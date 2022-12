Dante Federico Uzquiano Peñarrieta fue vocalista y fundador del grupo musical Wara. Nació en La Paz el 6 de junio de 1948 y la fecha no es una simple casualidad porque el legendario Dante llegó a este mundo el Día del Maestro y para una legión de músicos él es una inspiración.

Esta nota la escribimos entre un periodista y un músico amigo de Dante, quien es parte de la actual Agrupación Boliviana Wara. En las siguientes líneas se muestran facetas diferentes del intérprete de Collita, el amante de lo boliviano y quien se le puso de frente al general Hugo Banzer cuando el dictador reinaba en Bolivia.

El origen de la estrella

Toda historia tiene un comienzo y la pasión de Dante comenzó más de 50 años atrás, pero hace menos de un siglo. Por entonces los domingos en la ciudad de La Paz se vivían al ritmo del programa La mañana tanguera de Dante Flor, un espacio que se difundía en la radio Emisoras Unidas y que estaba a cargo de Federico Uzquiano Jiménez, el papá de Dante.

De Federico se sabe que tenía un gusto exigente con la literatura y la música. era capaz de viajar fuera del país para traer aquellas obras que le fascinaban. Cuando él murió dejó a Dante más de 300 discos de vinilo y un exquisito sentido del oído.

La mayor parte de está colección está compuesta por los tangos y las milongas que tanto se difundían en la radio. También hay vinilos con las obras de Tchaikovsky y Chopin; Alfredo Domínguez y Yayo Jofré; hay marineras peruanas y música folklórica ecuatoriana; y obviamente música autóctona boliviana. Escuchar estos discos en la vitrola y cerrar los ojos era igual a pasear por Latinoamérica y saltar por escenarios rusos para descender en el altiplano del país.

Wara

Quizás sin quererlo, el papá de Dante le marcó el camino musical a su hijo. Y el vocalista decidió seguir su destino. Él cuenta que era muy inquieto de joven y le inquietaba la vida en todo sentido. Musicalmente no estaba conforme con lo que oía y tampoco con el tipo de música que se hacía en el país. Se encontraba cansado de hacer covers de bandas rockeras extranjeras.

Corrían los años 70 cuando Dante cruzó la frontera y se fue a Argentina. Allá supo de conciertos locos y memorables. Recuerda que en cierta ocasión vio cómo un baterista se lucía con las baquetas, hasta que de pronto saltó por encima de la batería y se dio la vuelta ante el público, bajándose por unos segundos el pantalón, luego volvió veloz a continuar con su música. El público quedaba eufórico y entusiasta; por un momento la música era una vía de escape de la cruda realidad.

El vecino país no conocía lo que era la democracia y entre 1966 y 1973 tuvo a tres dictadores en la silla presidencial. Mientras que en Bolivia un gobierno socialista, pero al mando de un militar, quería despegar y no podía. Juan José Torres estuvo al mando de Bolivia entre octubre de 1970 y agosto de 1971, pero siempre bajo la sombra del Plan Cóndor que dominó a la región.

Cada cierto tiempo Dante volvía a Bolivia. El entusiasmo por los espectáculos y la bronca contra las dictaduras se mezcló con la pobreza que veía en la frontera donde convivían el hambre con el sufrimiento de los campesinos.

En Argentina querían retenerlo y le auguraban una vida llena de éxitos; pero caprichoso como a veces suele portarse, él decidió volver al país.

La música de nuevo se convirtió en una vía de escape o quizás en la manera más honesta de gritar. Sus agrupaciones Conga y Tabú fueron el preludio de algo más grande e inolvidable: Wara.

Para 1972 la formación clásica de Wara (palabra aymara que en español significa estrella) estaba compuesta por Dante Uzquiano, Omar León, Carlos Daza, George Cronembold y Pedro Sanjinés.

Aquella colección de vinilos de su padre fue vital para algunas creaciones de Wara. Él pasaba horas y horas escuchando aquellos discos. Una vez que hubo seleccionado lo mejor procedía a grabar su música en un casete y con esas piezas buscaba inspirar a la banda. Así, el grupo tuvo un sonido propio, que con los años se fue acentuando más.

