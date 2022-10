$!Gloria Carrasco apaga cámaras con CNN después de 28 años de mostrar Bolivia al mundo

“Se cierra un ciclo de mi vida profesional con CNN español y me siento feliz, plena, con la sensación del deber cumplido y, sobre todo, muy agradecida con CNN”, comenta a Página Siete la periodista de 60 años, sentada en la sala de su casa junto a Dinky y Ramsey, dos perros que no la dejan sola ni un segundo. Apenas se sienta, lo canes se acomodan a su lado, sienten sus caricias y se quedan profundamente dormidos.

“Fue comenzar todo de nuevo, de cero, pero no me importó, conquisté la carrera”, expresa.

Cierro este ciclo con CNN feliz y agradecida con Dios, que para mí es el sustento de la vida. Considero que no hay nada más gratificante que cerrar un ciclo con la satisfacción de haber cumplido, y no sólo con la profesión, que es un servicio a la sociedad; si no conmigo misma, con mis sueños y retos personales y profesionales.

Creo que todo es proporcional. No sólo trabajé haciendo reportajes para la pantalla; hice producción, trabajé para la página web, las redes. Trabajé como corresponsal de CNN con todas las afiliadas que tiene en América Latina y en radio. Eso me permitió tener una vida económicamente tranquila, especialmente con mis hijas, para darles una linda educación.

No fui empleada de planta de CNN, no tengo jubilación, nada; fui una freelancer, una reportera independiente, nada más.

Hubo coberturas que me dolieron, como la de 2003, cuando durante un mes no pude volver a mi casa por todos los enfrentamientos. Como ésa, hubo etapas del país que viví con dolor, escribiendo los guiones con dolor, sin saber qué pasaría al día siguiente.

Soy una mujer sensible, pero fuerte. Cuando tengo que manejar con fuerza el momento, lo hago; pero soy impulsiva, me lanzó a hacer las cosas. Una vez casi me lleva el río. Ronald MacLean, el exalcalde, me gritaba: “¡Niña, niña, el río viene!” Yo hacía mi cobertura (risas).

También hice notas desgarradoras, como la de esa niña que trabaja en la mina. Hablé con su madre, a la que no le quedaba otra que cada noche dejarla en la puerta del socavón y darle la bendición (lágrimas). Fue el reportaje más duro que hice, igual que el del cáncer de niños, que me dejó frustrada porque no pude hacer nada por ellos.

Mostré el Gran Poder, el Carnaval de Oruro, la historia de la Diablada. Me metí a la mina, 300 metros bajo tierra, tres días, con los mineros; me pintaron totalmente con sangre de llama para que pudiera entrar a ver al “Tío”.

¿Qué hará el primer día después de CNN?

Pareciera que alejarme de CNN fue algo muy rápido, pero no. Para mí la pandemia fue determinante, me permitió acercarme a los míos. Levantarme a las 9:00, desayunar en pijama, cocinar. Antes yo salía a trabajar a las 8:00 y volvía a las 20:00. No puedo decir cuántos años no almorcé con mi esposo, cuántas veces no pude ir a ver jugar fútbol a mi hija. O, de pronto, no darme cuenta de que el tiempo había pasado.

Ya estuve pensando (dejar CNN). A mí el país me duele, me duele dar malas noticias. Ahora mismo, la coyuntura, me vuelve a remontar a todos esos días que estuve en la calle, arriesgando la vida, pensando que en casa me esperaban mi esposo, mis hijas.

Perdí a mi padre al inicio de la pandemia y tuve que continuar. Di mucha vida, yo le di mucha vida a CNN, pero son cosas que di bien, por eso cierro el ciclo feliz. Es tiempo de despertar una mañana y caminar sin rumbo, sola o con mi esposo, tomarlo de la mano y salir como enamorados.

Doy gracias a Dios por tener un compañero, porque de verdad yo tengo un compañero que aguantó todo. Mis locuras de llegar al mediodía y decir que estaba yendo con unos científicos al lago Titicaca y que debía estar ahí a las 14:00. Eran las 12:00, le pedía que me lleve y él lo hacía. O cuando llegada exhausta de intensas jornadas y sólo me tomaba de la mano y me decía: duerme.

Ese tipo de cosas te mueven. Tengo ganas de montarme en un avión, irme a España, sentarme en la tribuna de un estadio, ver entrar a mi hija y que pueda verme (lágrimas), y olvidarme de los días en que me decía: “¿Mamá, por qué no fuiste a verme al colegio?” Quiero recuperar, volver a lo mío, y creo que estoy a tiempo.