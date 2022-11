“El bolillo fatal” cumple 95 años de un oscuro destino

Son cuatro bolillos: tres blancos y uno negro. Hay cuatro acusados de muerte, cada uno debe sacar un bolillo y quien vaya a extraer la pieza negra deberá ir al pelotón de fusilamiento. Esa es en resumidas cuentas la historia de El bolillo fatal, aquella narración real que fue filmada y llevada al cine. Una historia que cumple 95 años.

El 17 de junio de 1917 hubo un muerto en inmediaciones de El Kenko; pero no fue cualquier asesinado... era el expresidente José Manuel Pando, quien gobernó el país entre 1899 y 1904. La justicia nunca supo esclarecer el crimen y cuatro personas fueron señaladas como sospechosas del asesinato. Ellas permanecieron 10 años en la cárcel de San Pedro hasta que se decidió “sortear” a la persona que iría a ponerse frente a un pelotón de ocho carabineros.

Salir del limbo

Tras la muerte de Pando, cuatro personas quedaron en la mira de la justicia: Néstor Villegas, Simón Choque y los hermanos Alfredo y Juan Jáuregui. Los cuatro permanecieron en el limbo (ese sitio ubicado entre el cielo y el infierno) desde su encierro en 1917 hasta el lunes 25 de octubre de 1927, cuando se sorteó a la persona que iría al pelotón de fusilamiento.

Los bolillos fueron revisados por los periodistas y dieron el visto bueno al sorteo. Juan, Néstor y Simón (en ese orden) acudieron al sorteo. Alfredo, el menor de los acusados, quedó en último lugar y –según los diarios de la época– quería mostrarse indiferente. Fue a su destino conteniendo el llanto y se le escuchó murmurar: “Ya para qué”. Todos los demás extrajeron las piezas blancas y a él le tocó el bolillo fatal.

Después, tras acudir a ese sorteo letal, Alfredo recordó esa escena ante los periodistas: “Me parecía que las personas que me buscaban antes del sorteo me hablaban con lágrima en los ojos, como si en mi rostro descubrieran el anuncio fatal”.

Aquello tenía la apariencia de una pantomima. Los señalamientos estaban llenos de agujeros. Un medio de comunicación tituló: “Simón Choque afirma que los Jáuregui son los asesinos del general Pando, y aunque no podría demostrarlo nos expone que tiene convencimiento”.

Choque también anunció que él diría toda la verdad siempre y cuando tuviera la desventura de agarrar el bolillo negro. Como no resultó de esa manera, él permaneció en silencio.

Apunten, disparen, fuego

Desde que estuvo preso, Alfredo clamó su inocencia; pero no fue escuchado. No perdió la oportunidad para expresar su rabia. Sentenció mediante la prensa: “Desde el fondo de mi corazón maldigo a los jueces injustos, y que esta maldición caiga hasta sus hijos”. Añadió: “Así como pudieron vender a Cristo, me han vendido a mí, que soy un inocente”.

El único que podía revertir aquella resolución de la justicia era el Presidente; pero éste no hizo nada por salvar a Jáuregui, se lavó las manos con su silencio.

El sentenciado acudió a la cita mortal con un terno negro, sombrero de igual color, abrigo oscuro con la solapa levantada. En la mano derecha tenía un cigarrillo y en esa muñeca llevó un rosario. Dios iba a hacer muy poco ante los ocho carabineros que lo esperaban en el patíbulo.

Mientras hablaba con los sacerdotes, levantó la voz y exclamó: “Me voy riendo del mundo”. Su hermano Juan lo secundó: “Ríe, ríe como el justo. No tienes que humillarte ni agacharte. ¡Eterna maldición para los que te condenan!”.

En El Kenko, ante 6.000 espectadores, a las nueve de la mañana del sábado 5 de noviembre de 1927, fue fusilado Alfredo Jáuregui. Poco antes de morir, y como sucedió durante una década, él clamó inocencia.

Final de película

El cineasta Luis del Castillo registró este hecho de la historia de Bolivia hace 95 años. Su video en 35 milímetros y soporte nitrato se tituló El bolillo fatal... o el emblema de la muerte.

Las imágenes en movimiento carecen de sonido y a momentos la velocidad se dispara un poco más allá de lo normal. Unos “letreros” van explicando los momentos en los cuales se desarrolla la trama que va desde la “celda de la muerte” hasta el final de Jáuregui en El Kenko.

El año del asesinato de Jáuregui, la cinta se estrenó e inmediatamente fue vetada. No había rastros de ella durante 85 años. En 2012 fue hallada en un lote donado por la familia Guerra, dueña del antiguo cine Bolívar a la Cinemateca Boliviana.

La producción de poco más de 17 minutos se restauró en los laboratorios de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tuvo el financiamiento de la cooperación española, entre otros.

Hoy, las imágenes están disponibles incluso en internet. En éstas se puede apreciar la pasión y muerte de un hombre que dejó el mundo de los vivos cuando aún no tenía 29 años.