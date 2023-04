La artista también solicitó que no se tergiverse la vestimenta tarijeña. “Este 14 abril se conmemora el Día de la Tradición Tarijeña. Yo insto, invito a todos y a todas a usar alguna prenda tarijeña; puede ser una manta, puede ser una blusa, no sé, lo que ustedes quieran, lo que mejor quieran ponerse, pero lo importante es que reafirmemos este 14 de abril nuestra identidad de ser tarijeños, el orgullo de ser chapacos”, dijo la intérprete de Morir cantando.

Mi familia, tanto de padre como de madre, son chapacos de pura cepa, orgullosos de sus raíces y de hacerlas prevalecer a lo largo de los años. Mis hermanos y yo les inculcamos lo mismo a nuestros hijos, nuestro amor por el pago es indescriptible.

Tarija no sólo me llena de alegría y encanto sino que también de agradecimiento. Los amigos de siempre están ahí y sé que puedo contar con ellos aunque no los vea por mucho tiempo. Lo increíble es que parece que no pasamos un día alejados; eso tiene mi tierra, esa magia de que aún todos nos conocemos y somos iguales, allí no hay eso de quién tiene más o menos.