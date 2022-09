Fidad, la feria en la que las manualidades dialogan con el arte

“La calidad de los trabajos que se presentan y los métodos que se enseñan en el Fidad demuestran que las técnicas decorativas dialogan con el arte y que injustamente se subvalora a la artesanía”, asegura Gladys Osuna, coordinadora general de la Feria Internacional de Arte Decorativo.

La decimotercera versión del evento se lleva a cabo en el bloque Amarillo del Campo Ferial Chuquiago Marka, de Bajo Següencoma, y allí estará hasta mañana sábado. En la muestra participan 146 expositores que presentan sus trabajos e imparten al público talleres de un centenar de técnicas, con el objetivo de incentivar la cultura del emprendedurismo.

La oferta es amplia como muchas son las técnicas de las artes manuales: desde pintura, repujado en metal, goma eva, tejidos, muñequería o chocolatería, hasta las nuevas mix media, decoupage, o reciclaje. Y hay más.

“Semillero de emprendedores”

Susana Pérez es profesora jubilada y asegura que desde que partieron los hijos ha encontrado en el arte decorativo no sólo un pasatiempo, sino también una oportunidad de negocios.

“Hace unos diez años fui por primera vez una Fidad y allí pasé un curso de muñequería. Me gustó tanto, que he abierto un pequeño taller y ya he tenido algunos contratos”, cuenta en una pausa en un curso de actualización. “No me pierdo la feria: siempre hay cosas que aprender”, dice la maestra convertida en alumna.

Esa es una de las satisfacciones para los organizadores de la feria. “La Fidad se ha convertido en un semillero de oportunidades. En estos años se han abierto 866 talleres de emprendedores que han nacido a partir de esta actividad. Empezaron tomando un taller, compartiendo sus trabajos con la familia primero, con los vecinos después, hasta emprender un negocio”, asegura Osuna.

Más de una década de Fidad

La Feria Internacional de Arte Decorativo nació en 2009. Gladys Osuna, graduada en mercadotecnia, era entonces importadora de materiales para manualidades y había tenido la oportunidad de participar en ferias de arte decorativo que se realizaban exitosamente en varios países.

“Desde la primera vez que asistí a una de estas ferias vi una serie de oportunidades que, pensé y soñé, deberían replicarse en Bolivia”, dice Osuna. Ese fue el germen de la Fidad.

La primera versión de la feria se realizó en el taller de manualidades y regalos Tentaciones, ubicado en la calle 18 de Calacoto, durante cuatro días. “Fue tan positiva la respuesta que obtuvimos, que el taller quedó pequeño y tuvimos que ampliar horarios”, recuerda Gladys.

En su segunda versión, en 2010, la Fidad se desarrolló en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE) y consolidó su carácter internacional con especialistas de otros países. “Una de las características de la Fidad, desde su inicio, es contar con invitados internacionales de primer nivel, que traen nuevas técnicas que comparten con las personas interesadas”, comenta la coordinadora.

Con el apoyo de expositores, la Fidad se realizó en los siguientes años también en las ciudades de Santa Cruz y Tarija. En La Paz encontró su sede en el Campo Ferial Chuquiago Marka y siguió creciendo hasta que llegó la pandemia que coronavirus.

“Fue un golpe para todos los emprendedores del país. Pero somos gente de trabajo, nos estamos reponiendo y este año retomamos la Fidad con todas las energías y en la presencialidad”, asegura Osuna.

La Fidad 2022

Este año llegaron a la Fidad profesores de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ucrania y la mayor parte de los departamentos de Bolivia. “Entre las novedades están los talleres de arcilla polimérica con Mónica Oliva de EEUU, las mandalas dimensionales con Mariana Merlo y el latonaje y falsos acabados con Margarida Okubo, ambas llegaron desde Brasil”, añade la coordinadora.

Paralelamente se realizan talleres y clases permanentemente en cada stand, que se complementan con demostraciones especiales en el escenario. Especialistas enseñan, por ejemplo, a decorar tortas en minutos o nuevas técnicas de tallado de muñecos gigantes.

“La respuesta que tenemos es maravillosa. Todos -mujeres, hombres y niños- hallan en la Fidad una oportunidad para desarrollar su creatividad sin límites”, dice doña Gladys.

Los cursos permanentes en la Fidad se complementan con presentaciones de grupos musicales y elencos de baile. Además, hay amplia oferta gastronómica en el patio de comidas.

El costo de las entradas es de 10 bolivianos. Para las personas mayores de 65 años y para los niños menores de cinco el ingreso es gratuito en los horarios de la muestra, de 11:00 a 21:00.

Nuevos retos

“El nivel de creatividad y talento en nuestro país es altísimo. Nuestros artesanos hacen maravillas con sus manos que son muy valorados”, expone Osuna. No obstante ve un impedimento para los artistas del arte decorativo: “No tenemos materiales; hay muchos que se deben importar y ello eleva sus precios; necesitamos el fomento del Gobierno para impulsar este rubro que impulsa el emprendedurismo”.

La próxima Fidad se llevará a cabo en los primeros meses de 2023 en la ciudad de Santa Cruz.