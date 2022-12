Durante años, el reggaetón y la música urbana tuvo a un soberano sobre el escenario, Daddy Yankee. El rapero, cantante, compositor, productor, locutor y empresario dio su último concierto este año el 23 de diciembre, en Miami. El último show está previsto a realizarse en San Juan, Puerto Rico, su ciudad natal.

El nombre verdadero de Daddy Yankee es Ramón Luis Ayala Rodríguez. Vendió más de 30 millones de álbumes en todo el mundo y ganó múltiples veces el Grammy latino en diferentes categorías.

Sin embargo, su sueño no fue siempre ser cantante o estar en el ámbito musical. En el programa de televisión español El Hormiguero contó que estaba ilusionado con triunfar en el béisbol.

El periódico Marca destaca que la infancia y adolescencia de Ramón Luis Ayala no fueron etapas sencillas mientras crecía en un barrio peligroso de la capital de Puerto Rico. Su sueño deportivo fue interrumpido por culpa de un disparo que recibió en la cadera por medio de una bala perdida. Afortunadamente, la herida fue atendida a tiempo gracias a un vecino que llegó para ayudarle.

Biografía

El músico Daddy Yankee nació el 3 de febrero de 1977 y fue criado en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico.

Al hablar de sus inicios, el intérprete de Rompe expresó a Telemundo en septiembre del año pasado: “No tenía otras opciones. Tenía una hija, así que pensé: ‘Tengo que cantar, de lo contrario, ¿cómo voy a apoyar a este niño?’ El problema era que estaba iniciando una carrera en un género que aún no existía. Era reggae y era rap, pero no era reggaetón”.

“Empezamos cantando en las fiestas patronales en los proyectos de vivienda. No teníamos soporte ni marketing y siempre éramos el éxito de la fiesta. Fue entonces cuando me di cuenta de que teníamos algo poderoso en nuestras manos”, agregó quien luego se hizo conocido como el“Rey del reggaetón”.

Su carrera musical se inició en el año 1994 y en 1995 lanzó su primer álbum titulado No Mercy. En 1998 formó el dúo Los Cangris con el también artista y amigo suyo, Nicky Jam. En el año 2004 y ya en solitario, lanzó el álbum Barrio fino, el cual lo catapultó a la fama y fue acreedor de los premios Grammy latino y Billboard por primera vez en su carrera. Para la historia musical, es el primer álbum de reggaetón en llegar a ese lugar, y permaneció allí durante 24 semanas, convirtiéndose en el mejor álbum latino de la década de 2000.

En ese álbum está el tema Gasolina, clave para su futuro. Informó en septiembre a Telemundo: “El verso era tan simple y fácil de recordar”. El tema surgió escuchando los sonidos de las calles en su antiguo apartamento que compartía con su esposa y sus tres hijos en Villa Kennedy, un proyecto de viviendas en San Juan.

Otro hito del reggaetonero sucedió en 2019 cuando con Despacito alcanzó el hito de convertirse en el video con más reproducciones en la historia de YouTube. Esta canción en colaboración con Luis Fonsi.

Además, en el mundo de la música dejó sus éxitos: Lo que pasó pasó, Ella me levantó, Llamado de emergencia, Shaki shaki... entre otras. Así, durante más de tres décadas llevó su música a diversos escenarios; en Bolivia se presentó en 2009, 2018 y también en su despedida.

La despedida

El espectáculo de despedida de Daddy Yankee se titula La Última Vuelta. Pasó por diferentes escenarios del mundo y también estuvo en Bolivia. Se presentó el 23 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra y más de 40.000 personas acudieron al evento internacional.

El artista agradeció a sus fanáticos con la frase: “Me despido, pero mi música queda en sus corazones. Y si me vuelven a ver por aquí será como Ramón Ayala, muchas gracias, los amo muchísimo, Bolivia”.

Daddy Yankee es una persona agradecida. En su Instagram colocó el siguiente mensaje para su esposa Mireddys González: “Para ti, mi compañera fiel. Gracias por tu amor y comprensión que cubrió todas mis fallas. Gracias por ser mi mejor amiga en mis caídas. Sin tu ánimo, no me hubiera levantado. Gracias por esperar fielmente por mí cuando tenía que viajar para buscar el pan para todos nosotros. Gracias por ser mi mejor aliada en todos los pasos que dimos juntos”. El mensaje está acompañado de fotografías y videos de los momentos que vivieron en la gira despedida del artista.

Esta frase del reguetonero fue muy aplaudida en las redes sociales. Su público demostró que lo estima sobre el escenario y también como persona.

La Última Vuelta del músico fue un éxito. Visitó 45 ciudades, realizó 85 conciertos y vendió más de dos millones de entradas, según su productora Cartel Records. El adiós en este 2023 lo dio en el estadio FTX Arena de Miami (Estados Unidos).

¿El sucesor?

El rey de la música urbana está a punto de dejar su corona en los escenarios. De ahora en adelante, en el mundo del reggaetón, hay un ligero vacío..., aunque existen varios pretendientes para tomar la posta, como Ozuna, Maluma, Anuel AA, Rauw y Bad Bunny, entre otros. Es el Conejo Malo (Bad Bunny) uno de los que tiene más opciones de asumir el trono musical.

En noviembre, Daddy Yankee se refirió a su sucesor. Al portal electrónico Alofoke le dijo: “Uf, eso yo no me atrevo a decirte quién es o quién no es, yo dejo que las personas decidan eso, no te puedo decir quién es. Bad es excelente, Bad es tremendo artista, una superestrella, un fenómeno, pero ¿querrá ser líder de un movimiento?”.

Acotó: “Él ahora mismo está pasando por un momento increíble y lo que me gusta de Bad es que nunca ha sido egoísta y esos buenos atributos los veo en un buen líder, porque cada vez que canta, graba con alguien, trae a alguien nuevo, graba en otro país, en sus buenos momentos está compartiendo su plataforma con artistas nuevos y veteranos, y esas son las cosas que lo van a seguir llevando y elevando. Esperemos que sí, así la gente lo decide”.

Sin embargo, Daddy Yankee no siente que él pueda dar el visto bueno a su sucesor. “Por más aprecio que yo siento por Bad, no puedo decirte ‘Ese es el nombre’ porque hay muchos que quisieran tener ese lugar y se pueden ofender. Entonces también por respeto a ellos yo digo que lo escoja la gente, pero sin duda alguna Benito tiene los atributos”, enfatizó.

Los seguidores de Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, esperan que el marketero Conejo Malo ocupe el lugar del intérprete de Despacito..., pero saben que hay unos zapatos muy grandes por llenar.