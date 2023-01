“Sarah Polley se enfrenta al patriarcado en este poderoso acto de protesta no violenta (...) Todo su escenario está diseñado para hacer que te hierva la sangre, aunque la reflexión resultante suscita esperanza”, escribió Peter Derbruge, del semanario estadounidense Variety, dedicado al cine y a la cultura.

Conociendo la condición de patriarcado que rige en las colonias menonitas radicales, el silencio que deben cumplir las mujeres y el hecho de que sus opiniones no son tomadas en cuenta, Toews imagina en su texto que las víctimas de violación de Manitoba se reúnen, discuten sobre las agresiones sexuales de las que son blanco y debaten sobre la decisión que asumirán.

Entre las ultrajadas estaban mujeres casadas, solteras e incluso niñas. Todas las agresiones se dieron en la noche, mientras ellas dormían; incluso contra las casadas que tenían al esposo durmiendo al lado. Pero ellas no habían sido abusadas en medio de su sueño natural, sino en uno inducido por un espray, al que las autoridades llamaron “hipnotizador”.

Los acusados, que se autoinculparon en una carta que firmaron en Manitoba, fueron llevados a la justicia y sentenciados a 12 y 24 años de cárcel, según las autoridades, de acuerdo con el grado del delito que cometieron. A excepción de uno, todos se acogieron al derecho al silencio, porque no hablaban español, sino Plattdeutsch (alemán bajo) un idioma en desaparición.

Los acusadores fueron sólo varones por prohibición religiosa de la colonia menonita, según informó en agosto de 2022 a Página Siete el fiscal que estuvo a cargo del caso, Freddy Pérez Chavarría.

“Lo que dificultó el trabajo fue ese patriarcado en la colonia, donde la mujer depende de lo que diga el hombre, no habla y es temerosa. Por eso muchas prefirieron callar y en el proceso no se incluyó a todas las víctimas”, señaló Pérez.

“Exigían a gritos ‘¡que no salgan los cochinos!’, así les decían (a los violadores), pero no querían hablar. Les dije, a través de un traductor, que si no declaraban, ellos saldrían libres y podrían volver a la colonia. Se preocuparon por eso y algunas comenzaron a declarar”, añadió el fiscal.

Considerando que en las colonias menonitas un requisito para el matrimonio es la virginidad de la mujer, muchas, sobre todo las solteras, callaron, según la autoridad judicial.

“No entiendo por qué tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Así, muchas ocultaron lo ocurrido, porque a las víctimas, en vez de apoyarlas, en la colonia les volcaron la cara. Eran como unas parias. Por eso muchas prefirieron no declarar. Yo creo que fueron más de 150 las mujeres violadas”, añadió Pérez.

Pasaron 11 años después de la investigación y sentencia en el caso de Manitoba, cuando, en abril de 2022, se volvió a conocer un nuevo caso de violaciones masivas contra mujeres menonitas; esta vez en las colonias Belice y Las Piedras, también en Santa Cruz. ¿El factor común? El “espray hipnotizante”.

