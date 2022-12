Entre risa y risa, Nata Calpurnia deja escapar una afilada crítica a la sociedad. Es capaz de reírse de ella misma y de su entorno sin intenciones de despertar pena; después de todo, le gusta más la risa que otras emociones. También es abogada, pero esa es una historia aparte, aquella que está bajo la alfombra de las necesidades laborales. Lo que le da vida es el humor.

Nata nació en la ciudad de La Paz. Estudió en el Liceo Venezuela y Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Se tituló en 2014 y empezó haciendo pasantías en un juzgado. Cuando el humor llegó a su vida, pocas personas sabían que era comediante. El juez, su jefe de aquel momento, no era una persona que conociera ese dato.

Hoy sus caminos son dos: la abogacía y el stand up, que significa “ponerse de pie”. Con su arte llega a distintas latitudes y tiene muchas alegrías y desafíos. Todo eso lo combina mientras continúa atendiendo casos en derecho civil y de familia en un bufete de abogados. En este caso, sus amigos y colegas son los más entusiastas de sus presentaciones.

Verdades sobre el escenario

Nata se confiesa: “Hay muchas cosas que pienso a diario y el stand up se convirtió en un medio para decirlas”, explica. A esas cosas diarias que le rodean ella le pone sazón y estilo. A veces parece ser una ametralladora de frases y de referencias que no se detiene con facilidad.

Habla de sus comienzos en el mundo artístico casi sin filtros. “Existía una incomodidad en mi cuerpo, un impulso que no dejaba que cerrara la boca. Una suerte de vómito verbal que siempre fue mi talón de Aquiles. Después, pude ver que todo eso podría ser la base de otra cosa, y que podía encontrar ahí la materia prima de un estilo propio de comedia”, narra la delgada mujer, que con su metro y 75 centímetros de altura sobresale en el escenario.

Ella es parte de la movida cultural paceña, ya ha ofrecido espectáculos con los más importantes standaperos del país. Tuvo shows con Javicho Soria, Pablo Osorio y Leyla Castro, entre otros. Dio espectáculos en La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro, El Alto, Potosí y Santa Cruz de la Sierra. Es más, logró salir en medios de comunicación y eso es muy valioso para ella. Explica con sus palabras pintadas con ironía: “Como sabes, si eres mujer y sales en los medios, es porque tienes algo que decir o porque estás muerta”.

Este año hubo una serie de eventos de comedia en diferentes ciudades con antiguos y nuevos artistas. Ella cree que hay mucho por hacer todavía, porque después de todo hacer reír no es fácil. Refiere que es casi imposible vivir gracias a la comedia y que quienes lo logran en el país son pocas personas.

A ella le interesa tener el respaldo de los suyos. Cuenta: “Mis amigos siempre me impulsaron, son justamente ellos el mejor público que tengo, dar nombres sería injusto porque cada uno es importantísimo para mí”.

También habla de su reducida familia. Su hermana Milenka no vive en La Paz; en tanto que su mamá Vicky, con quien Nata comparte vivienda, siempre la apoyó. Muchos de sus espectáculos incluyen diálogos con su mamá y en su cuenta de TikTok @natacalpurnia ha grabado algunos videos con ella, que se suma a sus ocurrencias.

“Sé que, en el fondo, ella sería feliz si yo fuera una fiscal o una juez, pero también sé que acepta la idea de verme en un boliche, con un micrófono, por las noches, hablando de un mundo paralelo donde los hombres menstrúan”, cuenta la mujer cuyo padre falleció hace ya mucho tiempo.

La familia de Nata incluye a su gata Pinky y a su perra Peque. Su plato favorito es el pollo frito, mientras más crujiente mejor. En la música dice que no discrimina y puede escuchar a José José como cumbias chichas. Su lugar soñado es Francia, por un amigo que vive allá.

