abrir un restaurante”, cuenta.

Sin embargo, él continúa capacitándose en negocios y gastronomía para que cuando logre abrir su negocio realmente pueda realzar la comida boliviana. Mientras, comparte sus experiencias y consejos gastronómicos con sus seguidores de TikTok.

Por lo pronto, Cristian tiene muchos emprendimientos en camino. “Me animo siempre a soñar” dice e incluso quiere llegar a ser conferencista para inspirar a partir de su historia, sus vivencias y recetas.

El tiktoker recomienda a quienes quieran empezar a emprender que no se autosaboteen. “Mi consejo es que no se anticipen a la derrota y confíen en sus capacidades. Lo más importante es estudiar, tomar cursos, por más que sea un negocio de una pensión de pollo o hamburguesería, necesitas prepararte”, dice “El Provechito”.