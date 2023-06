La onda expansiva de La bomba también salvó la vida de Fabio Zambrana, el creador de la pieza. Ahora él se dedica por completo al mundo artístico, tiene un libro best seller en el país y no piensa detenerse. Todo eso lo cuenta en una exclusiva con Página Siete desde Estados Unidos, donde radica en la actualidad.

Dobló la apuesta y se fue a Rapsodia, conjunto con batería y guitarra eléctrica que estaba más afín a Fabio. “Rapsodia significó para mí una época maravillosa de mi vida, donde yo pude cantar rock, que es uno de los estilos de música que más me gusta, pero económicamente no me fue muy bien”, confiesa Zambrana.

De aquella época el tema Mamá no quiero comer más huevo obtuvo la preferencia del público, con una parte del video grabado en una granja. Con un ritmo pegajoso, la canción saltó las fronteras y llegó a Chile, Perú, Venezuela y México. Es una pieza que no se olvida y hasta ahora tiene un millón de visualizaciones en YouTube.

Una bomba salvadora

Luego de El corte de la banana, en 1995, había la expectativa por un nuevo álbum y era el turno de El Sapo, con 10 temas musicales. Sin embargo, la última pieza no acababa de cuajar, era una bomba en preparación.

“La bomba fue la última canción del álbum El Sapo que salió en el 98, fue la canción de relleno. Yo borré una canción que no me gustaba porque tenía muchas malas palabras y mi manager me reclamó y me dijo: ‘Oye, cómo la vas a borrar esta canción necesito que la vuelvas a grabar’ y yo dije ‘no’. Y entonces en 20 minutos compuse La bomba y en 40 minutos la grabamos, o sea, en una hora compuse y grabamos la canción que me salvó la vida económicamente. Hasta ahora Azul Azul sigue dando conciertos con esta canción. Todo gracias a La bomba hasta el día de ahora, el tema que hicimos en una hora prácticamente”, relata Fabio.