Un solitario pescador lanza su red al río Mamoré, espera menos de un minuto y la recoge. La red sale húmeda, nada más. Armado de paciencia, va un poco más allá y vuelve a soltar la red sobre el agua de Puerto Varador. Parece que la pesca del sábado 3 de diciembre será mala. El joven se rasca la cabeza y va más allá con su canoa, la misma es capaz de llevar sólo a una persona y, si hay suerte, una provisión de pescados.

Antes, era diferente y desde la orilla de los diferentes puertos de la zona se podían ver pescadores y sus canoas o barcos pequeños. Puerto Varador, Puerto Almacén y Puerto Geralda están a 15 minutos de la capital beniana yendo en motocicleta. En el camino hay una docena de pescaderías que aun siendo fin de semana no están repletas. Las sillas cerca al mediodía continúan de cabeza como muestra de que los comensales aún no llegaron.

Y es que antes los peces caían presas de las redes casi sin problemas y según los comerciantes de la zona hace cinco años que el panorama ha cambiado y sus proveedores no tienen más remedio que avanzar en el río para pescar. El producto estrella es el pacú, un pez regordete que se comercializa a 32 bolivianos el kilo.

En el Mercado Campesino, de Trinidad, capital del departamento de Beni, una treintena de puestos están acomodados como fichas de dominó. Se agrupan en la Asociación de comercializadores y pescadores minoristas Santísima Trinidad. El sitio fue fundado el 19 de marzo de 2002.

Tres empresas tienen el mayor aprovisionamiento de pescados en esta ciudad y se encargan de traslados a otros municipios y grandes capitales bolivianas. Los vendedores en cambio se encargan de provisionar a las familias benianas y negocios locales. El menú de estas zonas rodeadas de ríos siempre tiene pescado.

La carne de pescado, en comparación con la carne roja, es un alimento sano y altamente nutritivo, de fácil digestión y asimilación por el organismo, tiene alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y contiene los ácidos grasos omega 3 e, incluso, en algunas especies, omega 6.

El estudio El consumo de pescado en la amazonía boliviana, de Mark Camburn, establece que la amazonía boliviana cuenta con una alta diversidad en recursos pesqueros. “En toda la cuenca amazónica se han registrado más de 3.000 especies de peces. De éstas, se sabe que existen más de 380 especies en el sector boliviano de la cuenca, aunque se supone que este total está subestimado”, refiere el informe.

El pacú y los cambios

El pacú es uno de los preferidos en Beni. Hay dos razones principales por las cuales ocupa un lugar central en la mesa: es sabroso y no tiene muchas espinas.

Jesús Aquino, joven vendedor, explica que comercializa con pacú, surubí, piraña, tucunaré y sábalo. “Es muy lindo y sabroso, más que cualquier otro pescado y su venta es año redondo”, explica. Cerca de su puesto hay compradores y curiosos que miran la caja de plastoformo donde tiene apilados unos 10 pescados.

Sí, este pescado se vende el año redondo, pero en el último tiempo el pacú beniano ya no es el de antes; el sabor se mantiene, pero últimamente escasea.

El pescadero José Andrés Callatanosa explica: “Ya no se encuentra tanto pescado como antes y ha desaparecido la verdad. No hay muchos pescados y ya no se encuentran tan grandes como se pillaba antes. Ahora ha bajado, lo que era hasta de 25 kilos ahora llega a 12 kilos o 15 kilos”.

Agrega que la contaminación afectó el tamaño de los peces y que el daño ambiental es cada vez más visible: “El agua cada vez es más turbia y con más suciedad”.

Esta disminución del tamaño del pacú es un perjuicio que traspasa fronteras porque, como dice Callatanosa, el Mercado Campesino es un gran distribuidor de pescados. “De aquí vienen los mayoristas a llevar y distribuir a otros departamentos como Cochabamba y La Paz”, refiere.

Datos de la Gobernación beniana dan cuenta de que los municipios de Santa Ana, San Ramón, San Joaquín y Rurrenabaque son los nuevos proveedores del pacú. En los restaurantes los trozos fritos y crujientes de este pescado no dejan de venderse, pero la oferta ha bajado y el pollo frito, a la broaster, irrumpe con fuerza.

Un plato de pacú puede costar entre 25 y 35 bolivianos. Hay restaurantes que cobran 40 bolivianos por un plato para dos personas y a la plancha; mientras que dos presas de pollo frito con papas y arroz está a 27 bolivianos. Estas son las ofertas que se pueden ver en la capital trinitaria.

“Aquí ya hay más pescadores que pescados. Hay hartísimos barcos y debido a eso el pescado se va donde hay menos bulla y está más lejos”, comenta Callatanosa que hace 15 años es parte de este negocio.

El pescadero Róger Salazar Ortiz también lamenta que el pacú atraviese por una mala hora. Él también señala que la contaminación del río es un problema: “Con las quemazones ya no hay pescado porque cuando llueve escurren las cenizas y eso mata al pescado”.

A comienzos de diciembre, Gladys Justiniano Méndez es la única mujer que se encarga de vender pescados en un espacio donde hombres toman sus machetes y manipulan los peces para venderlos en partes y quitando parte de las escamas.

“Le cuento que no hay mucho pescado ahorita. Muy poco también se vende. Se está acabando el pescado del río. Hay muy poco porque ha entrado el paiche y el paiche se come al pescado”, dice la comerciante beniana que forma parte de la Asociación Santísima Trinidad desde sus inicios.

Gladys lamenta toda esta situación que llega a afectar a su salud. “Tengo problemas de huesos y por el frío no puedo comer res, por eso debo comer pescado. El pacú tiene pocas escamas y en sabor es muy rico”, refiere.

Con menos pescadores a la vista y mayor contaminación de los ríos, el pacú hoy en día nada contra corriente, en Beni.

Esta investigación fue realizada en el marco del “Fondo de apoyo periodístico Crisis climática 2022” que impulsan la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y la Fundación para el Periodismo.