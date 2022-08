$!Garo lleva alegría a las calles de las ciudades del país

Garo es un personaje de dibujos animados que huía de Puka. El personaje de esta historia, de carne y hueso salió de colegio en busca de un nuevo futuro. Eso sí, de su natal Tarija se llevó muchas ansias por comerse el mundo y también un sobrenombre. “Todos me preguntan por el nombre que uso. Les cuento que cuando estaba en colegio tenía mis amigos y ellos me pusieron esa chapa: Garo. Así, cuando me decidí por la vida artística tuve que buscar un nombre y me dije ‘suena bonito Garo’”.

“Tengo una manera, un lenguaje para comunicarme y no es un silencio completo como de los mimos tradicionales. Me guío por un arte más parecido al de los payasos porque puedo tocar objetos y hacer un sinfín de cosas. Además no tengo buena voz, soy un poco ronco y es más fácil comunicarme con la boquilla”, explica el hombre que replicó esta forma de interactuar de un payaso chileno que puso en internet sus videos en Europa.

Hallar la boquilla adecuada no fue fácil. Comenta: “Las boquillas que los payasos vendían en la calle me parecían gruesas y el sonido no era el adecuado. Busqué y busqué hasta que un día escuché el sonido de uno de esos muñecos para bebés, era un sonido chillón, practiqué con aquello y me di cuenta que me hacía entender. Me encantó”.

Antes trabajaba en la calle, casi desde un escenario invisible y luego se animó a bajar a la calzada y jugó con los coches en movimiento. Luego también se divirtió con los transeúntes.

En su atuendo predominan los colores negro y anaranjado (típico de las señales de tránsito), tiene la cara maquillada de blanco entero y su rostro se torna expresiva al actuar.

Admite que al principio su espectáculo no estaba pensado en los niños; pero son ellos los que se le aproximan más. Tuvo que adaptar sus bromas y hacer un show más familiar. “El cariño de los niños es muy grande y tratamos de involucrar algunos elementos para ellos al espectáculo. Vemos la forma de incorporar elementos visuales agradables y que no sea un show grosero”.