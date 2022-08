¿De dónde viene el nuevo virus de China? ¿Hay motivo de alarma?

José Antonio López Guerrero, director del grupo de Neurovirología del departamento de biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), advierte que es necesario estudiar a fondo el nuevo virus, que junto al Nipah y el Hendra es “un primo zoonótico muy lejano de los virus del sarampión o las paperas”. No obstante, puntualiza que Langya “parece ser algo menos virulento y no está claro que haya pasado en la cadena humano-humano, aunque es un virus de ARN y, por lo tanto, con alta capacidad de adaptación”.

Los investigadores realizaron un seguimiento de los casos sospechosos de infección de origen animal en tres hospitales centinela entre abril de 2018 y agosto de 2021. El virus Langya, según describen en la revista New England, fue aislado a partir de una muestra orofaríngea de un paciente con fiebre y otros síntomas. La secuenciación genética reveló que está compuesto por 18.402 nucleótidos con una organización genómica que es idéntica a la de otros henipavirus.

En posteriores análisis se identificó a un total de 35 pacientes con infección aguda por Langya en las provincias chinas de Shandong y Henan. En 26 de ellos fue el único patógeno detectado. Los principales síntomas observados fueron fiebre (en el 100% de los pacientes), fatiga, tos, anorexia, mialgia (dolor muscular), náuseas, dolor de cabeza y vómitos. Las anomalías clínicas más frecuentes fueron la trombocitopenia (bajas plaquetas en sangre), leucopenia (descenso del número de glóbulos blancos), y deterioro de la función hepática y renal.

En lo que se refiere a la transmisión, los científicos chinos señalan que, aunque en otros henipavirus, como el Nipah, se ha apreciado el contagio entre humanos, en este caso no hay indicios que apunten en esa dirección. De hecho, los 35 pacientes estudiados no tenían ninguna relación unos con otros y vivían en lugares muy diversos. Además, se hizo un seguimiento de los familiares de nueve pacientes, que no adquirieron el virus. No obstante, los investigadores matizan en su artículo que esta muestra de pacientes es “demasiado pequeña para determinar el estatus de la transmisión de humano a humano”.

Los investigadores también analizaron la presencia del virus en distintos animales y lo detectaron en especies domésticas como cabras y perros. Entre las especies salvajes, apreciaron un predominio en musarañas, lo que les lleva a concluir que estos pequeños mamíferos podrían ser el reservorio natural de Langya. (Portal Cuídate Plus).