No le duele el paso del tiempo, ella lo acepta y eso no le quita ni un ápice el placer que siente al mirar atrás y saberse satisfecha con lo que hizo.

Luce un vestido entallado oscuro con figuras naturales verdes y celestes. El sombrero que escogió es coqueto y no deja escapar ni un cabello desobediente. Y, como las sonrisas no envejecen, ella es toda una quinceañera hasta que le duelen las rodillas. Sí, ya tiene 70 años de vida bien llevados.

El número siete para Enriqueta tiene algo de mágico. Ella explica esta obsesión tan suya: “El siete para mí es clave. Sí, sí, porque yo he nacido en julio que es el mes 7 del calendario, nací el 52 cuyos números suman 7, y nací el 14 que es doble 7. Mis hermanos han sido siete, mi padre ha fallecido un 7, mi hermano también; por eso he querido hacer que sean siete habitaciones. Además, en 1977 me eligieron la reina de la canción, que entonces ha dado inicio a mi trabajo de manera profesional artística. Estoy esperanzada en este 2023, porque si sumamos dos más dos, más tres también da 7”.

El lugar permaneció cerrado apenas fue inaugurado. Parecía una buena idea bajar los brazos o cerrar el sitio... pero Enriqueta no es de las que se rinden. Cuenta: “Estamos tratando de reactivar este centro cultural y turístico para que sea un aporte al país, pero principalmente a Tarija. Ésta es una inversión absolutamente personal, es el fruto del trabajo de toda mi vida lo que he invertido en esta casa, que era de mis padres y donde también yo viví”.

Eso sí, le gustaba cantar y en el 77, cuando ya ejercía como maestra, se demostró que tenía dones para la música y fue electa Ñusta de la canción boliviana. Al poco tiempo decidió radicar en La Paz para realizar un posgrado. “Bendito Dios que me he ido a La Paz. Me enamoré de la ciudad y comencé a actuar en los mejores locales; compartía escenario con grandes artistas nacionales. La verdad es que tengo que agradecer profundamente a la ciudad de La Paz porque me ha querido y yo la he querido”, comenta la maestra que dio clases en los colegios Lindemann, Loreto, la escuela México y otras entidades paceñas.