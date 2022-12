La artista Corie Mattie disfrutaba de unas copas de vino una noche en Los Ángeles cuando escuchó algo fuera de su casa.

Al principio pensó que el labrador retriever de su hermano se había escapado, así que fue a dejarlo entrar. Pero lo que encontró no fue un labrador color chocolate. “Era un león de montaña”, dijo Mattie.

Y no cualquier león de montaña, sino el león de montaña más famoso de Hollywood, y posiblemente del mundo.

Su nombre es P-22 y el encuentro de marzo dejó una marca indeleble, contó Mattie.

Sus ojos verdes brillaron directamente hacia ella, que le devolvió la mirada y grabó un video rápido antes de esconderse en su casa, y P-22 se quedó hasta el amanecer, cuando silenciosamente salió por encima de una cerca.

“Él tocó mi alma. Podría haberme destruido, y no lo hizo”, dijo. “Se intensificó rápidamente mi espíritu animal. Pasó de cero a cien, muy rápido”. Mattie no fue la primera hechizada por P-22, pero los residentes ya no pueden esperar encuentros mágicos con la misteriosa bestia.

El sábado, los corazones de los fanáticos de P-22 se hicieron añicos cuando el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California anunció que, debido a su vejez y una serie de problemas de salud graves, el legendario felino fue puesto a dormir humanamente. Los funcionarios lo llamaron “la opción más difícil, pero compasiva”.

Ha tenido a la ciudad “esclavizada” desde 2012, cuando de alguna manera logró cruzar dos autopistas mortales y se instaló en Griffith Park, una montaña en el corazón de una de las junglas de concreto más grandes del mundo.

Desde entonces, su carisma y su curiosa elección del hábitat de la ciudad lo han convertido en un héroe popular local. Su difícil situación, atrapado en una isla urbana sin posibilidad de encontrar pareja, también lo convirtió en el rostro de un movimiento para proteger a las especies amenazadas.

Aunque ya no merodeará por el corazón de Los Ángeles, su reinado de una década ha cimentado su estatus como una estrella de Hollywood tan brillante como cualquiera de la pantalla grande.

Ha nacido una estrella

Griffith Park es minúsculo en comparación con el hábitat promedio típico de un león de montaña de 150 millas cuadradas. Sin embargo, como muchos habitantes de la ciudad, P-22 estaba dispuesto a sacrificar espacio por una ubicación privilegiada.

Fue descubierto por primera vez en febrero de 2012, cuando Miguel Ordeñana, un biólogo que había instalado cámaras trampa en el parque, estaba revisando imágenes nocturnas.

“¡De repente, este enorme trasero de puma aparece en la pantalla de mi computadora!” recordó Ordeñana.

Al principio no podía creerlo, pero una foto posterior confirmó que el parque tenía un nuevo residente emocionante. En agosto, P-22 obtuvo su primer perfil en el medio LA Times.

El gran felino capturó la imaginación del famoso fotógrafo de naturaleza Steve Winter, quien instaló una cámara trampa debajo del letrero de Hollywood. Esperó más de un año antes de que P-22 entrara en el marco. La foto se difundió en National Geographic y nació una estrella.

“Le dio esperanza a la gente, porque viven en esta gran área urbana y tienen este parque al que vienen y que en realidad es salvaje, con un puma de California”, dijo Winter. “Se convirtió en una celebridad en la ciudad de las celebridades”.

Siguió una década de escapadas de P-22. Le dio un susto a un reparador en 2015 cuando se escondió en un espacio debajo de una casa. Ocasionalmente fue visto en el timbre de la puerta y en las cámaras del parque, luciendo majestuoso, incluso lindo, mientras se daba un festín con un ciervo que acababa de sacrificar.

La ciudad lo amaba tanto que lo perdonaron cuando (probablemente) mató a un koala en el zoológico de Los Ángeles.

La ciudad ha declarado el 22 de octubre el “Día P-22”.

Hábitat amenazado

Pero también llegó a simbolizar una realidad mucho más oscura para los pumas de California.

Las presas locales (coyotes, mapaches y otros animales pequeños) están mezcladas con el veneno para ratas que se ha vuelto omnipresente en Los Ángeles. Lo cual en la actualidad genera bastante preocupación entre los pobladores.

En 2014, las cámaras trampa detectaron a P-22 con aspecto enfermo y los funcionarios lo llevaron para recibir tratamiento.

Una foto policial de P-22 en la que aparecía canoso y desconcertado rápidamente se volvió viral, pero la causa no era broma. Se descubrió que estaba lleno de veneno para ratas y consumido por la sarna, condiciones que matan a la mayoría de los pumas.

Los hábitats de la especie han sido ahogados por las autopistas de California. Aunque hasta 6.000 leones de montaña viven en California, los investigadores creen que la población de las montañas de Santa Mónica, donde probablemente nació P-22, podría desaparecer en 50 años debido a que los felinos han recurrido a la endogamia, debilitando su acervo genético.

Los grandes cortes de asfalto también hacen que los viajes a nuevos hogares sean potencialmente mortales. En septiembre, una puma preñada fue golpeada y murió cuando intentaba cruzar una carretera de Malibú, que divide una franja clave de su hábitat. Ella y sus cuatro cachorros por nacer tenían rastros de veneno para ratas en sus sistemas.

Una vez, Ordeñana capturó un video de P-22 haciendo llamadas lastimeras de apareamiento. Nunca serían contestadas: las autopistas y desarrollo urbano que rodea Griffith Park garantizaron que estuviera aislado de cualquier hembra potencial y que nunca se reprodujera.

El reinado del rey león terminó

Su presencia entre los humanos que lo amaban tuvo un descenso. A la edad avanzada de 12 años, comenzó a pasar más tiempo actuando de manera errática en las áreas urbanas alrededor del parque.

Recientemente, mató a un chihuahua, una de las especies menos amenazadas pero altamente protegidas de Los Ángeles. La gota que colmó el vaso se produjo después de que atacó a un residente que paseaba a su perro.

Cuando los funcionarios lo arrinconaron en un patio trasero el 12 de diciembre, P-22 estaba bajo de peso, lleno de sarna y con una lesión en el ojo que probablemente se debió a una colisión de un vehículo, dijo Jeff Sikich, de los Servicios de Parques Nacionales, un biólogo que pasó más tiempo con P-22 que cualquier otra persona.

Al día siguiente se reveló en una conferencia de prensa que era poco probable que lo devolvieran a la naturaleza.

El 17 de diciembre, los funcionarios de vida silvestre anunciaron que después de una evaluación de salud exhaustiva que reveló una enfermedad renal, una afección cardíaca y otras dolencias graves, los veterinarios recomendaron una eutanasia humanitaria.

“Le dije que lamentaba mucho no haber hecho del mundo un lugar más seguro para él”, dijo Beth Pratt, de la Federación Nacional de Vida Silvestre, quien estuvo presente en los momentos finales de P-22.

A pesar de lo trágico que ha sido su final, sus fieles seguidores dicen que su legado como ícono de Los Ángeles está asegurado.

“Sobrevivió aquí contra viento y marea”, dijo Mattie, quien se inspiró para pintar un gran mural de P-22 y participar en campañas de conservación. “Mucha gente puede relacionarse con él. No es fácil, Los Ángeles te morderá y te escupirá”, dijo, pero él aguantó.