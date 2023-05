Abre la puerta a la hora exacta en que hizo la cita, mira el reloj negro de su muñeca derecha y sonríe porque ella es puntual. Matilde Casazola Mendoza sólo es pequeña en estatura. La ceguera parcial no le impide mostrar el camino por el cual hay que andar. Es una excelente anfitriona que no descuida a sus visitas.

“El Cóndor de los Andes estaba ahí tranquilo y un día me llamó Willy Claure. ‘Matilde, te quiero preguntar si alguna vez has recibido el Cóndor de los Andes’. ‘No, no he recibido jamás’, respondí. Y él me dijo ‘pues tú lo mereces, Matilde, yo voy a pedir que te den’”, recuerda. La adhesión de la gente conmovió a Matilde y, aunque hubo que reunir decenas de documentos como prueba de su legado, al final su arte pudo ser reconocido. Ella no deja de crear, pero tampoco de celebrar a otros artistas de éste y de otros tiempos.

Como el cóndor, vuela en círculos y retorna a su niñez. Cuenta que hay amores que son para siempre; por ejemplo, ella hasta hoy admira al chileno Pablo Neruda con su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, del que rescata un fragmento: “Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos...”.

Si la rutina, las tareas y el estrés se acercan, ella recuerda estas líneas del poema y suelta: “A veces yo me acuerdo por las prisas del día y me doy cuenta de que ya se había hecho de noche y que no pude llegar a ver las luces del atardecer que siempre me han gustado tanto y entonces digo ‘hemos perdido este crepúsculo’. Eso tiene la poesía, es de una utilidad extraordinaria. No se vende como el dinero, porque nosotros generalmente valoramos lo que cuesta una cosa; en cambio, la poesía se da como con las flores o las estrellas que son gratis”.

Casazola pasó una niñez arropada por un manto de cariño y ella misma lo define así. Su familia estuvo de su lado desde siempre; por ejemplo, ella era zurda en una época en la cual escribir con la mano izquierda era casi un pecado. Estuvieron cerca de expulsarla del colegio de monjas donde estudiaba, junto con su hermana y antes de que eso pase sus padres decidieron cambiarlas a otra unidad educativa.