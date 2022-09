$!En el mes de la Llajta, cinco historias de destacados cochabambinos “por decisión”

“Soy un perseguido político. Yo voy a La Paz y, no exagero, cinco motocicletas y cinco vehículos me persiguen por todo lado. En Cochabamba, con drones; por ejemplo, estaban en mi casa dos camionetas con placas de La Paz. Voy a Santa Cruz ni qué decir”, contó.

Desarrolló la pasión por la lectura cuando tenía nueve años, pero no fue hasta la adolescencia cuando, despúes de haber leído poemas y novelas, Gonzalo Lema supo que quería ser escritor. Con los años descubrió otra pasión: la política.

Lema no nació en la Llajta, sino en Tarija, pero radica en Cochabamba con su familia desde que tenía dos años. Es cochabambino por decisión.

“Restando mis ausencias, vivo hace más de 60 años en Cochabamba. En esta ciudad me casé, tuve hijos y nietas. Aquí escribí mis novelas y cuentos; fui autoridad electoral y municipal; mis amigos, conocidos y gente en general suelen saludarme con el mismo afecto que yo tengo para saludarlos. Todo hace que me sienta un orgulloso cochabambino”, dice con seguridad.

Es en la tierra valluna donde escribió la obra literaria que le valió el Premio Erich Guttentag (1983), el Premio Nacional de Novela (1998) y el Premio Nacional de Culturas (2014), entre otros galardones.

Ha publicado 16 novelas, diez libros de cuentos, un monólogo teatral (Gracias por el muerto) y cuatro tomos de entrevistas a bolivianos notables. En noviembre publicará con la editorial Kipus la novela titulada Yo, inédita desde 2016.

Se destaca en su obra la saga del detective Santiago Blanco, un investigador cochala, sibarita y amante de la comida de la Llajta. Con este personaje, Lema rinde un homenaje literario a la gastronomía del Valle.

Abogado de profesión, graduado en la Universidad Mayor de San Simón, conoce la función pública. Fue presidente de la Corte Departamental Electoral y luego vocal de la Corte Nacional Electoral.

Político entregado a sus convicciones, en algún momento “quiso ser alcalde” de Cochabamba al igual que presidente del club Wilsterman, equipo del cual se considera un “hincha sobrio”.

En 2004 fue candidato a la Alcaldía de Cercado junto al partido de Evo Morales y resultó electo concejal. Son experiencias de las cuales asegura que “no se arrepiente”.

“Esa actividad me regaló muchos amigos de otros ámbitos, diferentes del mío. Cuando sucede que uno encuentra gente de valía, debe alegrarse. Fue lo mejor que me pasó. Además, en los cinco años que fui concejal aprendí bastante del manejo municipal. Yo soy un enamorado del municipio y de la municipalidad en Bolivia. A Cochabamba, en particular, la tengo estudiada y me pone muy contento cuando progresa”, dice el escritor. (María Mena)