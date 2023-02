Nace El Capi

Eduardo Salvatierra nació en la ciudad de Santa Cruz 35 años atrás. En tanto que la partida de bautismo de El Capi data de un nickname.

¿Por qué el Capi?, se le pregunta a Salvatierra y él sonríe porque ya está acostumbrado a escuchar esta interrogante. “El Capi es un apodo que me puso el padre de un amigo cuando yo era chico porque me encantaban los aviones. Él me decía ‘Capitán’ y de pronto todos mis amigos acabaron diciéndome ‘El Capi’. Y cuando ponía mi usuario en 2018 para Instagram puse Yo soy El Capi”.

Hasta que El Capi surcó los cielos del mundo comercial. “Me dediqué al rubro publicitario porque, como decimos acá, yo era muy dañino con las computadoras desde chico. Entonces comencé a programar y a hacer páginas web, ahí me estalló la cabeza con las cosas que podía crear y justo un amigo mío me preguntó ‘¿oye, vos podés hacer una página web para un proyecto de biocombustible?’ y yo le respondí ‘claro’. Arranqué y se hizo un hit la página. Ese cliente me llamó a otro cliente, de ahí vino uno más importante que me llamó a otros 20 más grandes aún”.