$!El secreto del éxito de Conrrado: el apoyo de sus padres y su fe en la Virgen de Guadalupe

Sí, ayer (miércoles) fue el reconocimiento de mi colegio, el Alemán, donde salí bachiller. Fue un evento muy bonito en medio de banderas. No pensé que sería tan lindo el acto. Me siento muy feliz y agradecido por todo el cariño que recibí estos días.

Pero el as no se queja. Está agradecido, sobre todo con su patrona: la Virgen de Guadalupe. Antes de salir a seguir conquistando el mundo con su raqueta bailará caporal para ella. “Creo que todo se alineó para que en septiembre esté en Sucre, para bailar para la Virgen”, expresa.

Lo llamaron para felicitarlo varias personalidades

Sí. Me habló el Presidente Luis Arce, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, y otras autoridades del país, sobre todo del fútbol.

¿Alguien le anunció o prometió alguna ayuda concreta para sus siguientes competencias?

Me preguntaron qué viene ahora con mis competencias, pero nadie precisó ningún tipo de ayuda o colaboración.

¿Cómo hace para ser campeón mundial en un deporte que no tiene apoyo del Estado?

Es difícil porque no tenemos el apoyo que tienen otros deportes. Creo que siempre fuimos excluidos como atletas bolivianos. Siempre fue difícil y muy duro. En concreto, el apoyo de la familia es todo y fundamental.

Si tuviera la posibilidad de tomar decisiones sobre el ráquet y otras disciplinas deportivas que sorprenden y traen tanta satisfacción a Bolivia, ¿qué haría?

Empezaría por replantear cómo se maneja el apoyo; reestructuraría el tema de la ayuda, de las becas. Es fundamental tomar en cuenta las dificultades que tienen los deportistas, escucharlos, hablar con ellos para conocer sus malas experiencias. Pensaría en unir esfuerzos con empresas privadas para apoyarlos.

¿En Bolivia existe la posibilidad de lograr alguna beca por practicar algún deporte?

Sí, pero esas becas están más dedicadas al estudio, lo que es complicado porque tienes que tener notas altas. Yo lo veo difícil, pero sé que algunas personas lo hacen, aunque no con buenos resultados en su disciplina.

¿Por qué es difícil?

El atleta se sumerge en el deporte completamente. Si quieres destacar tienes que destinar el 100% del rendimiento al deporte. El atleta que diga que le va bien en el deporte y en los estudios dice un absurdo. Por ejemplo en el colegio, cuando se tiene algún examen y hay una competencia, se puede perder materias porque dejas las clases para ir a competir.

¿Estudia alguna carrera?

Sí, ingeniería comercial, como mi padre. Estudió en la Universidad San Francisco Xavier.

¿Qué año ingresó?

2013, aproximadamente. Estoy en el último año, porque con el ritmo que llevó es complicado enfocarse en el estudio.

¿En Bolivia los padres priorizan el estudio para sus hijos?

Hay mucha gente que no tiene la perspectiva que mi padre tiene sobre el deporte. Muchos papás, me pongo en su lugar, aseguran es muy difícil salir adelante con el deporte, por eso lo consideran secundario, algo para que el hijo tenga el tiempo ocupado y no se dedique a la bebida, por ejemplo.

Todos oímos alguna vez esta típica pregunta: ¿de qué vivirás? El concepto en Bolivia es que del deporte no se vive. Y eso me molesta, si un joven quiere ser atleta se le debería apoyar.

Y esa perspectiva de los papás, de la gente, se debe a la falta de apoyo. Por eso te dicen: Nadie te apoyará, mejor estudiá.

¿Cómo es en otros países?

Los atletas reciben gran apoyo. Sus federaciones, algo que me parece increíble, se hacen cargo de los pasajes y otros gastos para que el atleta se concentres sólo en los torneos. Sería bueno que las autoridades tomen en cuenta esas experiencias. En Bolivia el apoyo siempre se traduce en que tengas que dar algo a cambio.

¿Qué fue lo más molestoso a la hora de buscar apoyo?

Acudir a algunas empresas, más cuando estás empezando. Mis papás se llevaron la peor parte. Ahora me cuenta lo frustrante que era, pero luego termina siendo gracioso porque las personas que no confiaban en nosotros, ahora se atribuyen crédito; eso me molesta, me choca. Te dicen que te darán su apoyo hasta cierto punto y si te va mal en algún torneo empiezan a dudar; pero si te va bien dicen que siempre te apoyaron. Uno no es ganador siempre.

Sus padres lo apoyaron

Siempre se preocuparon porque esté presente en los torneos. Ahora ya no tanto porque lo que gano lo invierto en mi preparación, pero me siguen apoyando.

Hicieron muchas cosas, incluso sacar créditos bancarios, uno tras otro, para que pudiera viajar a los torneos. Hubo momentos difíciles en que no se podía pagar.