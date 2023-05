Quizás no. Iván Cornejo, quien da vida a Germán, y Paola Belmonte, la mujer que se pone en los tacones de Gabriela, no creen en la magia sobre el escenario o cuando una cámara de celular los apunta. Detrás de cada video que graban hay un trabajo para que todo parezca casual y cotidiano.

Paola recuerda: “A mí se me ocurrió hacer una cuenta de los personajes porque no iba a hacer de la obra de teatro. A la gente le empezó a gustar los videos”.

Sus videos suelen ser virales. Por ejemplo, en TikTok tienen 4,5 millones de Me Gusta y sus sketches más exitosos fueron vistos más de dos millones de veces. En esta red social sus seguidores son al menos 416 mil. En la página de Facebook del elenco cuentan con más de 132 mil seguidores y ya llevan 37.000 Me Gusta.

Cuando deje de doler, un largo camino al perdón es la obra estrella del elenco. Con esta pieza han recorrido el país dos veces y se han presentado en Argentina y Estados Unidos. Parece que voltear taquilla es una de sus pasiones porque se han llevado aplausos desde Pando hasta Tarija y de Oruro a Santa Cruz. Llegaron a las cuatro latitudes del país y en algunos sitios son muy queridos. “En Sucre, los chicos a Paola no la dejaban ni caminar”, cuenta Iván.

Pero no sólo eso, ellos coinciden en que sí se puede vivir del espectáculo, del arte teatral. Es más, sienten que han revalorizado la propuesta artística y demostraron que al público sí le interesa ir a las salas.

No viajan solos, Yáscara es parte del equipo. Aunque no sale al escenario, ella es la encargada del maquillaje de ambos y siempre está para ayudarlos en sus actuaciones. “Solamente me he perdido un espectáculo porque tenía covid. Soy testigo de su trabajo porque los he visto grabar horas y horas”, explica.

Yáscara sabe del cariño del público por su esposo. No falta quien se crea el cuento de ficción en el cual su esposo está casado con Gabriela. Ella lo entiende. Dice: “Supongo que es normal que la gente crea que son pareja de verdad porque la vida personal de ambos no está tan expuesta como su perfil profesional, entonces si no creyeran que son de verdad pareja, estarían haciendo mal su trabajo como actores”.

Martín, quien tiene una carrera en radio y televisión, está orgulloso del elenco: “Trato de ver que todo les salga bien para que ellos se luzcan. Ver el éxito de mi amigo es espectacular, porque es mi amigo, mi hermano. Y estoy muy feliz de que mi esposa triunfe en la radio y en el teatro”.

“Creo que profesionalmente nuestras parejas tienen mucho que ver con nuestra notoriedad dentro del teatro y las redes como forma de darnos a conocer. Sin su apoyo y comprensión sería más complicado, así que sí somos una pareja de cuatro en el buen sentido, claro”, comenta Iván.