Vidas paralelas

Es inevitable. Al margen de las risas y el humor, hay otro momento en el cual Nata debe dedicarse a generar dinero, pues ella no puede darse el lujo de hacer únicamente a la comedia. Ya su profesión le ocupa gran parte del día, pues tiene horarios de oficina. “Mira, admiro mucho a la gente que se dedica sólo a una sola cosa. Por un lado, creo que me acostumbré a trabajar detrás de un escritorio y, por el otro, sé que también soy alguien que espera cambiar su trabajo estable por sus sueños. Te podría decir que los trabajos que tuve como abogada me permitieron observar, de cerca, la naturaleza humana: los fracasos y toda suerte de situaciones paradójicas que ésta implica, son una gran fuente de inspiración para escribir material y crear una rutina”, detalla.

Ser mujer y comediante en Bolivia tampoco es sencillo. Nata habla de machismo sin pelos en la lengua. Cuenta que a su público le gusta escucharla, pero a veces se topa con gente difícil que requiere un poco más de guante blanco.

“El público antes de escucharte te mira. Existe la idea errónea, impuesta, de que nosotras las mujeres siempre estamos tratando de agradar y ser perfectas. En este punto, la comedia puede ser un punto de inflexión, permitiendo que se escuche de las mujeres justamente lo que no se espera”.

Ella lo que aguarda de su público que ría hasta más no poder y no le hace mucha gracia cuando le dicen que es una “linda comediante”.

Andar repartiendo bromas en el escenario le llena de alegría, pero a veces se topa con personas que tienen sus prejuicios muy marcados. “Nunca sentí enojo con el stand up, pero sí con las personas que exigen comedia bajo los estereotipos de siempre y que te califican como mala o buena comediante en medida de su propia moralidad”, refiere la paceña humorista.

Así como en el yin yang, que mezcla lo malo con lo bueno, en la vida de una comediante también hay que lidiar con algunas amarguras y a veces sacar de allí material de trabajo. “La frustración es algo de todos los días, basta con ver cualquier noticia, las mujeres siguen muriendo y desapareciendo, mientras el titular de los programas es el ranking de las mujeres más lindas del mundial”, critica Nata.

El stand up es un género que implica una charla o monólogo al azar; sin embargo, detrás hay mucho trabajo. Preparar un espectáculo no sólo requiere creatividad, también hay que tener buena memoria. Nata, por ejemplo, necesita silencio y mucha concentración para escribir su show. “Anoto mi rutina bajo el formato de un memorial (gajes del oficio) y después sólo pongo los títulos como un recordatorio. Los veo un poco y subo al escenario, intento decir algo nuevo cada vez o sacar, en el momento, alguna situación del público que me permita romper el hielo”. Así como para el escritor la hoja en blanco es lo más parecido a un monstruo, para los comediantes el público frío causa pánico.

Por eso la reinvención es constante, los chistes suelen envejecer y hay que estar al día para no perecer en la rutina. “Los cambios en el humor que habito creo que están relacionados con mi momento en la vida y mi edad. Lo que escribía y pensaba hace años cambió a la par del paso del tiempo y de lo que aconteció en él. En todo caso, lo que espero es que mi sensibilidad artística, que para muchos comediantes no existe, esté aún vigente en el futuro”, refiere la comediante.

Ella se dedica a la comedia hace siete años y reconoce que hay un cambio en su vida. No tiene fans, pero sí seguidores que le reconocen y le saludan en la calle. Como suele tener los reflectores apuntándole de forma constante, Nata no guarda los rostros de su público en la memoria; pero ellos sí la tienen registrada. Eso sí, cuando se da cuenta de que le repiten un chiste que ella dijo, pues se siente a gusto.

Por el momento, la humorista no se ha titulado de adivina y no sabe qué le deparará el futuro, ni tampoco sabe dónde estará de acá a cinco años. Ella desea seguir en este camino en el cual la risa y la ironía se mezclan encima del escenario.