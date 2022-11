Giras y presentaciones, el futuro le sonríe al artista boliviano Leo Rosas

Tocó el cielo con la voz. Cada vez que él se acercaba al micrófono el público se debatía entre aplaudirlo o suspirar por él. El calendario marcaba mediados de 2019, Leo Rosas estaba delante de un horizonte de colores para su vida de artista. Pero de pronto todo comenzó a oscurecer. En Bolivia los conflictos políticos de fines de año dejaron a una nación temblando, luego apareció la pandemia del coronavirus y el mundo quedó en la lona. Todo el planeta se convirtió en un gran escenario vacío y silencioso, donde nadie se animaba a cerrar el telón.

La magia de Leo estaba ahí, intacta. Durante casi tres años el cantante cruceño metió sus ilusiones en una botella de vino y su talento fue macerándose. Tuvo tiempos difíciles y aprendió más de la vida que del arte en sí mismo. Hoy, que muchas cosas parecen volver a la normalidad, él deja la pausa y aprieta play. De a poco continúa con la carrera que dejó a medias. Recién lanzó el tema Prefiero tu recuerdo y muestra que el talento interpretativo no se desvaneció y quizás mejor que nunca.

Tocando puertas

Leo Rosas tiene el corazón partido. Es boliviano pero vive en Norteamérica hace muchos años. “En noviembre de 2016 tuve la oportunidad de venir por primera vez a México y luego estuve entre México y Bolivia. Luego, como sucedió lo de La Voz, estaba yo en Bolivia y tuve que volver para poder lograr mi participación en el programa”, explica el cruceño desde el país que lo acogió como hijo propio. Hoy él se encuentra más allá que acá.

La música siempre fue su pasión, a los tres años ya cantaba. A los ocho cantaba en el colegio y hacía presentaciones locales. Los escenarios quedaron pequeños para él y entonces apareció La Voz.

El programa La Voz es uno de los referentes musicales de México (aunque la franquicia es de Países Bajos y espacios televisivos similares hay en al menos siete países). Se emite en Tv Azteca y cada año un grupo de reconocidos artistas encuentra talentos ocultos que se animan a subir a un escenario rodeado de luces. Se trata de un programa de gran audiencia con repercusión nacional e internacional.

Allí llegó Leo Rosas armado únicamente con su voz y muchas ilusiones. A mediados de aquel inolvidable 2019 escaló peldaños hasta llegar a la final del concurso. El 1 de julio subió al escenario principal y, aunque perdió, dejó muy buenas impresiones.

El cantante venezolano Ricardo Montaner comentó emocionado del boliviano: “Leo viene de un país que conozco mucho. Está solo y ha llegado tocando puertas. Tiene mucha ilusión, deseo de todo corazón que le vaya muy bien”.

Desde entonces, Leo cambió de residencia y se fue a vivir allá lejos. En Bolivia quedaron sus seres queridos... y un álbum de recuerdos eterno.

“Uno de los recuerdos que tengo de mi tierra, de Santa Cruz, fue cuando tuve la oportunidad de abrirle el concierto al Divo de Juárez, a Juan Gabriel, en agosto de 2014. Después tuve la oportunidad de participar de diferentes festivales. Son recuerdos que uno trae siempre en la mente y en el corazón”, explica.

Ya en 2019, y tras haber conquistado con su voz parte del continente, Rosas tuvo la fortuna de presentarse en una parte de Bolivia aunque se quedó con sabor a poco. “Fue un placer enorme compartir con el público de La Paz, Cochabamba,Santa Cruz y Beni. Lastimosamente no pude visitar los distintos departamentos por falta de logística”.

El silencio

Los mejores augurios acompañaban a Rosas. El cantante mexicano Yahir dijo de él en 2019: “Leo nos hace vibrar y sentir desde la primera nota y palabra en todas la canciones. Es un honor contar con un artista como él. Es un gran cantante de excelencia, se nota que lo hace con toda su pasión y amor”.

