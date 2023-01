Spare ( Repuesto en español) es el título con el que se publican las memorias del príncipe Enrique de Inglaterra, un lanzamiento previsto para hoy en 16 idiomas de todo el mundo. El libro ya causa gran controversia.

El resentimiento de Enrique por ser el “repuesto” es el tema unificador del libro, a través de capítulos sobre su infancia, su educación, su carrera como miembro de la realeza y en el Ejército británico, su relación con sus padres y hermano, y su vida con Meghan, señala el medio británico The Guardian.

El título proviene de un dicho en los círculos reales y la aristocracia, que dice que el primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna, pero que el segundo es un repuesto, en caso de que algo le suceda al primogénito.

Al principio del libro, el príncipe Enrique cuenta la historia de cómo su padre, Carlos III, supuestamente dijo a su esposa, la princesa Diana, el día de su nacimiento: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

Diana

El príncipe Enrique del Reino Unido ha revelado que “sólo lloró una vez”, durante el entierro, por la pérdida de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente de coche en 1997.

El hijo menor del rey Carlos III y su primera esposa confiesa haberse sentido “culpable” por esa incapacidad de llorar, que atribuye a su restrictiva educación, en una entrevista con la cadena británica ITV, previa a la publicación de su, ya controvertido, libro de memorias.

“Había 50.000 ramos de flores para nuestra madre y ahí estábamos, estrechándole la mano a la gente, sonriendo...”, rememora Enrique, que agrega que luego entendieron por qué tenían las manos “mojadas”, era “de secarse las lágrimas”.

“Todo el mundo pensaba y sentía que conocía a nuestra madre, y las dos personas más cercanas a ella, las dos personas que ella más amaba, no pudieron mostrar ninguna emoción en aquel momento”, declaró al periodista Tom Bradby en el programa Enrique: La entrevista.

En el libro explica que Carlos ni siquiera le abrazó cuando le comunicó la muerte de Diana, sentado en su cama en el castillo escocés de Balmoral. También revela que él y su hermano rogaron a su padre que no se case con Camila, algo que finalmente sí sucedió en 2005.

Guerra

Tanto la prensa seria como los tabloides británicos abarcan amplios espacios y titulares a lo que cuenta en Spare el duque de Sussex, sobre su misión en Afganistán en 2012-13.

El príncipe afirma que participó en seis misiones, todas las cuales involucraron muertes, pero las vio como justificables.

“No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribe el hijo menor del rey Carlos III, de 38 años.

Meghan

El príncipe Enrique de Inglaterra asegura en su autobiografía que su hermano, el príncipe Guillermo, le agredió físicamente durante una discusión sobre su mujer, la duquesa de Sussex, reveló The Guardian.

El periódico británico, que manifiesta haber tenido acceso a un extracto del libro, señala que el incidente tuvo lugar en la casa de Enrique en Londres en 2019, cuando los duques de Sussex ya estaban casados.

Al describir la discusión, Enrique afirma que Guillermo calificó a Meghan Markle como una persona “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, pero que el intercambio verbal escaló muy rápido.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, cuenta el príncipe Enrique.

Este ataque físico, del que el palacio de Buckingham no se ha pronunciado, dejó al príncipe “repuesto” con una herida visible en la espalda.

Según escribe Enrique, el incidente ocurrió cuando el ahora príncipe de Gales, Guillermo, se presentó en su casa en Londres, Nottingham Cottage, ubicada en los terrenos del palacio de Kensington, para hablar de los problemas con la prensa. Tras la discusión y la agresión, Guillermo regresó con rostro de arrepentido y “se disculpó”.

Cuando Guillermo ya salía, según escribe su hermano, “se dio la vuelta y volvió a llamar a la puerta: ‘No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto’”. Enrique afirma que no lo dijo inmediatamente a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta.

Según Enrique, contó a Meghan lo ocurrido cuando ésta notó “rasguños y moretones” en su espalda. Enrique dice que ella “no estaba tan sorprendida ni tan enfadada”, sino “terriblemente triste”.

Familia

El príncipe Enrique afirma que su padre, el rey Carlos III, se sentía celoso (antes de acceder al trono) ante la posibilidad de que sus nueras, Meghan y Catalina (esposa de Guillermo, el heredero al trono), le robaran protagonismo, en el libro de memorias que se publica hoy.

Según la prensa británica, que ha obtenido copias del volumen, el entonces príncipe de Gales se mostró reacio a apoyar económicamente a los duques de Sussex e incluso a los de Cambridge, Guillermo —ahora primero en la línea de sucesión— y Catalina.

Enrique, que actualmente vive en Estados Unidos, explica que, antes de casarse con Meghan, su padre le preguntó si ella seguiría trabajando como actriz y, cuando él le dijo que no, porque seguramente se trasladaría a vivir al Reino Unido, el hoy rey le advirtió de que “no había dinero de sobra” para mantenerla.

En su libro Spare, el hijo menor de Carlos y Diana duda de estas presuntas dificultades financieras al concluir que la finca de su progenitor en el ducado inglés de Cornualles es “tremendamente lucrativa”.

Interpreta entonces que lo que no quería Carlos era que una “nueva y resplandeciente” miembro de la monarquía, Meghan (quien fuera protagonista de la serie estadounidense Suits), “le robara el protagonismo”, según la prensa británica.

Los duques decidieron apartarse de la Casa Real a principios de 2020 para ser financieramente independientes. La pareja vive en California con sus dos hijos, Archie, de tres años, y Lilibet, de un año y medio.

Reconciliación

“En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí”, declaró el príncipe Enrique en una entrevista difundida ayer por la cadena británica ITV, antes de que se publique su autobiografía.

El hijo menor de Carlos y Diana afirmó que, pese a todo, quiere “reconciliarse” con sus parientes, aunque para que eso deben “asumirse responsabilidades”, dijo.

“Nada de lo que he hecho a través de este libro o de otra manera ha sido con la intención de dañarlos o lastimarlos”, declaró, para añadir que ni Carlos III ni Guillermo “han mostrado ninguna disposición a la reconciliación”.

En el libro Spare (que titula En la sombra, en su versión en español) que sale a la venta en esta jornada, también se revela que Enrique perdió la virginidad a los 17 años con una mujer mayor fuera de un pub lleno de gente, y que ha consumido cocaína y setas alucinógenas.