Dante Federico Uzquiano Peñarrieta fue vocalista y fundador del grupo musical Wara. Nació en La Paz el 6 de junio de 1948 y la fecha no es una simple casualidad porque el legendario Dante llegó a este mundo el Día del Maestro y para una legión de músicos él es una inspiración.

El vecino país no conocía lo que era la democracia y entre 1966 y 1973 tuvo a tres dictadores en la silla presidencial. Mientras que en Bolivia un gobierno socialista, pero al mando de un militar, intentaba despegar y no podía. Juan José Torres estuvo al mando de Bolivia entre octubre de 1970 y agosto de 1971, pero siempre bajo la sombra del Plan Cóndor que dominó la región.

Quizás sin quererlo, el papá de Dante marcó el camino musical a su hijo. Y el vocalista decidió seguir su destino. Él cuenta que era muy inquieto de joven y le inquietaba la vida en todo sentido. Musicalmente no estaba conforme con lo que oía y tampoco con el tipo de música que se hacía en el país. Se encontraba cansado de hacer covers de bandas rockeras extranjeras.

El coronel Hugo Banzer fue militar de confianza del general Torres; pero el 21 de agosto de 1971 el coronel se le rebeló al general y lo sacó de la Presidencia. Se instauró un régimen del terror en Bolivia que acabó en 1977. Aquella vez no había vueltas y quien pensaba diferente era asesinado o expulsado del país.

Eran tiempos en los cuales ser libres y andar revolucionando a la sociedad desde la música no era bien visto. Los artistas de Wara, que no eran mayores de edad, tuvieron que presentar permisos firmados por sus padres y comprometerse a no ofrecer conciertos en vivo; además un show de ellos acabó muy mal.

En aquellas veces, erróneamente, el gobierno de Banzer pretendió usar a Wara como parte de sus espectáculos. Aún a veces, algo jocoso y muy orgulloso, Dante recuerda que rompió un plato lleno de comida durante una cena a la que fueron invitados por el presidente militar.

Marco Basualdo, en su libro Medio siglo de Rock boliviano, narra aquellos difíciles años cuando Wara fue a un concierto privado en Palacio de Gobierno. Cuenta que entre el público estaba el dictador Rafael Videla (quien gobernó Argentina con mano dura entre 1976 y 1981). El banquete de esa noche quedó intacto y el cantante hizo una pregunta lógica vestida de rebeldía: “¿Por qué no se lo dan al pueblo?”. Casi de milagro Dante pudo vivir para contar su historia frente a Banzer.