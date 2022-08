El danés que se enamoró de La Paz y se volvió un youtuber que muestra los rincones y sabores ocultos de la ciudad

Sebastián Pilgaart causa ese efecto en nuestras caseras y caseros que muchas veces, en lugares insospechados, venden algún plato de comida, un sándwich o una bebida fuera de lo común. Él investiga, los encuentra y los muestra en sus videos de YouTube (pilgartexplores), contando en inglés de qué se trata la experiencia.

Encontró, por ejemplo, el “jugo de naranja a la parrilla”, un extracto tibio que se obtiene de los cítricos que Mary mantiene sobre una parrilla caliente que incorporó a su carrito, en el que lleva las naranjas y su exprimidor manual. Ese video se volvió viral. También halló las salteñas de queso umacha en la salteñería Qué rico de Abraham, en la avenida República.

“Voy a lugares donde los turistas normalmente no llegan. Voy con mi cámara, hablando, interactuando con la gente, y si sale bien hay un video. Si no sale bien, ya no video; fui a explorar pero no hay un video. La idea es que el que vea mis videos sienta que está a mi lado, viviendo la experiencia, sintiendo lo que se siente llegar a un lugar mientras viajas”, dice el trotamundos danés a Página Siete.

Aceptó la entrevista con este medio unas horas antes de que partiera rumbo a Cochabamba, Potosí, luego a Paraguay y Argentina, con la promesa de regresar a La Paz. El encuentro fue en la plaza de La loba, en Obrajes, donde se instaló en su estadía en nuestra ciudad, donde estuvo primero en 2018, antes de las pandemia. Regresó luego de las restricciones.