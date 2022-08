Hollywood rescata del olvido a joyas del cine afroamericano

Sidney Poitier, el primer actor negro que ganó el Óscar a mejor actor por Lilies of the Field, en 1964, también tiene un lugar relevante en el recorrido.

Otras galerías recuerdan los nombres personas como Josephine Baker, la primera actriz negra que protagonizó una superproducción (Siren of the Tropics en 1927), o los Nicholas Brothers, cuyo baile para Stormy Weather (1943) se considera uno de los mejores números musicales de la historia del cine.

En plena segregación racial, las tramas de muchas de esas cintas contaban historias de superación como The Colored American Winning His Suit (1916), cuyo protagonista era un esclavo liberado que compraba las tierras de su dueño, pero también cumplían con una de las funciones principales del cine: la evasión.

En Regeneración: cine afroamericano 1898-1971, el público puede ver imágenes cuidadosamente restauradas de estos filmes, ahora conocidas como “películas raciales”, incluyendo el western musical Harlem on the Prairie, la cinta de gangsters Dark Manhattan o la comedia de horror Mr Washington Goes To Town.

Muchas otras se perdieron para siempre y sus afiches son “una especie de huella de que existieron”, explica otra cocuradora, Rhea Combs.

Mientras las películas más populares de Hollywood les daban a los actores negros de la época papeles como “mayordomos y niñeras, en roles de reparto”, este género independiente los hacía brillar como “abogados, doctores, enfermeras y vaqueros”, cuenta Doris Berger.

“Esta es una prueba de que (Hollywood) pudo haber sido mucho más enriquecedor y emocionante”.

El recorrido termina con el ascenso del género Blaxplotation (explotación negra) a comienzos de la década de 1970, del cual fue pionero Melvin Van Peebles, quien, como Poitier, murió meses antes de que la exposición fuera inaugurada.

La exhibición es un evento de la mayor importancia para la Academia, que en años recientes ha debido lidiar con acusaciones de falta de diversidad en sus clasificaciones.

Un movimiento nacido en 2015, #OscarsSoWhite (qué premios Oscar tan blancos), también la criticó por la escasez de nominados negros.

Desde entonces, ha cumplido con la promesa de doblar el número de miembros mujeres y pertenecientes a minorías.

“Regeneración” ha dejado atónitos incluso a reconocidos cineastas negros contemporáneos. Quedé más que sorprendido... No sabía sobre esto”, reconoció el director Charles Burnett. “Si hubiera sabido, sobre las actrices y cosas así, tendría una noción y probablemente una aproximación completamente diferente al cine”.

Y la cineasta cineasta Ava DuVernay añadió: “Este trabajo tenía que suceder. Estábamos en deuda. Es importante, es un trabajo crucial”.