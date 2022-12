Igor Reyes-Ortiz / España

Si lo que busca el espectador es sumergirse, nunca mejor dicho, en un mundo nuevo pero reconocible, poblado de seres fantásticos pero antropomorfos, con los que se pueda identificar y, sobre todo, si está acostumbrado a la estética del diseño electrónico y a los fuegos de artificio digitales con mucha acción; si lo que persigue es un paréntesis en su agitada vida cotidiana, Avatar. El sentido del agua es su película. Responde a los cánones de la última generación de cine de ficción en el que se mezclan las creaciones digitales con una realidad humana tan reconocible como la persona que está sentada en la butaca de al lado.

El director de esta segunda entrega de Avatar, James Cameron, ha tenido la gentileza para los que buscan refrescar la memoria con la primera entrega, incluso para los que no la han visto y quieren integrarse de forma inmediata en esta aventura cinematográfica, de comenzar su secuela con un resumen en pocas escenas de la anterior.

Desde que en 2009 estrenara su obra magna, Avatar, Cameron no ha dejado de trabajar en la saga que transcurre en el planeta Pandora, pues a esta segunda parte le seguirán, tal y como ha planificado, hasta una quinta entrega, que irá estrenando en años próximos. Cameron no ha parado hasta conseguir superar el efectismo visual de su primera película y no ha sacado la segunda hasta que no ha conseguido el desarrollo tecnológico necesario para dar verosimilitud al mundo que ha imaginado y a sus habitantes, los miembros del pueblo Na’vi que habitan los bosques de ese planeta imaginario.

James Cameron ha conseguido unir tres de sus vocaciones: la de impulsor del cine de ciencia ficción, con el que triunfó, allá por 1985, con Terminator; su fascinación por las profundidades marinas, a las que envió su Titanic, de las que rodó al final de aquella década Abbys y en las que él mismo, como oceanógrafo aficionado, se sumergió en un batiscafo llegando a la máxima profundidad marina que se conoce, los 7.000 metros de la Fosa de las Marianas, en el océano Índico; y su vocación de investigador e impulsor de las nuevas tecnologías aplicadas a la narrativa cinematográfica, algo en lo que se ha metido hasta las cejas en estos 13 años que separan la película original y su secuela.

Esta segunda entrega arranca con la llegada a Pandora de la “gente del aire”, los humanos, dispuestos no sólo a explotar los minerales del planeta, como en la primera entrega, sino a conquistarlo pues la Tierra está ya agotada. Y demuestra su poderío bombardeando e incendiando los bosques de los Na’vi, con un fuego pavoroso. Y lo que persigue en realidad el comandante de la flota terráquea, el general Quaritch, es capturar al rebelde Jake Sully, humano renegado en la primera película. Sully sabe que, si quiere proteger a su pueblo de adopción, no le queda más remedio que huir con Neytiri y sus cuatro hijos.

Así, en su huida, la familia llega a la Ensenada de los Ancestros, un remoto lugar del planeta habitado por los Metkayina, que viven en armonía con el mar, como los Na’vi con los bosques. Pero hasta allí los persigue el comandante humano, el general Quaritch, un híbrido transformado gracias a la ciencia en avatar (ser creado genéticamente y trasladado a un cuerpo Na’vi artificial).

En esta secuela, El sentido del agua, Cameron hace un portentoso despliegue de efectos especiales por vía computarizada. Un hito verdaderamente histórico con la construcción de un mundo submarino, lleno de seres coloridos y luminiscentes, verdaderamente hipnótico; con la creación de un universo alucinante hasta el delirio visual que puede llegar a sobrecargar o estresar los sentidos del espectador.

Aunque el director intenta hacer hincapié en los valores de la familia y en su alegato contra la conversión de los océanos en vertederos, paradójicamente donde triunfa es en el desarrollo, la última de las tres horas que dura esta segunda Avatar, de la lucha a muerte, la guerra entre los humanos y los habitantes de Pandora, los Sully y el pueblo Metkayina.