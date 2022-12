A inicios de 1920, la abuela materna del paceño Agustín Echalar Ascarrunz encontró en Vichacla, un pueblo de Nor Chichas, Potosí, en la casa de su suegra, hija del cura Francisco de Echalar, la figura de un Niño Jesús hermosamente delicada.

La imagen se encontraba en una alacena del salón centenario de la casona, que había sido construida por el cura de Echalar al lado del templo donde brindaba sus oficios religiosos. El clérigo era descendiente de Pedro de Echalar, una autoridad colonial en Tarija.

Llegó a Vichacla procedente de Tarija a mediados del 1800, aproximadamente, para establecerse. Entre sus posesiones estaba la imagen de ese Niño Jesús, que en el poblado se había ganado la fama de milagroso porque durante una dura sequía hizo que lloviera, según relataban los pobladores.

El actual cuidador del Niño, Agustín Echalar, relata lo que en su familia se transmitió de generación en generación. Una sequía azota a Vichacla y a sus cultivos cuando llegó el 6 de enero de entonces y mientras se adoraba al Niño Jesús de los de Echalar, a una vecina, seguramente agobiada, se le ocurrió bajar de su altar a la imagen y sacarla del templo para que sintiera los rayos del ardiente sol.

La gente le hizo caso y sacó al Niño Jesús. Era mediodía y en la noche una generosa lluvia roció los campos de Vichacla.

“No tenemos una referencia mayor de dónde viene la imagen. Posiblemente de España porque es un trabajo muy fino Si fuera así, considerando la dificultad y esfuerzo que representaba entonces (1800) traer una imagen así a Bolivia, se convierte en una pequeña joya”, señala Agustín.

La imagen, que conserva en su casa, en una vitrina, rodeada de objetos antiguos, llegó a sus manos después de que su tía Alcira, hermana de su padre, falleció. “La familia se reunió y un tío, argumentando que a mí me gustaba lo tradicional y le daba valor a los objetos antiguos, sugirió que en la siguiente generación yo quedara a cargo del Niño. No soy creyente, pero soy respetuoso de la tradición. No me considero dueño del Niño, sino el cuidador de una figura que es parte de una tradición familiar que viene de seis generaciones”, dice.

Y cada 24 de diciembre, a las 24:00, Agustín y su familia celebran un pequeño rito en torno al Niño, poniéndolo en un altar que rodean con objetos de plata y un par de velas encendidas. Así recuerdan también las Navidades pasadas junto a sus padres y otros familiares que ya no están.

“Seré el cuidador del Niño hasta que la vida lo permita. Luego se decidirá quién de la siguiente generación tendrá las ganas y el gusto de tener la figura los siguientes años”, expresa.