Durante los últimos años el cantante Cristian Castro es una caja de sorpresas. Una caja de sorpresas de colores y, casi, sin envoltorio. De teñirse el cabello en distintos tonos coloridos, a lucir trajes estampados e incluso quitarse la ropa en vivo, el intérprete de No podrás asombra a propios y extraños.

Sus actitudes le ocasionaron críticas. Así como fue al comienzo de su carrera, él tiene el respaldo de su madre, la carismática y elegante Verónica Castro.

Azul

El sábado 22 de abril, Miranda, la famosa banda de Ale Sergi y Juliana Gattas, abrió su nuevo espectáculo Hotel Miranda en el teatro Gran Rex, de la ciudad de Buenos Aires. Un proyecto ambicioso, por el cual el dúo del pop realizó a lo largo del pasado año y parte de éste, un remake de sus temas más exitosos junto a diferentes artistas nacionales e internacionales. A pesar del furor que causó el regreso de los vocalistas al escenario, Cristian Castro se robó todas las miradas y los aplausos tras realizar un striptease en público, reseña el periódico La Nación.

El intérprete de Lloran las rosas es una de las celebridades mexicanas más polémicas, su nombre suele dar de qué hablar constantemente y no por algún suceso vinculado al medio artístico, sino por su personalidad excéntrica que lo hace protagonista de anécdotas graciosas y que desafían los prejuicios. Algo de aquello ocurrió el sábado, incluso dejó sin palabras a los cantantes de Miranda, quienes de manera inesperada fueron testigos de un hecho que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El mexicano cantó el tema Prisionero y al cierre del tema musical se quitó la campera y quedó prácticamente en paños menores.

Con un bóxer y unas zapatillas que hacían juego con el decorado azul de la escenografía, Castro descolocó a los presentes, que de inmediato filmaron aquella escena y la compartieron en las redes sociales. “Te amamos, Cristian Castro”, dijo Ale Sergi mientras Gattas se acercó para agradecerle su visita.

Una lluvia de memes y bromas explotaron en las redes sociales, apuntando al estado físico del artista. Incluso hubo quienes lo compararon con su papá, el actor Manuel Valdez, a quien le decían de forma coloquial, El Loco.

Otros internautas lo compararon con Bart Simpson, en el capítulo Bart Stripper. En este episodio futurista, el personaje fracasa en los estudios y se dedica a sacarse la ropa sobre el escenario. Cuando lo critican por su evidente descuido físico, él responde “Así tienes más de dónde agarrar”.

Cristian Castro también fue comparado con uno de los gatos más famosos de la televisión, se trató de Gardfield, pero cuando el perezoso gato terminó de comer su platillo favorito, la lasaña, refiere Infobae que hizo una relación de las burlas sobre el músico mexicano.

El hijo de Manuel Valdez pareció no hacer caso a las críticas y colocó una imagen suya en Instagram, con el mensaje: “Quiero ser”. Al instante los músicos de Miranda lo apoyaron con el mensaje: ¡Gracias por suerte nuestro huésped!

Él también obtuvo el respaldo de su mamá, la famosa Verónica Castro, quien participó en una de las telenovelas icónicas de México, Los ricos también lloran.

La actriz publicó una foto de su hijo junto a Miranda y escribió: “Mi hijo Cristiano (sic), cumpliendo 40 años, cantando y siempre divirtiéndose, sin hacer daño a nadie sano y humilde, felicidades amor”.

Colores

Entre 2021 y 2022 Cristian se la pasó experimentando con su cabello. Su original rubio lució distintas tonalidades.

Decoloró toda su cabellera para dejarla en un rubio platinado casi blanco. Después prosiguió con sus experimentos y dejó boquiabiertos a miles de sus seguidores coloreando su cabellera en brillantes naranja, verde y morado, informó El Universal.

Fue víctima de las bromas y las críticas en las redes sociales. Lo compararon con El Grinch, por ejemplo, y él no hizo caso y siguió con este baile de cambios.

Así, excéntrico participó como jurado en el reality argentino Canta conmigo ahora (Canal 13), junto con el cantante José Luis Rodríguez (El Puma). El programa de talentos conducido por Marcelo Tinelli.

En una de sus presentaciones, quien fuera el Pollito feliz tiñó su cabellera de naranja y vistió un llamativo traje de dos piezas que algunos tuiteros se apuraron en compararlo con los vestuarios de Los juegos del hambre.

En su cuenta de Instagram @cristiancastro una publicación promocional de su participación en el show, donde ostentó sus hebras en un tono verde slime (casi fosforescente).

Por si fuera poco, poco después cambió la coloración por morado. Por supuesto, a ninguno de estos cambios de look les ha faltado vestimentas igual o más coloridas.

En septiembre del 2022, el músico recibió el ok de su mamá. “Ha estado fuerte. Pobrecito. Siempre piensan que mi hijo es de lo peor, lo agreden mucho por todos lados, le dicen de todo. Hay memes muy groseros, otros divertidos. Yo opté por divertirme”, mencionó Verónica al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “En esta última que está cambiando de los pelos y de todo eso. Que le ponen monigotes. Le digo ‘Cristian se te van a caer los pelos; hay que cuidar los pelos’”, reseña el portal de noticias de Yahoo.

La actriz dice que al músico no le molesta lo que piensen de él, mientras esté contento. “Me dice ‘mamá me estoy divirtiendo. Me estoy riendo de mí mismo y veo que la gente se divirtiendo conmigo. Me gusta divertir a la gente y estoy contento. Y me estoy riendo de estupideces que nunca me reí. Si me pinto el pelo ¿a quién le hago daño?’”, continuó. “(Le respondo) ‘a nadie. Te haces daño, en todo caso, tú solo’... ‘y si me estoy riendo, me estoy divirtiendo y divierto a la gente no hago daño a nadie’. Está bien”.

El grupo argentino Miranda se presentará en México el 29 de noviembre y existe la duda si Cristian Castro será parte de este evento, en su país natal. No se sabe si volverá a ofrecer un espectáculo parecido al último en Buenos Aires o tendrá alguna otra propuesta, de colores o no, para el público. Sólo él lo sabe.