Canto general

El coronel Hugo Banzer fue militar de confianza del general Torres; pero el 21 de agosto de 1971 el coronel se le rebeló al general y lo sacó de la presidencia. Se instauró un régimen del terror en Bolivia que acabó en 1977. Aquella vez no había vueltas y quien pensaba diferente era asesinado o expulsado del país.

En el camino inverso al del Gobierno estaba Wara. Sólo basta mencionar que su primer disco se llamó El Inca. La idea era hacer música que enalteciera y visibilizara al sufrido, al indígena, al campesino maltratado. Y la propuesta musical pateaba el tablero del establishment porque el conjunto mezclaba rock con folklore, algo nunca antes escuchado en Bolivia y que revolucionó el escenario artístico en el país.

Eran tiempos en los cuales ser libres y andar revolucionando a la sociedad desde la música no era bien visto. Los artistas de Wara, que no eran mayores de edad, tuvieron que presentar permisos firmados por sus padres y comprometerse a no ofrecer conciertos en vivo; además un show de ellos acabó muy mal.

Aquellas veces, erróneamente, el gobierno de Banzer pretendió usar a Wara como parte de sus espectáculos. Aún a veces, algo jocoso y muy orgulloso, Dante recuerda que rompió un plato lleno de comida durante una cena a la que fueron invitados por el presidente militar.

Marco Basualdo en su libro Medio siglo de Rock boliviano narra aquellos difíciles años cuando Wara fue a un concierto privado en Palacio de Gobierno. Cuenta que entre el público estaba el dictador Rafael Videla (quien gobernó Argentina con mano dura entre 1976 y 1981). El banquete de esa noche quedó intacto y el cantante hizo una pregunta lógica vestida de rebeldía: “¿Por qué no se lo dan al pueblo?”. Casi de milagro Dante pudo vivir para contar su historia frente a Banzer.

Estrellas dispares

Wara fue una estrella que se alejó del poder y acudió hacia las comunidades, tanto así que incorporó en su música los sonidos de Charazani e Italaque. El grupo dio un salto de calidad cuando Dante estudió antropología y arqueología.

A mediados de la década del 70 Wara asumió como propio el proyecto Hichhanigua Hikjatata (palabras aymaras que en español significan “ahora va a ser encontrado”) y se propone crear una decena de álbumes musicales con un estilo propio. Cada una de estas obras llevan nombres de números en idioma aymara.

En medio, allá por 1982, el conjunto sacó a la luz el álbum Pusi con la pieza Collita. Esta canción, en la voz de Dante, es considerada el segundo himno de La Paz.

El carácter de Dante no es sencillo, tiene la personalidad de todo genio. Wara se dividió y se unió en más de una oportunidad. Hoy el cantante es parte de la Agrupación Boliviana Wara, banda con la cual espera grabar el octavo álbum, Kimsakallco, de Hichhanigua Hikjatata.

Su obra está proclive a ser pirateada o de pronto aparecen varios autores que lo replican. Por eso, en más de una oportunidad, Dante fue acompañado de Gustavo Zelaya para registrar en el Senapi algunas de sus piezas. En esos momentos contó algunas de sus anécdotas.

Una escena que también lo pinta de cuerpo es la que cuenta George Cronembold, baterista fundador de Wara. Recuerda que en uno de los conciertos en el Alberto Saavedra Pérez, Dante no llegaba al show. Ya estaban atrasados y el público se impacientaba. Wara comenzó tocando piezas instrumentales y rogando porque en algún momento llegase el cantante. Dante apareció con las manos en los bolsillos y caminó por el pasillo que queda al centro de las butacas de platea. La gente lo aplaudió y los músicos se salvaron de un ataque al corazón.

Uzquiano ya no es el mismo. Un problema en la cadera lo tiene a mal traer. Dante vive un particular infierno y sus amigos hacen lo que pueden para colaborarle.

Él es una estrella que lucha por seguir brillando y subir al escenario para cantar con fuerza su historia. Después de todo, su historia es casi la misma de Bolivia.