Cuidando las canchas del Golf, Martha Mamani y Teresa Zárate se hicieron golfistas profesionales

El movimiento de las polleras de las golfistas que viene con el swing le da seguramente un encanto único al golf en La Paz, a más de 3.600 msnm.

“Veía jugar y me gustaba, hasta ahora me gusta muchísimo, por eso cuando las señoras del club nos invitaron a jugar, aceptamos. Dos campeonatos jugamos con ellas. Por la pandemia ya no estamos participando”, dice Teresa Mamani. Tiene 55 años, cinco hijos y juega golf prácticamente desde los 20, cuando llegó a trabajar al Club de Golf de Mallasilla. “Veíamos cómo los varones que trabajaban con nosotras jugaban, aprendían todo lo que veían de los jugadores. Éramos cuatro mujeres y ellos siempre nos animaron a jugar, nos apoyaron. Las señoras del club, Verónica, Mónica y Cecilia, también no apoyaron. En 1997 jugamos uno de los campeonatos. Nos fue bien, había premios”, añade Martha Quispe. Ella tiene 50 años y dos hijos.

Sólo quedan las dos de aquel equipo de golf de cuatro cholitas que tuvo La Paz Golf Club. Andrea Quispe y Martha Mamani se jubilaron y dejaron ese hermoso campo verde incrustado en un cañadón y que tiene como fondo el Illimani.

Desde Inquisivi