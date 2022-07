Foto Eguino, donde se ama y resguarda la fotografía en papel desde hace 50 años

Algunas cosas no mejoran con el tiempo. La tecnología en las fotografías, por ejemplo, es mucho más avanzada que hace 50 años, pero en contrapartida la prolijidad, pulcritud y paciencia artesanal para lograr una imagen parece haberse perdido. Foto Eguino es de los pocos estudios fotográficos de la ciudad que mantiene, por nostalgia y por calidad del material, equipos antiquísimos para el revelado de imágenes.

El Photoshop como conocemos ahora a la herramienta informática no existía cuando este estudio, ubicado en la Plaza del Estudiante, inició su labor, cuenta Daniel Quintana, el trabajador más antiguo entre los cinco que quedan.

Para mejorar una imagen muchos fotógrafos tenían que recurrir a peripecias de todo tipo que logren suavizar rasgos, alargar o dar proyección de mayor altura, entre otros trucos. “Hacer la fotografía era una maravilla, para sacar la técnica y copiar la foto debíamos tener trucos para hacer muchas cosas, como suavizar la piel, desaparecer granitos o arrugas e incluso adelgazar el rostro, todo lo que ahora se hace en la computadora nosotros antes lo hacíamos manualmente”, explica entusiasmado.

“Un Photoshop de picapiedras”, susurra entre risas y retoma su relato. “Teníamos que tocar el negativo con lápices especiales de retoque, había que ser muy especialista en tocar las comisuras de los rostros. Teníamos una caja especial para poner el negativo y con la ayuda de una luz atrás y un lápiz de punta larga y finita teníamos que ir trabajando la fotografía bajo la vista de una lupa, siempre y cuando tapado a oscuras, se podía retocar el negativo”, termina de explicar.

El rito de ir por una foto

Foto Eguino vio cómo las familias llegaban afanadas a tomarse un retrato. El ir por una foto o pedir una sesión en casa era todo un rito que se cumplía como una verdadera cita. “Estudio Eguino se caracterizó por el retrato, ya que Antonio había estudiado en Estados Unidos la carrera de cine y obviamente la fotografía es parte principal, entonces, Antonio trajo consigo la tecnología moderna para sacar las fotos. Yo en lo personal me quedé sorprendido por ver el laboratorio que tenía de blanco y negro, y bueno también la situación del estudio, ya que era uno de los más modernos de La Paz”, recuerda. “Un amigo me preguntó si quería trabajar en un estudio fotográfico que iba a abrir en la Plaza del Estudiante y necesitaban trabajadores. Encantado acepté y me quedé con él a ojos cerrados. Antonio Eguino, quien era el dueño, me preguntó si yo sabía algo de fotografía y yo le dije que sí. Sin embargo, al rato volvió para decirme ‘Olvídate de lo que sabes, yo te voy a enseñar todo’. Así empezó la historia, en mayo de 1972”, cuenta desde su oficina, un ambiente plagado de fotografías de personas famosas. Entre las instantáneas más importantes están las fotos de su familia.

Detrás de Daniel está una puerta con los equipos de revelado que se han “jubilado”. No todos fueron guardados porque la calidad del papel, del acabado y la protección laminada, según la técnica empleada, requieren todavía de esas máquinas.

Precio y calidad

Giovanny de la Torrez es el experto en restauración digital dentro del estudio fotográfico. No da precios porque es del área de contabilidad, pero, aún sin dar una cifra, sí se anima a contar que ese precio vale porque las fotos que entregan son “para toda la vida”. En el mostrador del negocio, a mediodía, las personas consultan a cada momento y otras recogen sus pedidos. La clientela reconoce su labor.

“Nosotros hemos mantenido los costos pese a los problemas que hubo en el país. Y no es por alardear, pero la calidad de nuestros materiales es de otro nivel”, comenta. En ocasiones se habilitan promociones y, además de descuentos, se dan fotografías de regalo. Las estrategias comerciales son diversas.

Al estar cerca de la Universidad Mayor de San Andrés el estudio fotográfico, quienes trabajan en Foto Eguino saben bien del estrés de madres, padres y estudiantes cuando necesitan una imagen para trámites urgentes.

“Es clarito cuando están apurados, preocupados y, además, se ve que no tienen muchos recursos. Ahí don Daniel dice que no cobremos y no lo hacemos”, indica y reconoce que los precios son únicos, salvo la regla de una familia que no cuente con todos los recursos, pero que necesitan las fotos de forma urgente.

El equipo

En los años de mayor auge hubo hasta 30 trabajadores, hoy quedan cinco en diferentes funciones. Juan Carlos Calle trabaja hace más de 30 años. Él está a cargo del estudio.

“Me gusta acomodar bien todo, sacar una buena foto, una buena imagen, ver que las iluminaciones estén correctas y trabajar en diferenciarnos de los demás estudios”, dice.

“Es algo muy especial, puesto que nosotros hemos trabajado bastante tiempo con la fotografía que está impresa en papel, tiene mucho más valor, además de que es un arte. Mediante la tecnología hay muchas herramientas para retocar, en cambio nosotros hacíamos las fotografías manualmente, retocamos manualmente desde el negativo hasta llegar a la foto”, indica Marichela Miranda, quien trabaja en el estudio hace 27 años.

Las funciones son de atención a clientes, toma de las imágenes, retoque, restauración y entregas. Cinco personas se hacen cargo de todos esos deberes.

Liliana Maldonado tiene 31 años como trabajadora del lugar. A la pregunta ¿cuál es la diferencia con otros lugares?, responde: “Es la calidad en las fotografías que nosotros entregamos; no son como otros estudios que no tienen buena impresión, que es sólo tinta; en cambio,nosotros manejamos papel fotográfico”.

Proyecciones

En la ciudad de La Paz, el negocio de las fotografías ha crecido, pero siempre en el ámbito digital, es decir, con equipos de nuevas gamas. Quienes quieren fotografías en papel y tomas con cámaras antiguas no tienen muchas opciones. Foto Eguino espera demostrar toda su capacidad y prestigio con una muestra de 50 imágenes en referencia a su aniversario de 50 años.

“Uno piensa que ya no hay más avances en la tecnología, pero algo más aparece. Hay celulares que tienen gama, pero las cámaras profesionales digitales siguen siendo como las analógicas de antes. A veces me apena que se haya quitado la inspiración del fotógrafo para hacer las cosas, pues la máquina lo hace todo”, reflexiona Daniel Quintana.

Pero aquello no le quita la sonrisa del rostro cuando ve al equipo reunido. Quienes toman fotografías también quieren una para ellos.

El recuerdo de haber llegado a los 50 años de trabajo y seguir con la misma pasión se ve en una imagen de los cinco como los guardianes de la foto de papel, de los acabados perfectos y de las labores artesanales para obtener una instantánea. Una instantánea que se vuelve, casi, eterna.