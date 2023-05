WWE, la principal compañía de lucha libre en el mundo, anunció que su evento en vivo “premium” “Baklash” celebrado el sábado en Puerto Rico y que contó con la participación de Bad Bunny, ha sido el mayor visto en su historia, informó EFE.

Según indicó la empresa en un comunicado de prensa, la audiencia televisiva del espectáculo celebrado en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan obtuvo un aumento de un 28% contra el récord que impuso en 2022.

Igualmente, el espectáculo marcó la mayor cantidad de venta de boletos —17.944— de un evento de WWE celebrado en Puerto Rico y de un espectáculo en vivo de “Backlash” en la isla.

Incluso, más de 40 millones de personas vieron a través de las redes la pelea callejera entre Bad Bunny y Damien Priest, agregó WWE en el comunicado.

Además, la etiqueta #WWEBacklash, acompañado de un emoji de Bad Bunny, fue tendencia número uno entre todos los deportes del sábado por la noche.

La anterior vez que WWE organizó un “Backlash” en Puerto Rico fue en el año 2005.

Previo al “Backlash” el sábado, WWE hizo el viernes en el mismo coliseo de San Juan el evento de “SmackDown”, al cual asistieron 16.896 personas, añadió EFE.

Otro récord que “Backlash” rompió fue el de mercancía vendida con camisas del mismo y de LWO Puerto Rico, siendo LWO Latino World Order, y de ingresos por patrocinio al obtener un aumento de un 98% en ventas que logró el año pasado.

WWE obtuvo esto al aliarse con las empresas Fanatics, la serie de Netflix “Fubar”, Mike’s Harder Lemonade y Xfinity.

Experiencias

Bad Bunny al parecer ya no tiene techo, pues se ha convertido en el artista musical más aclamado en la cultura latina de los últimos años, rompió todos los récords que se propuso, se convirtió en el primer artista latino en encabezar el cartel de Coachella y, ahora, por si fuera poco, se subió al cuadrilátero de la WWE para ofrecer un show digno del puertorriqueño y dejar encantados a los asistentes al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, reseña el portal Infobae.

Los escenarios de los grandes teatros y festivales ya no le bastan a Benito Antonio, nombre de pila Bad Bunny, pues buscó ofrecer un show impresionante a los puertorriqueños y lo consiguió. Y es que la noche del 6 de mayo de 2023, quedará enmarcada como la primera victoria en solitario del conejo malo en lucha libre.

Los asistentes al Coliseo se dieron cita para presenciar el San Juan Street Fight, un evento enmarcado en el Backlash de la WWE que tuvo como principal invitado a la estrella latinoamericana, aunque no es la primera vez que participa en una lucha de la WWE, sí fue su estreno en un cuadrilátero para enfrentar a un luchador profesional en una pelea uno a uno.

Como es costumbre en el artista, su show comenzó con una gran entrada en donde sonó de fondo una de las canciones más exitosas del cantante y la que le serviría para darse a conocer en muchos de los países de Latinoamérica en donde es escuchado. Chambea, acompañó a Bad Bunny mientras recorría el camino hacia el cuadrilátero y sirvió como el medidor del apoyo que recibiría el conejo malo a lo largo de la pelea, pues todo el estadio coreó la canción a una sola voz.

Pero la presencia de Bad Bunny en el evento no se limitó solo a ser el show central al interior del cuadrilátero, pues fue gracias a él que la WWE regresó a la isla después de 18 años de haber presentado su último evento allí. Cuando se conoció la noticia, Bad Bunny aseguró que, “en 2005, cuando era niño, no pude asistir a la Revolución de Año Nuevo en el Coliseo. Finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”.

Gracias a su profesionalismo al subirse al cuadrilátero, Bad Bunny pudo mantener una fuerte relación con la WWE y luego de su debut en abril de 2021 en Wrestle Mania 37, en una lucha en la que fue compañero del también puertorriqueño Damian Priest, y a la seriedad de sus apariciones en los diferentes eventos de la compañía, pudo llegar a un acuerdo para que la lucha libre regresara a suelo boricua, acota Infobae.

Por lo que se pudo realizar un evento de pago con una cartelera digna de las icónicas noches de lucha libre, donde se presentaron los mejores luchadores para brindar un gran espectáculo en donde contribuyó de gran manera Benito Antonio.

Sobre el cuadrilátero y frente a una multitud, Bad Bunny enfrentó a Damien Priest en una lucha con grandes esfuerzos de ambos lados, con llaves complejas que podrían causar daño en el cuerpo, pero que permitió que el conejo malo se ganara el respeto de otros luchadores, incluido su contrincante.

Para Priest, lo que sucedió en el San Juan Street Fight puede abrir la puerta a que este tipo de eventos se realicen en otros países, aunque la preparación y la producción del show fueron complejos en la isla, eso no fue impedimentos para que la noche fuera todo un éxito, por lo que, para el luchador, no sería raro que este tipo de luchas se lleve a otros países de Latinoamérica.

“Quisiera pensar que esto abrirá la puerta para más eventos en la isla. Eso es lo que queremos. No solo para Puerto Rico, quiero más programas en vivo en otros lugares de Latinoamérica. Si visitamos, es una vez al año. En mi caso, no he luchado fuera de Puerto Rico y México con la WWE. Eso no es suficiente. Necesitamos más eventos en otros lugares para que el mundo nos vea. Creo que es el primer paso para más oportunidades como esta”, dijo Priest al periódico puertorriqueño El Nuevo Día.

La batalla

Bad Bunny se presentó en Backlash, evento de fin de semana de la World Wrestling Entertainment. El boricua fue parte de una “lucha callejera” contra Damian Priest, con quien comenzó un feudo después de que este lo atacara en el monday night de Ray el pasado 3 de abril.

Después de una lucha de más de 25 minutos llena de sillas metálicas, cadenas, palos de kendo, impactos contra las mesas y hasta la intromisión de los luchadores Finn Bálor y Dominick Mysterio por parte de Damian y Rey Mysterio, Savio Vega, The LWO y Carlito para apoyar a Bad Bunny, el intérprete de Safaera se llevó la victoria.

Desde los últimos minutos de lucha, Bad Bunny se veía agotado, y es que si bien, es un hecho que las luchas son guionadas, los golpes son muy reales. Así lo demostró Benito en sus redes sociales, donde compartió una foto de los golpes que se llevó en la espalda durante su lucha.

Raspones al rojo vivo y moretones del tamaño de un balón de soccer, fueron la factura que el Conejo Malo tuvo que pagar para brindar una de las luchas más impresionantes de los últimos años, sobre todo para una figura que no practica la lucha libre de manera profesional.

Por supuesto, los comentarios no tardaron en llegar, desde aquellos que admiraron el temple del músico para arriesgar su cuerpo de esa manera en favor de brindar un espectáculo luchístico de calidad, hasta otros (sobre todo de mujeres) que han hecho halagos al “buen físico” que tiene Bad Bunny.

“Estuvo increíble y la neta Damien llevó la lucha pero Bunny también aporto lo suyo wow”, “le salió barato, casi se rompe el cuello, al menos 3 veces en los últimos 3 min de la pelea, grande Damien Priest, protegiéndolo y cargando con todo el peso del match!”, “así ya la trae de tanto cargar la buena música del mundo. Sin duda estamos ante el mejor de todos los tiempos”, fueron algunas de las opiniones sobre las heridas del artista.