Desde niña hasta ahora Iveliz Patty Ramírez tiene un gran cariño por las muñecas. En su niñez disfrutó de una gran colección de Barbies. Le gustaban sus rostros perfectos, ojos grandes y expresivos, cabello rubio y todas las historias que se podían compartir con ellas.

Con los años la muñeca Barbie fue cambiando y, aunque está hecha de plástico y otros materiales, se fue transformando en un personaje más humano. En algunos casos aumentó de peso, el tono de piel se hizo diferente y el cabello se tiñó de diversos colores; después de todo, la perfección es inhumana.

La muñeca cambió, tenía rostros y cuerpos reales. Sí, la muñeca cambió, pero el cariño de Iveliz continuó intacto por ella, con sus variaciones incluidas.

Del cariño al trabajo

Iveliz cuenta que tenía una vida tranquila trabajando de contadora en una entidad pública. Un día renunció a su trabajo y se vio en la necesidad de generar dinero. Muchos de sus familiares tienen emprendimientos y ella no podía quedarse atrás.

Y como se aprende a nadar con el agua al cuello, ella también descubrió la forma de ganarse la vida, con mucha creatividad. “Un excompañero de trabajo me preguntó: ‘¿Qué puedes hacer para mi hijita?’. Vi mis muñecas, de mi niñez tenía guardadas unas 20 muñecas, y me nació la idea de personalizar una de ellas para su hijita. Mi amigo me pasó una fotografía de su hijita vestida de cholita, estaba de rojo y blanco. Se me ha ocurrido personalizarla y le ha gustado mucho a él”, cuenta la creadora de la firma alteña ReplicArte.

Al poco tiempo, el amigo le pidió otra muñeca y le hizo buena publicidad entre sus conocidos. Ella se animó de a poco y sacó avisos en las redes sociales sobre esta nueva iniciativa.

Recién en marzo se cumplió un año desde el comienzo casi casual del emprendimiento.

Obra en cajas

Las muñecas de ReplicArte son personalizadas, cada pieza es única y está repleta de detalles; al final de cuentas, los detalles lo son todo en este novedoso oficio.

Para comenzar, el cliente necesita contactar al emprendimiento (que está en TikTok, Facebook e Instagram). Luego debe enviar una foto de la persona que se convertirá en muñeca o muñeco.

“Pueden ser personas flaquitas, de tez oscura, con cabello afro o rubio, niñas o niños; nosotras las replicamos”, dice Iveliz.

“Nosotras personalizamos las muñecas y buscamos mostrar todas las características de las personas, desde la ropa hasta las prendas. Hay quienes llevan aretes, carteras, manillas, relojes, sombreros o collares y todo eso agregamos en cada pieza”, agrega la emprendedora.

Es un trabajo minucioso porque se busca una muñeca adecuada, a la cual hay que desteñirle el cabello y quitarle el maquillaje del rostro. Después se costura la vestimenta a la imagen y semejanza de la entregada en la fotografía. Todo, o casi todo, se realiza a mano.

“Los detalles nosotros los replicamos y hay algunos casi imperceptibles, por ejemplo los lunares y los tatuajes. Hay quienes incluso nos mandan fotos de sus tatuajes y nosotros los recreamos con marcadores especiales”, cuenta Iveliz.

ReplicArte hizo figuras con diferentes accesorios y en diferentes oficios. Misses, modelos, deportistas y policías han sido inmortalizados en plástico y encerrados en cajas de madera. La mayor parte son mujeres, aunque también hay varones que se convierten en muñecos.

“Incluso hemos hecho muñecos de personas que fallecieron porque hay familiares que quieren hacer estos obsequios personalizados. Son detalles que nosotros hacemos con bastante cariño porque queremos que el cliente se sienta satisfecho con nuestro trabajo”, explica la alteña.

Cinco mujeres todoterreno

Con las muñecas Iveliz descubrió una manera de generar dinero, pero se avecinaba una tarea difícil y necesitaba formar un equipo de trabajo. Miró alrededor y encontró respuestas. Hoy ReplicArte es una empresa familiar conformada por cinco alteñas: Gaby Mena, Jhenny Ramírez, Patty Callisaya, Danna Patty e Iveliz Patty.

Iveliz hace un recuento de la labor del equipo: “Una es especialista en hacer ropita, es modista. Trabaja con nosotras exclusivamente porque diseña las ropas y tiene moldes pequeños para hacer trazos de la ropa. A veces vienen con ropa militar o de policía y hay que hacer esa ropita”.

El resto del grupo se dedica a las personalizaciones, aunque al final del día todas cumplen diferentes funciones.

En las muñecas ya hechas se puede ver que se replican hasta las rasgaduras de los pantalones. Incluso hay amantes de los gimnasios que tienen mancuernas en las manos.

Ellas se encargan de todo el proceso de trabajo, incluso hacen los moldes de las cajas de madera en las cuales se entregan estas piezas. Y también se dedican a la publicidad en redes sociales. Todo está en sus manos.

Una esperada encomienda

La época navideña 2022 llegó a ReplicArte con una bendición: ellas tuvieron demasiado trabajo. En poco más de dos semanas realizaron unas 200 personalizaciones. En cada una de sus obras se puso el mismo cariño y dedicación, aunque eso implicó quitarse horas de sueño.

Quizás con esos materiales (esmero y cariño) lograron crecer como empresa.

En este trabajo hormiga, una vez que los clientes las contactan, ellas envían una fotografía del trabajo realizado, se cancela por las piezas y se hacen los envíos a diferentes ciudades del país.

El living de la casa de Iveliz en Villa Adela es su cuartel general. Pronto, en el mismo inmueble, se construirá un taller en el cual almacenarán muñecas, cajas y el material necesario.

Hasta ahora todo es vía internet y desde Villa Adela se envían los trabajos. La mayor parte de clientes es de Santa Cruz y después hay pedidos de Cochabamba, en tercer lugar está La Paz. También se han hecho solicitudes desde Perú. Es el caso de la cantante Nickol, quien se hizo conocida por su paso en el grupo Corazón Serrano, ella también fue transformada en muñeca.

Hay un pedido desde España que no se olvida en ReplicArte. La regla más importante es que cada pieza sea única y que no será una producción industrial, pero en este caso fue diferente. “Una señora nos ha contactado desde España y después llegó a Bolivia, eso fue antes de Navidad. Nos dijo que quería hacer el cumpleaños de su nietita en España y regalar recuerdos de la cumpleañera a sus seres queridos; ella sí nos ha pedido seis muñecas”, cuenta Iveliz.

En esa ocasión, el rostro de la niña de siete años fue el mismo, pero su vestimenta era diferente en seis versiones.

Desde el año pasado hasta ahora no existen registros de clientes insatisfechos. Es más, la pequeña empresa apunta a crecer y a crear más personalizaciones que sean más humanas y menos artificiales.