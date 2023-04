Mago de magos

Siendo mago, Byron no es una caja de sorpresas. Es fácil adivinar cuando habla con cariño de sus seres queridos. Le tiembla un poco la voz, se da una pausa y dice contundente: “Mi padre era una persona que me enseñaba mucho, él nunca llegó a castigarme físicamente, pero los castigos que me daba eran morales y me hacían pensar mucho. Yo lo admiraba muchísimo, lastimosamente él ya partió hace muchos años. Me queda mi madre, gracias a Dios que estoy con ella todos los días y la voy a visitar siempre”, explica el hijo de 49 años.

Su papá fue el primero que lo maravilló con sus trucos de dados, aunque por entonces no esperaba que la magia sea el camino elegido por su hijo. Le puso las reglas claras y le dijo: “Hagas lo que hagas tienes que ser el mejor, si quieres ser carpintero, ingeniero o lo que quieras, tú debes ser el mejor y así vas a tener trabajo”.

Por entonces dejó la carrera de informática y estudió para transformarse en analista de sistemas en un instituto privado. Y casi en la misma época estudió inglés. Él tenía un objetivo claro: leer a Lord Byron y los libros de magia en su idioma original.

Hechizo envolvente

¿Cuánta gente se dedica a la magia? Mucha. ¿Cuántas personas se dedican únicamente a la magia, como forma de vida? Pocas.

En el transitar de los años 90, el Mago Byron conoció a Micky Jiménez, uno de los maestros de los programas de entretenimiento de la televisión boliviana. “Aprendí mucho de él. Cuando me invitaba a la televisión, él era muy exigente conmigo y analizaba todo lo que hacía. Era una época en la cual hacíamos libretos para ir a la televisión”, refiere el Mago, cuyo lugar preferido para visitar es Copacabana.