Bolivia ya comenzaba a vivir su particular crisis política de octubre y el músico dejó el país. Leo Rosas tenía una agenda 2020 que incluía presentaciones en escenarios de Europa y en Estados Unidos. Pero a comienzos de aquel año apareció la pandemia y se adueñó del mundo.

Al cruceño Rosas le tocó vivir momentos difíciles. Comenta a Página Siete: “Me enfermé, la verdad que sí me enfermé unas tres ocasiones de Covid, pero bueno como soy una persona más discreta no estuve alardeando de eso, pero sí lastimosamente en tres ocasiones me enfermé y dos de ellas fueron fuertecillas. Pero gracias a Dios todo bien y todo tranquilo”.

La lejanía y la enfermedad confabularon en su contra; pero tenía fe y de su parte estaban sus fanáticos que no dejaban de apoyarle. ¿Cuál es su secreto para ser tan querido, hay quienes lo tratan casi como a un familiar cercano? Se le pregunta y responde: “Creo que siempre hay que tener los pies en la tierra y siempre ser humilde, respetuoso con todos. Sí, hay momentos difíciles en toda carrera, pero siempre hay que mantener el respeto hacia el público, tratar de darle lo mejor de uno para que ellos nos entreguen lo mejor”.

La época del enclaustramiento forzado le dejó lecciones inolvidables; pero no heridas. Dice: “La pandemia me dejó enseñanzas. Espero que el mundo aprenda a ser un mejor lugar para vivir y que sepamos ser mejores personas. Espero que aprendamos lecciones de vida y a valorar, porque la vida en un segundo se nos puede ir. Así que hay que querer a nuestras familias. Hay que abrazar a nuestras familias, a nuestra gente querida, disfrutar y tratar de vivir en paz, vivir tranquilos que la vida es tan bonita si uno la hace bonita”.

Prefiero tu recuerdo

Los años 2019, 2020 y 2021 fueron difíciles para el arte y la vida misma. Para el cruceño fue un periodo para tomar impulso y ahora su carrera se encuentra embalada.

Con el tiempo se ha rodeado de un equipo de compatriotas con quienes hizo buenas migas: el productor Vladimir Suárez (quien recién obtuvo un Grammy Latino) y su manager (y también artista) Marian Montero. Recién él y su equipo lanzaron la canción Prefiero tu recuerdo, con un video filmado en Puerto Vallarta (México).

El tema relata la historia de un amor que ya no florece y cuyo silencio es cada vez más fuerte; entonces el protagonista del tema decide separarse de la mujer amada. El sonido del piano parece mecer las palabras de Leo Rosas. “Es una canción de un amor muy bonito. Un amor que se vivió de una manera muy apasionada y que al final, después de todo lo vivido, llegó al final y deciden dar un paso al costado para que se cuide ese recuerdo bonito”, dice el artista.

El cantante de a poco retoma las presentaciones. Ya actuó para su público de México y prepara maletas para conquistar nuevas latitudes. “Estamos trabajando para lograr nuevos contratos con las distintas empresas para poder ir y hacer presentaciones para el público latino en Europa. (se planea) visitar España, Italia, Alemania, ir a distintos lugares de Estados Unidos. Aquí en México ya tenemos algunas presentaciones para el mes de diciembre y en Bolivia sería un honor estar, poder asistir y poder cantarle a todo mi público”.

Por el momento, Leo Rosas está ilusionado con su carrera, aunque hay algunas distracciones que lo encandilan, por ejemplo el fútbol. “Estoy siguiendo el mundial de Qatar. Sería una alegría, ya que no tengo a mi amada Bolivia ahí, que le vaya bien a mi segunda patria que es México”, explica el cruceño.

Y, como en el fútbol, en este momento él vive su particular campeonato y quiere llegar en buena forma. El futuro le sonríe a Rosas y él promete entregarse por completo a su arte y al público que lo sigue.