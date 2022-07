El periodista Ernesto Moreno jugaba y relataba campeonatos de tapagol, ahora narra mundiales

El sábado 10 de junio de 1978 Argentina era una fiesta. La poderosa escuadra italiana enfrentaba al cuadro albiceleste en el estadio Monumental de Núñez, de Buenos Aires. Desde las ventanas de las casas colgaban banderas, en las calles salía la gente vestida con los colores celeste y blanco, mientras se entonaban canciones futboleras y se acercaba la hora del match... “Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar... que esta barra quilombera no te deja, no te deja de alentar”.

Los reportes de la época indican que unas 71.000 personas llegaron hasta el escenario, que es la casa del club River Plate.

En una butaca de esas abarrotadas tribunas se encontraba Ernesto Moreno Gamarra. Con sus siete inocentes años a cuestas quedó hipnotizado para siempre por el rey de los deportes. A su lado lo acompañaba su papá Javier, un hombre que no amaba el fútbol, pero quería dar gusto a sus dos hijos.

Fue una época de noticias tristes y alegres. El mundial del 78 lo ganó Argentina; el único partido que Ernesto vio en vivo y directo fue la derrota de la albiceleste ante Italia, aquel inolvidable sábado 10 de junio del 78. El país fue una fiesta, con bastantes papelitos blancos en el estadio, pero en el palco se encontraba el dictador Jorge Rafael Videla.

“Te soy sincero, muchas veces intenté hacer memoria del partido como tal y la verdad es que recuerdo muy poco, lo que sí recuerdo es que al acabar el partido veía la tristeza en los hinchas argentinos al salir del estadio”, cuenta el relator deportivo que hace un mes cumplió 51 años.

Al instante se le aclara una imagen del pasado. Rememora: “Recuerdo que mi papá compró entradas y boletos para él, mi hermano y para mí, había boletos para ir los tres de Salta a Buenos Aires y ver el partido. En aquella época yo enfermé de varicela semanas antes y mi hermano se burlaba de mí, entraba a mi cuarto y se burlaba al verme... al final resulta que mi pobre hermano enfermó con la varicela y no pudo viajar al partido”.

Javier amaba a sus hijos más que a sus pasiones, por ejemplo, él no era hombre futbolero y más bien se inclinaba por la política. Su viaje desde La Paz hasta Salta fue justamente por eso, una cortesía de la dictadura boliviana, pues en la época del coronel Hugo Banzer los librepensadores tenían dos salidas: la muerte o el exilio.

El refrán dice que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. En Bolivia la dictadura de Banzer duró siete años, pero la democracia estaba aún lejos. A comienzos de 1979 hubo una “amnistía” a los exiliados y Javier decidió volver al país acompañado de su familia.

El Día de Todos Santos del 79 hubo un militar, Alberto Natusch Busch, que decidió hacer historia y sacó los tanques a las calles de la ciudad de La Paz. Fueron días de terror que se cobraron la vida de quienes buscaban democracia para el país, una de esas víctimas fue Javier Moreno.

Pasión de multitudes

Salta quedó grabada en la memoria de Ernesto, nació en La Paz pero a los meses se fue allá. En esa ciudad aprendió a caminar, pasó los primeros años de colegio, hizo sus primeras amistades y vivió una inolvidable fiesta, el 25 de junio del 78, cuando Argentina ganó su primer Mundial; a pesar de perder con Italia en fase de grupos. Recuerda que se lanzaron tantos papelitos en la plaza, que éstos le llegaban hasta las rodillas.

“Mi papá se estableció muy bien en Argentina. Tuvo actividades que económicamente hizo muy bien. Él tenía muy arraigada la vida política allá y no lo pensó dos veces para volver a su país y asumir las consecuencias”, dice. De su memoria rescata una deuda pendiente: “Hasta el día de hoy no pude volver a Salta”. Soñaba retornar con su mamá a aquella ciudad, pero hace 10 años que murió la mujer que le dio la vida.

Al volver al país, el revolucionario Javier no sólo perdió la vida, sino que los ahorros de la familia acabaron en la causa política y la señora María Mercedes tuvo que sacar adelante a sus dos hijos, quizás por eso las palabras de Ernesto hacia ella están repletas de amor en varias de sus formas: paciencia, cariño, ternura...

De Salta llegó con una pasión en las venas, el fútbol. Decidió ayudar a organizar el torneo mundial de fútbol tapas y tenía el escenario ideal, su casa. “Eran grandes campeonatos que hacíamos, hasta 30 chicos participaban. Si mal no recuerdo hicimos tres campeonatos. El primero jugué con Chile, porque un amigo me ganó Argentina y ahí quedé eliminado en octavos de final. Quedé eliminado y lloré como nunca porque era muy fanático de las tapitas... yo soy así, todo lo que hago, lo hago muy en serio. Al siguiente campeonato jugué con Argentina, fui campeón y en el tercer campeonato también salí campeón con Argentina”.

Aquel juego marcó el rumbo de su vida. “Siempre digo que las tapitas me ayudaron a formar mi carácter, porque era algo que yo no podía hacer bien al comienzo y me dije ‘voy a ser el mejor’ y comencé a practicar y practicar y practicar hasta que llegué a convertirme en el mejor”.

En el fútbol tapas él debía recortar de los periódicos los rostros de los jugadores y pegarlos en las tapas de botellas, en la parte interna, en el que esas veces había corchos. Y, casi como parte del juego, también necesitaba saber la historia de cada player. “Ahí comenzó mi gusto por el relato, yo relataba los partidos y mi hermano era el comentarista. Grabábamos las transmisiones en los casetes de música que tenía mi mamá”.

La idea de ser periodista deportivo fue ganando terreno en él, leía los deportivos, escuchaba los programas futboleros y no se perdía las transmisiones de Deporte Total. Fue uno de los ganadores de un concurso de relato en Panamericana y al acabar el colegio decidió jugarse el todo por el todo. “El 28 de noviembre del 88 me presenté en la antigua televisión de ATB, que era en San Jorge, y me puse al frente de Toto Arévalo. Le dije ‘quiero trabajar con usted’, ahí comenzó mi carrera y ya van a ser 34 años”.

Vio grandes e inolvidables partidos y sus tres experiencias imborrables son: haber reportado la clasificación de Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, el momento del himno boliviano en el estreno de aquel Mundial... y ver de cerca a Diego Armando Maradona en ese certamen. “Soy un afortunado”, sentencia el hombre que cubre deportes, pero no los practica.

Y, para continuar con su buena estrella, ya le anticiparon que relatará el Mundial de Qatar 2022.

Derecha o izquierda, da igual

Está casado hace 24 años, tiene dos hijas y una cachorra. La mayor de sus hijas ya acabó la universidad y la otra está a punto de hacerlo. Aunque ya peina algunas canas, él cree que le falta mucho para vestirse de abuelo.

En el terreno periodístico, y más aún en el deportivo, ganó un sitial preferencial. Años atrás fue coqueteado por la política, pero él tuvo una respuesta repetida: “No me llama la atención, absolutamente”.

En los últimos años de colegio hizo algún intento por internarse en las arenas políticas, pero se decepcionó al instante. “Desde entonces no intenté nunca nada más y más aún con la experiencia de mi padre”.

Confiesa que se inclina más por la ideología de izquierda porque cree que favorece más a la gente. Y, al toque, aclara: “Lamentablemente, en este país izquierda o derecha al final vienen siendo lo mismo. Un gobierno de izquierda comienza bien y acaba mal y el de derecha hace lo mismo. En este país las ideologías ya valen muy poco”.

No habla ni bien ni mal de ningún partido político; pero sí critica al Estado. Cree que el fútbol es un reflejo de la sociedad. “Bolivia lamentablemente no destaca en nada y eso lo digo con mucha pena. No destacamos en nada y es un problema que viene desde la cabeza. Es responsabilidad del gobierno, no solo de éste, sino todos los gobiernos que recuerde”.

Argumenta que en el fútbol, como en la sociedad misma, hay que trabajar desde las bases y no se trata sólo de arreglar la coyuntura. Continúa: tampoco hay una respuesta rápida al país y al fútbol, porque los resultados se consiguen tras mucho esfuerzo.

Es un ejemplo de lo que predica. Se hizo a sí mismo con el tapagol y relatando partidos desde niño, ahora dicta clases de periodismo deportivo. “Es una experiencia muy enriquecedora. Ya di dos módulos con la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba, son cursos abiertos a toda la gente. No son clases teóricas o muy académicas, lo mío es compartir mis experiencias con la gente, compartir mis experiencias a los alumnos y darles algunos tips y prácticas del relato de partidos”.

Hace un par de semanas fue el fichaje del año: dejó la Red Unitel (que él consideraba su casa) y se puso la polera de Tigo Sports. Está emocionado con los nuevos retos por cumplir. Y todo lo toma con pasión, con los ojos abiertos a nuevas experiencias, casi ansioso y muy feliz... como cuando a sus siete años fue al estadio Monumental de Núñez, el sábado 10 de junio de 1978.